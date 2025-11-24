leonoticias - Noticias de León y provincia

Nieve en la montaña de León la pasada semana. Peio García

El aviso por nieve vuelve a León

Se esperan nevadas que acumulen más de cinco centímetros en la cordillera Cantábrica

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Lunes, 24 de noviembre 2025, 15:12

Con la medianoche vuelven los avisos meteorológicos a León y como es más común en estas fechas lo hace en la montaña y con la nieve como protagonista.

Aunque la cota puede situarse en torno a los mil metros, lo cierto es que Aemet sólo espera que se registren acumulaciones por encima de los 1.200 metros. Es a partir de esa altitud cuando se esperan espesores que ronden los cinco centímetros recogidos durante las 24 horas que esté activo el aviso, toda la jornada del martes 25 de noviembre.

La Agencia Estatal de Meteorología señala que en zonas más altas las acumulaciones de nieve aún pueden ser más importantes aunque lejos de las registradas durante la semana pasada, que al final vivió un episodio invernal menos virulento de lo previsto inicialmente.

Se espera que la nieve siga haciendo acto de presencia durante toda la semana en León aunque la cota subirá durante el fin de semana para rondar los 1.700 metros.

