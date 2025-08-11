Una carretera nacional y una comarcal permanecen cortadas por los incendios en León y Zamora Casi 20 kilómetros de vías no se pueden transitar con normalidad por la presencia de humo o la cercanía de las llamas

Imagen del corte de tráfico de la N-VI por el incendio de Almázcara.

Alberto P. Castellanos León Lunes, 11 de agosto 2025, 08:49

Tras un fin de semana con cortes de carreteras, de vías de tren y tramos con precaución por el humo de los numerosos incendios de León, la semana comienza con tres tramos cortados por estos motivos.

El principal, como durante el domingo 10 de agosto, es la N-536 desde el kilómetro 21 y hasta el 7, entre Carucedo y Priaranza del Bierzo. Catorce kilómetros de corte total en esta vía nacional.

La otra carretera general con una restricción al tráfico es la N-630. Entre los kilómetros 161 y 162, en Cembranos y San Cibrian hay que mantener la precacuón por la presencia de humo.

La LE-111 está cortada totalmente entre el kilómetro 2 en Nogarejas y Cubo de Benavente, ya en Zamora.