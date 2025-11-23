Una marea de mil banderines pide en León «respeto» a una Junta «sin alma y sorda»

Ana G. Barriada León Domingo, 23 de noviembre 2025, 13:24 | Actualizado 14:33h. Comenta Compartir

Del fuego y las cenizas a la nieve y el hielo. Pasan las estaciones pero León no olvida uno de los episodios más tristes de su historia reciente, los terribles incendios forestales que durante semanas que parecieron eternas arrasaron campos, montes, pueblos y viviendas de la provincia de León. Cientos de miles de hectáreas calcinadas y cuatro víctimas mortales cerraron un verano cuyas consecuencias, meses después, se siguen notando con los ríos arrastrando las cenizas y los acuíferos sufriendo su impacto.

En el foco de las críticas desde el principio del drama la gestión de la Junta de Castilla y León con el consejero de Medio Ambiente, Suárez Quiñones, como principal responsable señalado. Una dinámica que este domingo 23 de noviembre se ha repetido en la gran manifestación que bajo el lema 'Respeto' ha sacado a las calles de León a cerca de un millar de personas.

Exigen un operativo de prevención «100% público y sin privatizaciones»

Convocada por once plataformas y secundada por 25 organizaciones, entre ellas Sumar, IU, CCOO, Podemos, PSOE o STECyL, autobuses fletados desde otras zonas de la comunidad se daban cita a mediodía en San Marcos para dar comienzo a una manifestación en la que tampoco faltaban bomberos forestales o una batucada que marcaba el ritmo de la comitiva que portaba banderines de los sindicatos y los partidos así como banderas de León, del Bierzo, de Zamora y pancartas con consignas contra la gestión de los incendios.

La palabra más repetida por los convocantes que abría la marcha, la palabra respeto. Respeto «por nuestra tierra, nuestra gente y nuestros servicios públicos que son la base de todo», como apuntaba Cristina, portavoz de la Intersindical de Castilla y León. Porque el respeto es algo que «no se mendiga ni se ruega, es un derecho inherente a la situación de ser personas», insistía Carlos Martínez, líder de los socialistas en la comunidad, que pedía a Suárez-Quiñones y Fernández Mañueco, representantes de una Junta «sin alma y sorda a las demandas», «respeto por nuestra comunidad, para todos los territorios asolados por los incendios».

Y como símbolo de ese respeto, los convocantes exigen un plan de prevención y extinción de incendios «100% público, sin externalizaciones ni privatizaciones», pedía el coordinador de Podemos, Miguel Ángel Llamas, que sea «capaz de controlar la emergencia climática», insistía la secretaria general de CCOO en la comunidad, Ana Fernández de los Muros.

Castilla y León, territorio «de explotación y privatización»

Porque para María Echevarría, del movimiento Sumar, Castilla y León «merece una oportunidad distinta» a «38 años de políticas ambientales que conciben nuestra tierra como un territorio de explotación y privatización». Juan Garcón, coordinador autonómico de IU, pedía por su parte «articular un mundo rural vivo priorizando a la gente y los montes por encima de las empresas que se llevan suculentos beneficios» e insistía en pedir la dimisión de Suárez-Quiñones.

Mil personas, la mayoría sindicalistas y simpatizantes de los partidos de izquierda convocantes, secundaban la marcha que ha recorrido el centro de León hasta la plaza de Regla y en la que se ha tenido un recuerdo para los mineros fallecidos en Asturias este pasado viernes: el asturiano Óscar Díaz y el lacianiego Anilso Soares.