La estación de Oporto.

El Ayuntamiento de León organiza una excursión gratuita a Oporto

La inscripción para ir a la ciudad portuguesa el 6 de diciembre se puede rellenar a través de la sede electrónica o de forma presencial en Espacio Vías

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 24 de noviembre 2025, 10:58

Comenta

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de León organiza una excursión gratuita a Oporto, Portugal, que se llevará a acabo el próximo sábado, 6 de diciembre, y que permitirá a los participantes disfrutar de la ciudad, hermanada con León desde el año 2004, así como de la iluminación navideña, los mercadillos y otras actividades programadas en estas fechas.

La salida está prevista para el día 6 de diciembre a las 6.30 horas de la mañana con llegada a Oporto a las 10 horas aproximadamente y la vuelta está prevista para las 22.30 horas, en horario portugués.

Esta actividad está destinada a jóvenes de entre 16 y 30 años empadronados en León o matriculados en la Universidad de León o en algún centro educativo de la cuidad durante este año. Además, se reservan dos plazas para jóvenes en riesgo de exclusión y 20 para miembros de asociaciones juveniles de la ciudad.

No obstante, las plazas libres disponibles a las 20 horas del miércoles anterior a la realización de la actividad serán adjudicadas según orden de solicitud, sin tener en cuenta los requisitos anteriores, salvo el rango de edad que se deberá cumplir en todo momento.

El plazo de inscripción se abrió hoy, lunes 24 de noviembre. Las solicitudes se tienen que presentar a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de León o de forma presencial en el Centro de Información Juvenil LeónJoven de la Concejalía de Juventud, situado en Espacio Vías.

Te puede interesar

