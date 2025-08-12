Consolidan el 80% del perímetro del incendio que afecta a Las Médulas

09:06

Ante el incendio forestal que afecta gravemente a la zona de Benavente (Zamora) y la activación del Plan de Emergencia por parte del CECOPI, Cruz Roja ha desplegado sus recursos humanos y materiales para apoyar a las personas evacuadas y

colaborar con las autoridades en las labores logísticas, sanitarias y sociales.

En coordinación con las instituciones provinciales y autonómicas, Cruz Roja ha activado el Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Albergue y el Equipo de Respuesta Básica en Emergencias (ERBE) para la instalación de un albergue provisional en el pabellón municipal de La Bañeza, donde se continúa atendiendo a todas las personas evacuadas hasta el lugar. No obstante, la Organización se mantiene en alerta para reforzar o ampliar los recursos disponibles en el albergue si la situación lo requiere, en función del número final de personas evacuadas.

Además de la instalación del dispositivo, Cruz Roja está gestionando la llegada de las personas evacuadas, prestando especial atención a quienes presentan necesidades específicas, como la gestión de medicación o el apoyo a personas con mayor grado de vulnerabilidad. Igualmente, Cruz Roja ha colaborado en el traslado de 41 personas residentes en una residencia de mayores en Castrocalbón, aportando cuatro furgonetas de 9 plazas y voluntariado especializado, además de realizar traslados de personas con grandes necesidades de apoyo y movilidad reducida, activando para ello una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB).

Todo este despliegue incluye una veintena de personas voluntarias, un vehículo todoterreno, un furgón con material de emergencias y un remolque de albergue con los recursos necesarios para dar respuesta inmediata. Además, y gracias al convenio con Carrefour, se ha garantizado la provisión de productos básicos de alimentación e hidratación para las personas evacuadas.

Cruz Roja mantiene su apoyo con una decena de voluntarios en los albergues habilitados en Ponferrada, donde se han instalado alrededor de 210 camas dirigidas a dar descanso al personal interviniente que participa en las labores de extinción del incendio.

Cruz Roja continúa en coordinación permanente con los servicios de protección civil y emergencias de las administraciones públicas, manteniéndose alerta para adaptar su intervención a la evolución de la situación. La Organización agradece la implicación de su voluntariado, pilar fundamental en la respuesta humanitaria ante situaciones de emergencia.