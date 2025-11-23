Las noticias imprescindibles de este domingo 23 de noviembre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

1 Tragedia minera en Asturias Laciana despide de luto y negro a su último minero muerto

Caboalles de Abajo acoge el funeral de Anilso Soares de Brito, uno de los dos mineros muertos en la última tragedia que ha sacudido Asturias y León.

2 Tragedia minera en Asturias Los técnicos de la empresa atribuyen el accidente en la mina a «un hundimiento fortuito por causa geológica»

Un tercer minero de Vega de Rengos, compañero de los dos trabajadores fallecidos, se salvó del derrumbe «por centímetros»

3 Incendios forestales Una marea de mil banderines pide en León «respeto» a una Junta «sin alma y sorda»

Cerca de mil personas, en su mayoría sindicalistas y de partidos de izquierda, participan en la manifestación convocada en León contra la gestión autonómica de los incendios forestales que asolaron la provincia en verano

4 Fútbol | LaLiga Hypermotion Badía apuntala una remontada de la Cultural en Cádiz

El equipo leonés se trae los tres puntos del Nuevo Mirandilla después de una espectacular primera parte, en la que remontó con goles de Barzic y Justo, y resistir hasta el final las acomeditadas locales

5 Fútbol | Primera Federación El Celta Fortuna enseña a la Deportiva cómo meter goles

El filial vigués aprovecha sus pocas ocasiones ante una Ponferradina que fue mejor durante muchos minutos pero no supo definir ante el meta Coke.

6 Un año de su inauguración El museo «creciente» de la Semana Santa: «El objetivo era invertir su mala fama»

Alrededor de 15.000 personas han pasado por este edificio que sigue aspirando a dar un uso a su icónico patio acristalado y hace un llamamiento a tallas de devoción mariana.

7 Leoneses en el extranjero «Aquí la espontaneidad no existe, si quieres tomar un café te dicen de quedar dentro de tres semanas»

María José Villalón es una leonesa afincada en Países Bajos que mantiene intacto el carácter y las tradiciones de su tierra a pesar del contraste en la forma de vida de unos y otros.

8 Accidente en la A-6

Herido un hombre de 58 años tras un brutal choque con un poste en la A-6. La víctima quedó atrapada en el vehículo y tuvo que ser excarcelada por la parte trasera del mismo.

9 Crecen las estafas por el Black Friday

Estas son las recomendaciones de la Policía Nacional de León. Las compras apresuradas, las ofertas irreales y la falta de verificación son algunos de los elementos de mayor riesgo para los consumidores.

10 Almanza enciende su Navidad

El Grinch o la galleta de jengibre ya habitan en Almanza. El pequeño municipio de 600 habitantes cuenta con decenas de figuras luminosas de tamaño XXL.

