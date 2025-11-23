El Celta Fortuna enseña a la Deportiva cómo meter goles

Rubén Fariñas León Domingo, 23 de noviembre 2025, 14:03 | Actualizado 14:10h. Comenta Compartir

Lleva siendo la asignatura pendiente durante toda la temporada y una vez más ha sido clave de frustración para la afición berciana desplazada a tierras viguesas. La Ponferradina ha visto castigada su falta de pegada y ha acabado cayendo en un choque en el que, por momentos, fue mejor que su rival al que perdonó la vida y lo pagó.

El Celta Fortuna se ha impuesto 2-0 en el Abanca Balaídos a una Deportiva incapaz de ver puerta. El filial hizo la tarea que dejó pendiente el equipo de Estévez y con dos disparos en el tramo final del choque se llevó los tres puntos.

No tardó en mostrar sus condiciones el equipo local. Hugo González se quedó en posición franca ante Ángel y el portero deportivista consiguió tapar su meta para hacer una gran parada que salvase el 1-0 en la primera acción de peligro. La réplica la buscó Frimpong con un disparo muy desviado.

Celta Fortuna Coke Carrillo; Pablo Gavián (Milla, min.46), Meixús, Jaime Vázquez, Khayat (Oliveras, min.63); Ángel Arcos, Capdevila, Antañon (De la Iglesia, min.71), Hugo González (Ndiaye, min.82); Álvaro Marín (Somuah, min.63), Óscar Marcos 2 - 0 SD Ponferradina Ángel Jiménez; Diego Moreno (Keita, min.64), Nóvoa, Andújar, Boris, Andoni López; Undabarrena, Frimpong; Borja Vázquez (Eneko, min.74), Xemi, Borja Valle Goles 1-0, Óscar Marcos, min.74; 2-0, Somuah, min.89

Árbitro Daniel Clemente -Colegio Canario-. Amonestó a Borja Vázquez, Diego Moreno y Frimpong, por la Ponferradina; y a Khayat, por el Celta Fortuna.

Incidencias Partido correspondiente a la 13 jornada de Primera Federación disputado en el estadio Abanca Balaídos de Vigo -Pontevedra-, ante 1.013 espectadores.

Al paso por el minuto 20, la Ponferradina tuvo una ocasión imperdonable y que Frimpong, de forma incomprensible, mandaba fuera. Un contragolpe dejó a Borja Valle percutiendo por banda y dirigiéndose hacia el meta Coke, dejando atrás un balón franco a su compañero que no supo recoger el regalo y hacer el primero de la mañana.

Con el paso de los minutos, el equipo de Fer Estévez fue encontrando el camino, aunque sin recoger la recompensa del gol. El filial pecaba de impreciso en el pase y la Deportiva recuperaba para correr a la contra, aunque no era capaz de dar ese último pase que generase ocasiones de gol. Sí la tuvo Borja Vázquez, en una transición que le permitió encarar al portero olivico, pero cruzó demasiado el esférico y se marchó fuera.

El Fortuna cogió fuerzas tras el paso por vestuarios y salió con otro semblante, consciente de que el rival le había perdonado la vida en la primera mitad. Capdevila fue el primero en probar suerte y se adentró en el área, dejando atrás a varios rivales, hasta lograr un disparo cruzado que se escapaba por poco.

Sin embargo, al igual que en el primer acto, los chicos de Estévez fueron encontrando el camino hacia la meta de Coke y generando ocasiones claras. Muy importante fue la que tuvo Borja Vázquez, que se quedó solo delante del portero y remató con un mal disparo demasiado flojo; y sí ejecutó bien Frimpong, en esta ocasión, con un potente chut desde la frontal que obligó al cancerbero vigués a hacer una buena estirada para evitar el 0-1.

Giro de guión en el partido

Al paso por el minuto 70, un balón colgado al área llevó al técnico berciano a pedir revisión de lo que había ocurrido. Un jugador del Celta derribaba a un deportivista tras hacer impactar su brazo sobre Andújar. Tras acudir al monitor, el colegiado determinó que no existe pena máxima ya que el balón no estaba en juego cuando se produjo la acción.

Y todo cambiaba instantes después. Una pérdida de balón en la salida de los blanquiazules sirvió para que Óscar Marcos recibiera en la frontal y disparase. La fortuna hizo el resto, ya que el esférico rozó en Undabarrena y se fue ajustado al palo de la meta de Ángel, que nada pudo hacer. Los vigueses se adelantaban en una de sus pocas ocasiones.

No supo reaccionar la Deportiva al tanto que desequilibraba la contienda. De hecho, en la recta final del choque, sentenciaba el Celta Fortuna con un balón en profundidad para Somuah y la perfecta definición del atacante establecía el 2-0 que dejaba visto para sentencia el partido.

Ni una última revisión por un posible penalti le salió bien a Estévez en la matinal del domingo. Pidieron mano en el área y la mano acabó siendo de un jugador de la Ponferradina, por lo que se señaló falta en ataque. Ahí acababa un choque que deja tocada a la Deportiva, más cerca del descenso que del playoff, y con nuevas dudas por la falta de pegada de equipo.

