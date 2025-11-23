Crecen las estafas por el Black Friday: estas son las recomendaciones de la Policía Nacional de León Las compras apresuradas, las ofertas irreales y la falta de verificación son algunos de los elementos de mayor riesgo para los consumidores

Borja Pérez Domingo, 23 de noviembre 2025, 09:20 Comenta Compartir

El Black Friday se está convirtiendo en una época de cada vez mayor actividad comercial en el año, postulándose como una oportunidad para los consumidores… pero también para los estafadores. Ante esto, un año más, la Policía Nacional de León, en colaboración con la delegación central del cuerpo, la Guardia Civil y el Incibe, refuerza su vigilancia tanto en el entorno digital como en el físico.

Y es que, en líneas generales, los fraudes informáticos están suponiendo un quebradero de cabeza cada vez mayor para los cuerpos policiales especializados en ellos, no solo en este tipo de fechas, aunque en ellas se ven incrementados notablemente. Frente a las 1.688 infracciones penales del año 2018 y a las 2.527 de 2021, la tendencia se mantiene en una subida constante hasta los 3.858 de 2023, los últimos datos de los que se tienen constancia.

José Luis Vega, Inspector del Cuerpo Nacional de Policía en León, advierte, en primer lugar, de la vulnerabilidad del entorno online -el más utilizado con diferencia en estas fechas- debido al alto volumen de operaciones y la facilidad con la que los delincuentes pueden ocultar su identidad.

Pasos a seguir para evitar fraudes

Los agentes del cuerpo de delitos informáticos y económicos, en busca de anticiparse, establecen una serie de recomendaciones para la ciudadanía a tener especialmente en cuenta en estas fechas, aunque también durante el resto del año. Entre ellas, se encuentra el hecho de «desconfiar los precios excesivamente bajos o «chollos irreales, un gancho habitual en las estafas online». «Muchas de estas ofertas redirigen a páginas fraudulentas o imitan comercios reales con una apariencia casi idéntica», explica Vega.

También alertan de otros signos de fraude como pueden ser «las páginas sin información legal, aquellas que utilizan frases mal traducidas, con errores ortográficos o información de contacto poco fiable». Antes de comprar un producto por Internet, se recomienda «revisar la URL y comprobar que el dominio coincide con la empresa oficial».

Los mensajes con enlaces -ya sea por correo, SMS o redes sociales- también deben evitarse, pues cada vez más son una fuente utilizada por los estafadores. Además, se recomiendan usar métodos de pago seguros y, siempre que sea posible, tarjetas virtuales de un solo uso, que añaden una capa extra de protección.

Entre los errores comunes, se encuentran también «las compras utilizando wifi públicas». «Estas conexiones abiertas facilitan el robo de datos y deben evitarse para cualquier operación sensible», asienten.

Por otro lado, la Policía también insiste en mantener actualizado el antivirus, emplear contraseñas seguras —mezclando mayúsculas, minúsculas y símbolos— y evitar usar la misma clave en múltiples plataformas. Del mismo modo, recomiendan no descargar archivos desconocidos ni utilizar dispositivos USB de procedencia dudosa.

Qué hacer si crees que te han estafado

Ante una sospecha de fraude, lo primero que se debe hacer según el Inspector es «guardar toda la información posible: capturas de pantalla, correos electrónicos, movimientos bancarios… y, en segundo lugar, contactar con el banco de inmediato para bloquear operaciones».

Por supuesto, acto seguido debe «presentarse denuncia lo antes posible, ya que cada hora cuenta para rastrear las huellas digitales que dejan los delincuentes», de la misma forma que sucedería con los robos físicos.

El INCIBE, un aliado clave

En estas fechas, adquiere también vital importancia el 017, el teléfono gratuito y anónimo del INCIBE, que ofrece asesoramiento inmediato en ciberseguridad. Subrayan que es «un recurso muy útil tanto para adultos como para jóvenes, ya que no deja rastro en la línea desde la que se consulta y eso ayuda en los casos de personas que a veces no llaman porque les da vergüenza».

Por otro lado, la Policía Nacional, a través de la web del Ministerio del Interior, establece una serie de consejos básicos de cara a la llegada de estas fechas cada año.

En todo caso, los agentes insisten en un mensaje repetido: siempre que algo «no cuadre, resulte demasiado atractivo o genere desconfianza, es fundamental detenerse, revisar y preguntar». «La mayoría de víctimas reconocen haber percibido señales previas que ignoraron por prisas o confianza excesiva», concluye.