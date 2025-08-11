Los incendios en la provincia afectan gravemente a la calidad del aire en León Polvo, metales, cenizas y hollín se sitúan en cantidades de 61 microgramos por metro cúbico en el aire de Ponferrada

Paula Hernández León Lunes, 11 de agosto 2025, 20:04

La calidad del aire leonés se ha visto afectada por los numerosos fuegos que cercan a la provincia, incluidos los de Zamora y Portugal. Las rachas de viento, también, perjudican y complican las labores de extinción de los incendios. De ahí que desde la capital se han podido ver nubes procedentes de las llamas del Cubo de Benavente.

De este modo, León se posiciona a la cabeza de las provincias en las que el aire se encuentra más contaminado por el humo de los incendios. El índice de la calidad del aire es 'moderada' (exactamente, en 83 puntos), debido a las partículas suspendidas en el aire más finas y pequeñas (PM 2.5) que se encuentran en cantidades de 26,5 microgramos por metro cúbico en el aire.

Este tipo de corrientes son «poco saludables para los grupos sensibles, ya que pueden provocar síntomas como dificultad para respirar o irritación de garganta», según indican desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y el Índice de Calidad del Aire (ICA) del Ministerio de Medio Ambiente de España.

La calidad del aire en Ponferrada es 'perjudicial', ya que se encuentra en los 152 puntos. Ante esta situación, la consejería de Medio Ambiente de Castilla y León recomienda estas medidas: llevar puesta una mascarilla en zonas que se encuentren al aire libre, cerrar las ventanas de las viviendas y hogares para evitar que entren partículas procedentes de los incendios y eludir acercarnos a las zonas donde se encuentran los incendios.

De hecho, las partículas en suspensión PM 2.5 ascienden a 61 microgramos por metro cúbico del aire, casi un 11,5% superior al valor de referencia anual de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Cenizas, restos de madera o maleza quemada por el fuego, apuntan a las principales partículas que se hallan, en estos momentos, en el aire.

¿Qué significan las siglas 'PM'?

Estos acrónimos hacen referencia a 'materia particulada' (en inglés, particulate matter). Se trata de motas o porciones de partículas, generalmente, sólidas y líquidas suspendidas en el aire, junto con el polvo, el hollín, los metales u otros elementos. Estas partículas son tan minúsculas que se pueden inhalar con facilidad y, así, causar graves problemas de salud. En este último caso, principalmente las más finas, las denominadas PM 2.5.