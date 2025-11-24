leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Material incautado al detenido.

Detenido en la estación de bus de La Bañeza en posesión de 210 gramos de cocaína

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 38 años de edad, como presunto autor de un delito contra la salud pública

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:21

Comenta

Un hombre de 38 años ha sido detenido en La Bañeza al encontrarse en posesión de 210 gramos de cocaína. Se le acusa de un presunto delito contra la salud pública.

Sucedái este domingo 23 de noviembre cuando culminaban las investigaciones que se venían realizando sobre esta persona al tener información de que utilizaba el transporte público interurbano para proveerse en otra localidad de una sustancia estupefaciente prohibida.

Fruto de las indagaciones practicadas, se montó un operativo en la estación de autobuses de esa localidad, donde en un lugar discreto se efectúa su identificación y palpado superficial de sus ropas percatándose de que portaba la sustancia envuelta en plástico y pegada a su cuerpo, arrojando un peso cercano a los 210 gramos de cocaína, procediendo en ese momento a su detención.

Noticias relacionadas

Un incendio en una casa de Nava de los Oteros moviliza a bomberos del Sepeis

Un incendio en una casa de Nava de los Oteros moviliza a bomberos del Sepeis

El emotivo rescate de Boru, el perro de la UME atrapado en la nieve de Picos de Europa

El emotivo rescate de Boru, el perro de la UME atrapado en la nieve de Picos de Europa

El Principado confirma que el accidente mortal en Cangas del Narcea fue «súbito y fortuito»

El Principado confirma que el accidente mortal en Cangas del Narcea fue «súbito y fortuito»

Las diligencias instruidas, sustancia y detenido son presentadas en el Tribunal de Instancia de La Bañeza.

La intervención fue realizada de manera conjunta por el Principal de la Guardia Civil de La Bañeza, Astorga y el Equipo Roca de la Comandancia de León. Esta actuación está incluida en el 'Plan de respuesta policial a la venta de drogas en zonas de ocio' impulsado por la Comandancia de León.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Anilso Soares, el minero caboverdiano fallecido en Asturias, descansará en Caboalles de Abajo
  2. 2 Laciana despide de luto y negro a su último minero muerto
  3. 3 Badía apuntala una histórica remontada de la Cultural en Cádiz
  4. 4 La guerra de Ucrania deja sin telesilla a una estación de esquí de León
  5. 5 Fallece a los 48 años el músico, productor y DJ berciano Óscar Vázquez
  6. 6 Herido un hombre de 58 años tras un brutal choque con un poste en la A-6
  7. 7 Un restaurante de 1948, un bodeguero y un referente, premios de la Academia Leonesa de Gastronomía
  8. 8 De pasear por León con su abuelo a ganar un Latin Grammy: «No nos lo podíamos creer»
  9. 9 Una marea de mil banderines pide en León «respeto» a una Junta «sin alma y sorda»
  10. 10 Piden colaboración ciudadana para localizar a los diez fugitivos más buscados de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Detenido en la estación de bus de La Bañeza en posesión de 210 gramos de cocaína

Detenido en la estación de bus de La Bañeza en posesión de 210 gramos de cocaína