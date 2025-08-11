Última hora de los incendios de la provincia de León
Sigue en directo la última hora de lo que ocurre en los diferentes fuegos activos en la provincia de León
Lunes, 11 de agosto 2025, 08:11
09:07
El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, preside este lunes una reunión a las 10.30 horas del CECOPI para analizar la situación de los incendios en Castilla y León. Tendrá lugar en la Delegación Territorial de la Junta en León, en la avenida Peregrinos.
08:53
Una carretera nacional y una comarcal permanecen cortadas al tráfico por los incendios que asolan León desde el pasado viernes. Además, otra carretera nacional presenta un tramo comprometido por la presencia de humo.
08:32
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, comprometió la ayuda del Gobierno autonómico para reconstruir todos los bienes afectados por los incendios forestales que estos días están afectando de forma reiterada y grave a las provincias de León, Zamora, Ávila y Palencia, a la vez que recalcó que está centrado en la extinción de los mismos.
Además, según publica en su cuenta oficial de X, varios de estos fuegos podría haber sido provocados, por lo que asegura que “ vamos a ser implacables con los autores de estos atentados contra la vida y la seguridad de las personas y de nuestro patrimonio histórico y natural”.
Además, trasladó su agradecimiento a todas las personas que están luchando contra el fuego y reclamó mucha precaución a los vecinos de las zonas afectadas.
Todo ello, mientras llueven las críticas al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones cuyos últimos mensajes en esta red social han sido sobre el premio de motociclismo celebrado en La Bañeza.
08:29
En la tarde de este domingo, 10 de agosto, un fuego procedente de Zamora entró en territorio leonés con nivel 2 de peligrosidad. El incendio ha obligado a evacuar, a última hora de este domingo, a unas 350 personas, 200 en Cubo de Benavente y 150 en Molezuelas, según informa la Delegación del Gobierno en Castilla y León, desde donde también se alerta que están en prevención ante una posible evacuación los pueblos de Uña de Quintana y Congosta.Además, se han cortado al tráfico las carreteras: ZA-111,- ZA-P-1510 y la ZA-P-2454.
08:21
La situación más preocupante se vive en varias localidades cercanas al paraje Patrimonio de la Humanidad de Las Médulas, donde han sido evacuadas más de 700 personas. Pero los incendios de este fin de semana también están afectando con gravedad a otras provincias como Zamora, donde un fuego obligó a desalojar a una cifra de personas similar en las localidades de Molezuelas de Carballeda, Cubo de Benavente, Congosta y Uña de Quintana.
El delegado de la Junta en León, Eduardo Diego , explicó a última hora del domingo que la jornada ha sido “muy complicada”, especialmente en las últimas horas por la evolución del incendio de Yeres que ha obligado a evacuar a varias poblaciones cercanas a las antiguas minas romanas. En Carucedo se han evacuado a 400 personas y en su pedanía de Las Médulas a un centenar; en Orellán y Voces, ambos en el término de Borrenes, a 165 y 15 respectivamente. También se ha procedido al desalojo de Benuza, en este caso, a la población de Llamas de la Cabrera y también de de Santa Lavilla, y se ha confinado, en este caso pendientes de cómo evoluciona el incendio, las localidades de Chana y Borrenes.
08:17
Buenos días,
La provincia sigue con muchos problemas en relación a los incendios que afectan principalmente en las comarcas de El Bierzo, Cabrera y Laciana. En esros momentos, según datos de la Junta de Castilla y León, hay dos fuegos en nivel 2 (Yeres y Llamas de Cabrera), dos más en nivel 1 (Orallo y Fasgar) y cuatro activos en nivel 0 (Paradiña, Villavieja, Cabañas de la Dornilla y Anllares del Sil). Además de todos estos focos, actualmente, hay cuatro más que aparecen como 'controlados', pero aún no han sido extinguidos (Filiel, Villaverde de los Cestos, Sesamo y León).
Por su parte, el incendio de Molezuelas de la Carballeda (Zamora) sigue amenazando la zona de Castrocontrigo y también seguimos de cerca su evolución.
El fin de semana ha sido complicado y esperamos que este lunes la situación se empiece a controlar. Te contaremos todo lo que ocurre en nuestra provincia al momento desde este directo.
