Última hora de los incendios de la provincia de León

08:32

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, comprometió la ayuda del Gobierno autonómico para reconstruir todos los bienes afectados por los incendios forestales que estos días están afectando de forma reiterada y grave a las provincias de León, Zamora, Ávila y Palencia, a la vez que recalcó que está centrado en la extinción de los mismos.

Además, según publica en su cuenta oficial de X, varios de estos fuegos podría haber sido provocados, por lo que asegura que “ vamos a ser implacables con los autores de estos atentados contra la vida y la seguridad de las personas y de nuestro patrimonio histórico y natural”.

Además, trasladó su agradecimiento a todas las personas que están luchando contra el fuego y reclamó mucha precaución a los vecinos de las zonas afectadas.

Todo ello, mientras llueven las críticas al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones cuyos últimos mensajes en esta red social han sido sobre el premio de motociclismo celebrado en La Bañeza.