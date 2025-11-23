«Aquí la espontaneidad no existe, si quieres tomar un café te dicen de quedar dentro de tres semanas»

Borja Pérez Domingo, 23 de noviembre 2025, 09:19 | Actualizado 09:50h. Comenta Compartir

Antes incluso de terminar la pregunta sobre si se siente neerlandesa después de haber estado allí un grueso importante de su vida –desde el año 1999-, María José Villalón deja claro de forma contundente que, por mucho tiempo que esté fuera de su tierra, la identidad y el carácter leonés seguirán dentro de ella.

En realidad, asegura que nunca llegó a tomar la decisión consciente de marcharse de casa de forma definitiva. En primer lugar, tras empezar la licenciatura de Biología en la Universidad de León, obtuvo una beca 'Leonardo' para irse tres meses a Wageningen, una pequeña ciudad al este de Amsterdam, en el corazón de Países Bajos, sostenida por una Universidad muy destacada dentro del panorama europeo.

Los primeros pasos fuera de León

Aquella inesperada primera experiencia allá por el año 1999 lo cambió todo. María José descubrió una forma de trabajo diferente, basada en la «libertad y la responsabilidad de poder desarrollar mis propios proyectos a pesar de estar con una beca». Así empezaría a dar pasos firmes en el mundo laboral neerlandés, pasando después por el acceso a un máster de allí para avanzar en sus estudios y terminando por encadenar etapas hasta construir una vida entera.

Más de dos décadas después, Villalón es responsable del registro de propiedad intelectual de variedades hortícolas para Europa, Oriente Medio y África en Bayer Crop Science. Un trabajo «muy intercultural» que le ha permitido «conocer de cerca los diferentes modos de trabajar de los distintos países en un entorno muy dinámico y diverso que abre muchísimo los ojos».

Ampliar María José, leonesa en el extranjero.

En Wageningen, la multiculturalidad combinada con la juventud universitaria permite una convivencia muy serena a María José, que admite la presencia de una nutrida comunidad española e hispanohablante. Así, ha logrado construir «una familia de corazón». «En León tengo a mi familia de sangre, pero aquí haces una familia de corazón con la que puedes compartir lo bueno y lo malo y eso ayuda muchísimo».

El choque cultural

Quizás, lo que más marcó a la leonesa en lo que se refiere al contraste cultural con España y, especialmente, con León, fue la planificación y la estructura constante en la que viven instaurados allí frente al 'caos' en el que muchas veces los españoles conviven y disfrutan: «Aquí la espontaneidad no existe, esa palabra no debe estar ni en el diccionario. Tú te encuentras a un amigo por la calle y le dices, oye, vamos a tomar un café de 5 minutos a ponernos al día, y la respuesta es que quedamos dentro de tres semanas después de sacar su agenda. Aquí hasta los niños pequeños funcionan con agenda, son muy, muy organizados», explica.

Pese a llevar 26 años fuera, Maria José jamás se ha sentido lejos. La distancia nunca le ha supuesto un obstáculo y, de hecho, en coche o en avión, vuelve a casa en las diferentes festividades del año -Navidad, Semana Santa, Verano…-. Y, como anécdota, cuenta además que, para ella, cada viaje a León es «una fiesta», pues, en sus visitas, aprovecha para reencontrarse con amigos y hacer planes que por unos motivos u otros no hace en Países Bajos.

Desde que cambió de país, Villalón admite que le preguntan constantemente si piensa volver a España a trabajar. En su caso, la respuesta es automática: «Para ir a León desde Almería tardaría más que desde aquí», bromea, recordando que no todo es una cuestión de fronteras.

Por ahora, Wageningen es su hogar cotidiano y León, su raíz profunda. Entre ambos lugares, ha aprendido a tender un puente sólido que cruza siempre que quiere -o que la vida así lo reclama-. Y lo hace sin perder ni un ápice de lo que la define: el carácter, la identidad, la forma de sentir y esa espontaneidad que, aunque no exista en Países Bajos, ella sigue guardando como un tesoro muy leonés.