Consolidan el 80% del perímetro del incendio que afecta a Las Médulas
Trabajos de extinción en el incendio de Orallo durante esta madrugada. UME
Consolidan el 80% del perímetro del incendio que afecta a Las Médulas

Sigue en directo la última hora de lo que ocurre en los diferentes fuegos activos en la provincia de León

Alberto P. Castellanos
Inés Santos
Lucía Gutiérrez

Alberto P. Castellanos, Inés Santos y Lucía Gutiérrez

León

Martes, 12 de agosto 2025, 09:42

Martes, 12 de agosto 2025, 09:42

09:41

Consolidan el 80% del perímetro del incendio que afecta a Las Médulas

Enrique Rey, técnico del operativo de incendios forestales en Yeres, en la comarca del Bierzo, ha informado en la mañana de este martes, 12 de agosto, que el trabajo durante toda la noche “ha sido muy favorable” con lo que se ha conseguido “consolidar el perímetro” de aquella zona en la que se ha podido trabajar. Hay zonas altas, más pedregosas y de dificil acceso a las que el operativo no ha podido acudir por la noche.

09:40

Así muestra un compañero de El País el estado en el que se encuentra el paraje de Las Medulas tras el incendio que todavía sigue activo en torno a Yeres y otras localidades de la zona.

09:14

A esta hora sólo hay un tramo de carretera afectado por los incendios: laLE-110 desde el kilómetro 12 en Castrocalbón al17 en Calzada de la Valderia está cortada por completo.

09:08

Consolidan el 80% del perímetro del incendio que afecta a Las Médulas

Imagen del Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias de Cruz Roja en La Bañeza.

09:06

Ante el incendio forestal que afecta gravemente a la zona de Benavente (Zamora) y la activación del Plan de Emergencia por parte del CECOPI, Cruz Roja ha desplegado sus recursos humanos y materiales para apoyar a las personas evacuadas y

colaborar con las autoridades en las labores logísticas, sanitarias y sociales.

09:03

Malas noticias en lo meteorológico con Aemet hablando de la posibilidad de que la duración de la ola de calor se prolongue más allá del jueves y siga durante toda la semana.

09:01

Muchos dispositivos y militares de la UME siguen desplazados en León aunque algunos de ellos han tenido que desplazarse a Galicia porque los incendios también afectan con virulencia a otras comunidades.

09:00

La organización agraria ASAJA de León ha querido mostrar «toda su solidaridad con las personas que se han visto afectadas por los incendios forestales de los últimos días en la provincia de León, y en particular con los agricultores y ganaderos, a los cuales representa. La organización agraria quiere destacar una vez más que el sector primario es uno de los más perjudicados por los fuegos que surgen por causas naturales, por accidentes o por actos criminales de pirómanos, ocasionándole daños materiales muy cuantiosos y el riesgo de pérdida de vidas de animales e incluso de personas. La organización agraria aprovecha para llamar a la precaución en todas las labores agroganaderas que, ante las actuales circunstancias de viento y altas temperaturas, puedan dar origen a incendios accidentales, y pide al sector que cumpla»

08:48

La meteorología es otro tema fundamental en jornadas como ésta. Se espera que las temperaturas den un respiro y que aumente la humedad. El viento, a partir de mediodía podría volver a resultar peligroso.

Consulta la previsión de este martes 12 de agosto .

08:44

Hablamos con Celso Coco, un experimentado ingeniero forestal y evaluador independiente de incendios. Gracias a él conocemos mejor qué condiciones se han podido dar para que se generen y propaguen todos los fuegos que nos llevan afectando desde el viernes. Según él, harían falta muchos más medios durante el resto del año y mucha más planificación para evitar situaciones tan graves como la que vivimos.

08:42

Tras la última reunión del Cecopi autonómico de esta madrugada se espera que «la» ventana de oportunidad« de la que hablaba Mañueco» en Zamora haya surtido efecto aprovechando «el descenso de las temperaturas» y el «aumento de la humedad». De momento, no hay novedades sobre los diez incendios que siguen activos en León ni el que ha atravesado Zamora y afecta al sur de nuestra provincia.

08:12

La ola de calor que tiene a España abrasada está pasando factura en la provincia leonesa en forma de incendios forestales. La zona más dañada es la comarca de El Bierzo, que desde el viernes no ha dejado de arder. Os dejamos un gráfico de toda la situación .

Actualización disponible

