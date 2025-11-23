El museo «creciente» de la Semana Santa: «El objetivo era invertir su mala fama»

Rubén Fariñas León Domingo, 23 de noviembre 2025, 09:27 Comenta Compartir

El Museo Diocesano y de la Semana Santa cumple un año desde su esperada, y sonada, inauguración como un espacio expositivo creciente y, también, complejo.

Iván González y Alejandro Grande han sido los encargados de dar forma a este proyecto, en su parte Diocesana y de Semana Santa, respectivamente, para acabar aglutinando casi 300 piezas que den contenido al anhelo de la sociedad leonesa.

En pleno proceso de darse a conocer, unas 15.000 personas ya han disfrutado de un edificio que no se centra en exclusiva en su exposición permanente. 3.100 visitantes han accedido con su entrada y 12.200 a alguno de los actos que han ido llenándolo de actividad: desde conferencias a salidas de procesiones, pasando por concursos o presentaciones de libros. «La actividad del museo es viva y estamos cumpliendo con ese objetivo».

Las cifras del museo 3.100 Son los visitantes que han comprado su entrada y recorrido las exposiciones 12.200 Personas han participado en alguno de los eventos del museo 650 Ciudadanos han adquirido la tarjeta de amigos del museo 3.000 Seguidos que acumulan las cuentas en redes sociales del museo 40 Conferencias celebradas en este año 3 Exposiciones temporales que ha acogido el edificio 90+200 Tallas de Semana Santa y arte sacro forman la colección actual

El museo se encuentra lejos de las cifras de los lugares más visitados de la ciudad, pero los directores recuerdan que se trata de un contenido dirigido «a un público muy determinado». El gran nicho de público procede de Castilla y León y Madrid; también algún extranjero se deja ver por aquí. Y destaca la implicación de otras latitudes de España como Andalucía o Murcia, «gente con tradición que ha venido a visitarnos.

E, insisten, el objetivo no es alcanzar un éxito o rentabilidad económica, sino dar a conocer la Semana Santa de León más allá de los días de pasión. «Si la Diócesis hubiera querido rentabilizar este edificio, igual podría tomar otras decisiones; pero apostó por este museo y es muy loable poner en valor el edificio para ese fin», explica González.

También valoran el feed back de los visitantes, con reseñas «muy positivas» ante el discurso propuesto por Alejandro Grande que es «novedoso, directo, contemporáneo y respetuoso con las imágenes». El único pero llega en el vacío de la entrada ante el espectacular patio acristalado. «Era la enseña ideal de este museo. No se descarta su uso, estamos trabajando en opciones, pero es una inversión cara», puntualizan. Sin embargo, confían en que esos grandes conjuntos escenográficos de la pasión leonesa puedan aterrizar aquí.

Para este reto cuentan con el apoyo de las cofradías una vez que se ha hecho «pedagogía» con la sociedad leonesa y se ha revertido el objetivo de la «mala fama» con la que nació el museo, tanto con sus polémicas como por su política y apoyo económico. «Hemos demostrado que es un espacio útil, un espacio vivo y un espacio abierto a la sociedad leonesa».

En la parte de Semana Santa hay 90 tallas que completan prácticamente la pasión, muerte y resurrección de cristo. Sin embargo, su progenitor tiene «aspiraciones» que algunas ya ha cumplido como la puesta en escena de la Coronación de Espinas de Jesús; y en enero llegará una urna que completa «algún hueco» del discurso.

También se invita a las cofradías y hermandades a seguir trayendo aquí sus pasos. A Grande le gustaría ver más imágenes de devociones marianas, de vestir, «que tienen mucha devoción de fieles y sus sitios son las capillas», reconoce, pero pone como ejemplo a la Virgen de la Soledad de Minerva y Vera Cruz que estaba en un almacén y ahora forma parte de la exposición. Y como «sueño» ver de forma permanente al Ecce Homo de la Redención que ahora ocupa un puesto diferenciado por las obras de la iglesia de San Marcos.

Ampliar El Ecce Homo de la Redención -Luisa Roldán- está en el museo de forma temporal. R.F.

En los proyectos más cercanos del museo está una nueva apertura. Palat del Rey, la iglesia más antigua de León, se convertirá en sala anexa donde la Piedad de Carmona regresará a la que un día fue casa de Minerva. «Era una aspiración y se decidió por cercanía, por demostración de resultados y por una puesta a punto de un lugar que estaba cerrado».

En redes sociales, el Museo Diocesano y de la Semana Santa también tiene un importante reclamo para atraer visitantes. Más de 3.000 personas siguen alguna de sus cuentas y allí se va colgando contenido didáctico. A ello suman la tarjeta de fidelización 'Amigos del museo' con 650 sustcritos.

Por delante quedan nuevos retos y la invitación a que todo todo aquel que quiera cruce las puertas del museo de Mariano Domínguez Berrueta y se dejen llevar por una pasión que no tiene época.