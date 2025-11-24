leonoticias - Noticias de León y provincia

Selu Diallo publicó esta imagen en sus redes.

La careta de moda entre el culturalismo

Se viralizan un grupo de aficionados con el rostro de Lucas Ribeiro y las máscaras acaban en el bus de la Cultural

Rubén Fariñas

Rubén Fariñas

León

Lunes, 24 de noviembre 2025, 08:23

Comenta

Entre el nutrido grupo de aficionados que se cruzaron la península este fin de semana para acompañar a la Cultural en Cádiz llamaba la atención una serie de personas que tapaban su rostro.

Las cámaras de LaLiga también se fijaron en ellos y fueron enfocados en más de una ocasión, todas ellas con una careta cubriendo su cara.

Además, el resultado iba acompañando y la máscara elegida fue más que acertada.

Se trataba de la imagen de Lucas Ribeiro, el atacante brasileño del equipo blanco, candidato al premio Puskas por su gol en el Mundial de Clubes de la Fifa, que ya se ha convertido en un ídolo entre el culturalismo.

La máscara del delantero fue referenciada incluso por los comentaristas que bromearon con ella. Y, sobre el césped, el bueno de Lucas daba la espectacular asistencia del tanto de la victoria que anotaba Manu Justo. Además, en varias acciones de conducción, también despertó el asombro de la afición del Cádiz. A ello suma sus dos tantos que han dado la victoria en los dos triunfos anteriores.

Las máscaras, de alguna u otra manera, acabaron en el mismísimo autobús del equipo leonés con el que tienen que iniciaron el camino de regreso a casa.

Así lo mostró Selu Diallo en sus redes sociales, donde aparece el propio Lucas acompañado de Tresaco y mostrando la careta ya viral del nuevo ídolo de la grada culturalista.

Te puede interesar

