Caboalles de Abajo despide al minero Anilso Soares.

Caboalles de Abajo despide al minero Anilso Soares. Peio García
Tragedia minera en Asturias

Laciana despide de luto y negro a su último minero muerto

Caboalles de Abajo acoge el funeral de Anilso Soares de Brito, uno de los dos mineros muertos en la última tragedia que ha sacudido Asturias y León

Ana G. Barriada

Ana G. Barriada

León

Domingo, 23 de noviembre 2025, 17:42

Y la imagen que nadie querría volver a ver se repite otra vez. De nuevo un féretro recorre las calles de Caboalles de Abajo para recordar que la mina sigue matando. En una lluviosa y fría tarde de noviembre, la localidad de Villablino tenía que volver a decir adiós a uno de los suyos, a uno de sus mineros.

Anilso Soares de Brito ya descansa para siempre en el pueblo que lo adoptó tras llegar de Cabo Verde y donde creó una familia ahora rota de dolor. Acompañados de sus vecinos, amigos y compañeros, los familiares de Anilso, uno de los dos mineros muertos en la última tragedia en la mina de Cangas del Narcea, despedían en un emotivo funeral al profesional de 42 años.

El primero de los dos funerales por las últimas víctimas de la mina tenía lugar en la propia localidad asturiana de Cangas del Narcea, lugar de nacimiento de Óscar Díaz, de 32 años. El segundo, el del leonés Anilso, se conmemoraba la tarde de este domingo 23 de noviembre.

Arropando a la familia y a toda una comarca de luto autoridades locales, provinciales y autonómicas desde el alcalde de Villablino, Mario Rivas, visiblemente emocionado; hasta el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen; el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz; y los presidentes autonómicos del Principado, Adrián Barbón, y de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco entre otros responsables y figuras políticas.

La triste imagen recuerda a la vivida en el mes de marzo, cuando Villablino acogía el funeral de los cuatro mineros lacianiegos que murieron en la tragedia de la mina de Cerredo. El quinto fue enterrado en su pueblo, Torre del Bierzo.

Asturias y León, unidas por el luto

En el funeral, las autoridades han querido trasladar a la familia de los dos fallecidos su apoyo en estos momentos «tan duros, difíciles y complicados», acompañándoles en «su dolor» a ellos y a «todos los que son, han sido y se siguen sintiendo mineros». Un mensaje que se traslada al conjunto de Villablino y de la comarca de Laciana, tan «duramente golpeada este año por la mina».

El presidente de la Junta de Castilla y León, Fernández Mañueco, aseguraba que su deseo es «generar para el futuro noticias más agradables y positivas» y pedía que «se esclarezca lo sucedido y se dé respuesta lo antes posible a las dos familias» porque hoy tanto Caboalles como Cangas del Narcea, tanto Castilla y León como Asturias, están de luto.

