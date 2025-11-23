Badía apuntala una histórica remontada de la Cultural en Cádiz

Rubén Fariñas León Domingo, 23 de noviembre 2025, 18:16 | Actualizado 18:56h. Comenta Compartir

La Cultural sumó la primera victoria de su historia en Cádiz. No fue en el otrora llamado Ramón de Carranza, pero sí en el Nuevo Mirandilla donde el equipo leonés remontó para sumar los tres puntos y colocarse en media tabla.

En una sensacional primera parte y con un extraterrestre llamado Edgar Badía bajo palos, los blancos se impusieron por 1-2, con goles de Barzic y Manu Justo. En la segunda mitad, el meta paró un penalti e hizo una épica parada sobre la línea en la recta final.

Pocos cambios presentó 'Cuco' Ziganda con respecto al once que se impuso al Málaga. El goleador Ribeiro repetía, al igual que Mboula, y entraba Barzic tras su paso por la selección. Y arrancaba el equipo con buenas sensaciones con el balón, provocando dos saques de esquina -sin peligro- en los primeros compases, mientras el Cádiz trataba de asentarse sobre el rectángulo de juego.

Cádiz C.F. Aznar; Carcelén, Kovacevic, Recio, Climent; Tabatadze (Ocampo, min.37), Diarra (Moussa, min.37), Ortuño (Ontiveros, min.77), Efe (Roger, min.46); Suso, Álvaro (Dawda, min.69) 1 - 2 Cultural Badía; Calero (Víctor, min.81), Rodri Suárez, Barzic, Hinojo; Ribeiro (Yayo, min.60), Thiago Ojeda, Selu Diallo, Mboula (Tresaco, min.60); Chacón; Manu Justo (Collado, min.81) Goles 1-0, Efe, min.12; 1-1, Barzic, min.21; 1-2, Justo, min.37

Árbitro Carlos Muñiz (Colegio Aragonés). Amonestó con tarjeta amarilla a Ojeda, por la Cultural; y a Recio, por el Cádiz

Incidencias Partido correspondiente a la 15 jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Nuevo Mirandilla de Cádiz, ante 15.603 espectadores.

Y se desquitó de sus dudas el equipo de Gaizka Garitano en su primera acción de peligro. En su debe tenían la efectividad, pues solo necesitaron una para acertar. Tras una larga jugada, en el minuto 12 de partido, Suso encontraba la incorporación sorpresiva de Iza en la banda contraria donde nadie defendía y el centro raso fue rechazado en primera instancia, pero cayó de cara a Efe para que casi la empujara al palo contrario de Badía y pusiera el 1-0.

El gol del equipo gaditano espoleó a ambos. Los andaluces volvían a la carga con un balón que empalaba Ortuño y se iba rozando la escuadra; en el lado contrario, Ribeiro disparaba desde la frontal y se iba cerca del palo de Aznar.

La Cultural insistió en su juego y encontró la recompensa donde menos lo esperaba: en un saque de esquina. El primer tanto de la temporada desde el córner llegaba en una estrategia tejida por Ribeiro y Mboula para que éste último la pusiera directa a la cabeza de Barzic, quien la esperaba para reventarla y fusilar al meta gaditano colocando la igualada en el minuto 21.

El empate acabó por inclinar el campo hacia el lado leonés, que ya estaba mostrando personalidad antes. El público empezó a pitar a los suyos, la Cultural crecía y el colegiado se sacaba de la manga una falta previa de Manu Justo para anular un gol de Chacón en el minuto 30.

Los del 'Cuco' se crecían ante esta adversidad y coleccionaban ocasiones. Primero la tuvo Mboula y la salvó el portero; más tarde fue Chacón el que se la dejó a Selu y el remate se iba a centímetros de la escuadra; y, mientras Garitano preparaba un doble cambio ante el vendaval visitante, Ribeiro puso un gran centro a Justo y el delantero no falló -ni el árbitro lo pudo anular- para que el ariete conectara el pie con el balón y batiera a Aznar para hacer justicia con el 1-2 en el marcador. Era el minuto 37 y la Cultu remontaba en Cádiz, con merecimiento, antes del descanso.

El inicio de segunda parte, con una nueva sustitución en el equipo local, parecía cambiarle la cara a los amarillos. En apenas dos minutos, el cuadro cadista disponía de dos buenas oportunidades de gol. La primera tras un centro de Suso que remató Álvaro desviado y la segunda con un tiro desde la frontal que despejó de puños Badía.

La salida en tromba del Cádiz encontró premio en el minuto 49. Rodri Suárez atropellaba a Roger, que acababa de entrar, y el árbitro no dudaba en señalar la pena máxima. Al lanzamiento fue Suso, que se encontró con la parada de Badía para detener el penalti y dar una vida extra al 1-2, en una salida en tromba del cuadro andaluz que la Cultural no conseguía abortar.

Los de Ziganda trataban de quitarse de encima las embestidas de los locales y estiraban el campo para tomar aire. Como aire dio el técnico navarro desde el banquillo para meter a Tresaco y Yayo por Mboula y Ribeiro. Mientras, el colegiado perdonaba la segunda amarilla a Recio tras señalar una falta sin balón.

Las claves Badía La Cultural quiso asegurarse la portería y con Edgar lo ha conseguido. El meta detuvo un penalti e hizo una de las paradas de la temporada en el ocaso del partido. Lucas Ribeiro El brasileño sigue siendo decisivo. Además de que cada vez que coge el balón se huele el peligro, dio una asistencia de lujo para el gol de la remontada.

Volvía el runrún a la grada del Nuevo Mirandilla cuando Manu Justo se iba de su par y dejaba un pase a Chacón para que éste rematara y obligara a Aznar a sacar una buena mano que evitara el 1-3. Y de haber cantado el 1-3 a recibir casi el empate: córner a favor del Cádiz que le cae a los pies de Roger y el remate a bocajarro lo salva Badía con la entrepierna.

El partido estaba muy abierto al paso por el minuto 70. Chacón volvía a disponer de una clara ocasión, tras una asistencia extraordinaria de Ojeda, y cuando se dirigía hacia el portero no encontraba la meta y disparaba cruzado. Y en la siguiente, Tresaco se topaba con la madera y el rechace no lo conseguía convertir en gol Chacón.

Y Badía obró el milagro en el minuto 87. Un córner, tras falta sobre Hinojo no señalada por el árbitro, se encontraba con un remate a un metro de la portería, a bocajarro y por bajo, y hasta ahí se estiraba el meta para evitar el empate cadista con el balón ya cruzando la línea de gol.

El partido moría bajo un asedio sin hacer demasiado daño del Cádiz, que acababa por desesperarse ante una Cultural que aguantaba como podía. Con la victoria, los del 'Cuco' suman dos victorias consecutivas por primera vez en la temporada y se quedan, ver para creer, más cerca del playoff a Primera que del descenso.

Ampliar «El equipo tiene mucha personalidad en estos campos El 'Cuco' Ziganda ponía en valor el «cómo» se ha comportado el equipo y que no se han puesto nerviosos tras recibir el 1-0. También reconocía la «igualdad» de la segunda parte, con su equipo defendiendo «bastante bien dentro de lo que cabe». El técnico navarro ha rechazado hablar de los árbitros a pesar de las «polémicas» jugadas que, en su mayoría, han caído en contra de la Cultural. También ha puesto el foco en lo que han «sufrido» con el balón parado del Cádiz.»Tenemos un equipo con mucha personalidad que sale a los campos a disputar el partido», sentenció el entrenador tras haber logrado los suyos victorias en Santander, Valladolid, Zaragoza y ahora Cádiz.

