Martes, 12 de agosto 2025, 09:42
09:41
Consolidan el 80% del perímetro del incendio que afecta a Las Médulas
Enrique Rey, técnico del operativo de incendios forestales en Yeres, en la comarca del Bierzo, ha informado en la mañana de este martes, 12 de agosto, que el trabajo durante toda la noche “ha sido muy favorable” con lo que se ha conseguido “consolidar el perímetro” de aquella zona en la que se ha podido trabajar. Hay zonas altas, más pedregosas y de dificil acceso a las que el operativo no ha podido acudir por la noche.
«El perímetro esta controlado al 80%», ha asegurado Rey, pero insiste en que «el 20% que queda nos va a dar guerra».
09:40
Así muestra un compañero de El País el estado en el que se encuentra el paraje de Las Medulas tras el incendio que todavía sigue activo en torno a Yeres y otras localidades de la zona.
Así está a las 13.00 el yacimiento Patrimonio de la Humanidad de Las Médulas tras el #IFYeres
09:14
A esta hora sólo hay un tramo de carretera afectado por los incendios: laLE-110 desde el kilómetro 12 en Castrocalbón al17 en Calzada de la Valderia está cortada por completo.
09:08
Imagen del Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias de Cruz Roja en La Bañeza.
09:06
Ante el incendio forestal que afecta gravemente a la zona de Benavente (Zamora) y la activación del Plan de Emergencia por parte del CECOPI, Cruz Roja ha desplegado sus recursos humanos y materiales para apoyar a las personas evacuadas y
colaborar con las autoridades en las labores logísticas, sanitarias y sociales.
En coordinación con las instituciones provinciales y autonómicas, Cruz Roja ha activado el Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Albergue y el Equipo de Respuesta Básica en Emergencias (ERBE) para la instalación de un albergue provisional en el pabellón municipal de La Bañeza, donde se continúa atendiendo a todas las personas evacuadas hasta el lugar. No obstante, la Organización se mantiene en alerta para reforzar o ampliar los recursos disponibles en el albergue si la situación lo requiere, en función del número final de personas evacuadas.
Además de la instalación del dispositivo, Cruz Roja está gestionando la llegada de las personas evacuadas, prestando especial atención a quienes presentan necesidades específicas, como la gestión de medicación o el apoyo a personas con mayor grado de vulnerabilidad. Igualmente, Cruz Roja ha colaborado en el traslado de 41 personas residentes en una residencia de mayores en Castrocalbón, aportando cuatro furgonetas de 9 plazas y voluntariado especializado, además de realizar traslados de personas con grandes necesidades de apoyo y movilidad reducida, activando para ello una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB).
Todo este despliegue incluye una veintena de personas voluntarias, un vehículo todoterreno, un furgón con material de emergencias y un remolque de albergue con los recursos necesarios para dar respuesta inmediata. Además, y gracias al convenio con Carrefour, se ha garantizado la provisión de productos básicos de alimentación e hidratación para las personas evacuadas.
Cruz Roja mantiene su apoyo con una decena de voluntarios en los albergues habilitados en Ponferrada, donde se han instalado alrededor de 210 camas dirigidas a dar descanso al personal interviniente que participa en las labores de extinción del incendio.
Cruz Roja continúa en coordinación permanente con los servicios de protección civil y emergencias de las administraciones públicas, manteniéndose alerta para adaptar su intervención a la evolución de la situación. La Organización agradece la implicación de su voluntariado, pilar fundamental en la respuesta humanitaria ante situaciones de emergencia.
09:03
Malas noticias en lo meteorológico con Aemet hablando de la posibilidad de que la duración de la ola de calor se prolongue más allá del jueves y siga durante toda la semana.
⚠️ AVISO ESPECIAL | OLA DE CALOR
→ El martes se pueden alcanzar 44 °C en el valle del Guadalquivir.
→ Es probable que continúe el calor intenso durante toda la semana.
+ info 👉https://t.co/48Lsr8QC4fpic.twitter.com/fjRdVYYHrF
09:01
Muchos dispositivos y militares de la UME siguen desplazados en León aunque algunos de ellos han tenido que desplazarse a Galicia porque los incendios también afectan con virulencia a otras comunidades.
Una vez finalizadas las misiones asiganadas @112cyl en #IFOrallo#León las unidades #UME se dirigen para colaborar en el#IFRequeixoChandrexaDeQueixa#Ourense
09:00
La organización agraria ASAJA de León ha querido mostrar «toda su solidaridad con las personas que se han visto afectadas por los incendios forestales de los últimos días en la provincia de León, y en particular con los agricultores y ganaderos, a los cuales representa. La organización agraria quiere destacar una vez más que el sector primario es uno de los más perjudicados por los fuegos que surgen por causas naturales, por accidentes o por actos criminales de pirómanos, ocasionándole daños materiales muy cuantiosos y el riesgo de pérdida de vidas de animales e incluso de personas. La organización agraria aprovecha para llamar a la precaución en todas las labores agroganaderas que, ante las actuales circunstancias de viento y altas temperaturas, puedan dar origen a incendios accidentales, y pide al sector que cumpla»
escrupulosamente con las restricciones y recomendaciones marcadas por las autoridades. Los daños más importantes que ha constatado la organización agraria son los ocasionados en asentamientos de colmenas, sotos de castaños, alguna tierra de cultivo de cereal, y pastos que aprovecha la ganadería extensiva.
ASAJA insta a los afectados a que cuantifiquen y documenten los daños que han sufrido y los comuniquen de manera fehaciente en el Ayuntamiento o ante la Junta de Castilla y León, ante una eventual compensación de los mismos. También, la organización agraria solicitará el levantamiento del acotamiento de pastos de cara al aprovechamiento de los mismos y declaración en el expediente PAC de la campaña 2026.
ASAJA de León pide a la Junta que intensifique la dotación presupuestaria destinada a la limpieza y desbroce de los montes, ya que con esta medida, además de evitar los incendios y facilitar la extinción de los mismos, se mejoran los pastos que tanto necesita la creciente cabaña ganadera de extensivo de la provincia. La presencia de ganado doméstico en los montes es una actividad económica que contribuye al equilibrio del ecosistema, la mejora de la biodiversidad, y a la sostenibilidad en la gestión de la masa forestal.
Por otra parte, la organización agraria hace un llamamiento a los agricultores y ganaderos para que aseguren sus cosechas y su ganado, de forma sistemática, en la línea oficial de Agroseguro (subvencionada por el Estado y la Junta de Castilla y León), y que tengan asegurado su negocio y sus vehículos agrícolas con coberturas de responsabilidad civil ante terceros«.»
08:48
La meteorología es otro tema fundamental en jornadas como ésta. Se espera que las temperaturas den un respiro y que aumente la humedad. El viento, a partir de mediodía podría volver a resultar peligroso.
Consulta la previsión de este martes 12 de agosto .
08:44
Hablamos con Celso Coco, un experimentado ingeniero forestal y evaluador independiente de incendios. Gracias a él conocemos mejor qué condiciones se han podido dar para que se generen y propaguen todos los fuegos que nos llevan afectando desde el viernes. Según él, harían falta muchos más medios durante el resto del año y mucha más planificación para evitar situaciones tan graves como la que vivimos.
08:42
Tras la última reunión del Cecopi autonómico de esta madrugada se espera que «la» ventana de oportunidad« de la que hablaba Mañueco» en Zamora haya surtido efecto aprovechando «el descenso de las temperaturas» y el «aumento de la humedad». De momento, no hay novedades sobre los diez incendios que siguen activos en León ni el que ha atravesado Zamora y afecta al sur de nuestra provincia.
08:12
La ola de calor que tiene a España abrasada está pasando factura en la provincia leonesa en forma de incendios forestales. La zona más dañada es la comarca de El Bierzo, que desde el viernes no ha dejado de arder. Os dejamos un gráfico de toda la situación .
