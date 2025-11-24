Detenido en la estación de bus de La Bañeza en posesión de 210 gramos de cocaína La Guardia Civil ha detenido a un varón de 38 años de edad, como presunto autor de un delito contra la salud pública

Leonoticias León Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:21 Comenta Compartir

Un hombre de 38 años ha sido detenido en La Bañeza al encontrarse en posesión de 210 gramos de cocaína. Se le acusa de un presunto delito contra la salud pública.

Sucedái este domingo 23 de noviembre cuando culminaban las investigaciones que se venían realizando sobre esta persona al tener información de que utilizaba el transporte público interurbano para proveerse en otra localidad de una sustancia estupefaciente prohibida.

Fruto de las indagaciones practicadas, se montó un operativo en la estación de autobuses de esa localidad, donde en un lugar discreto se efectúa su identificación y palpado superficial de sus ropas percatándose de que portaba la sustancia envuelta en plástico y pegada a su cuerpo, arrojando un peso cercano a los 210 gramos de cocaína, procediendo en ese momento a su detención.

Las diligencias instruidas, sustancia y detenido son presentadas en el Tribunal de Instancia de La Bañeza.

La intervención fue realizada de manera conjunta por el Principal de la Guardia Civil de La Bañeza, Astorga y el Equipo Roca de la Comandancia de León. Esta actuación está incluida en el 'Plan de respuesta policial a la venta de drogas en zonas de ocio' impulsado por la Comandancia de León.