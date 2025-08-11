leonoticias - Noticias de León y provincia

Bomberos trabajan para extinguir el incendio, a 10 de agosto de 2025, en Molezuelas de la Carballeda, Zamora.
Bomberos trabajan para extinguir el incendio, a 10 de agosto de 2025, en Molezuelas de la Carballeda, Zamora. EP

Así son los grandes incendios que calcinan León y El Bierzo

La provincia leonesa sufre las peores consecuencias de la ola de calor con una decena de incendios activos y miles de leoneses desalojados de sus casas

Inés Santos y Laura Mayo

León

Lunes, 11 de agosto 2025, 23:07

La ola de calor que tiene a España abrasada está pasando factura en la provincia leonesa en forma de incendios forestales. La zona más dañada es la comarca de El Bierzo, que desde el viernes no ha dejado de arder.

En concreto, hay al menos tres incendios forestales en nivel 2, que han provocado el desalojo de unas 3.000 personas a lo largo de toda la provincia y han obligado a cortar varias carreteras. Unos fuegos que han puesto en jaque parajes de la provincia leonesa de gran valor, como Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1997 debido a su extraordinario valor como paisaje cultural, donde las llamas también lograron entrar.

El incendio que más preocupa a las autoridades es el que se originó en la pedanía de Yeres el sábado, pasadas las 16.30 horas. Las llamas entraron en el casco urbano de Las Médulas, dañando varias viviendas, mientras Carucedo está «totalmente rodeado».

Incendios activos en el Bierzo

Focos activos en la comarca del Bierzo, León. Acualizado a las 19:30h del 11 de agosto.

Orallo

Anllares del Sil

Fasgar

Sésamo

Paradiña

Cabañas de la Dornilla

Villaverde de los Cestos

Villavieja

Llamas de Cabrera

Yeres

Varios pueblos han sido desalojados

NIVEL 2 - Yeres (Las Médulas)

Superficie: entorno a 1833 ha (estimación parcial por nubes)

 

Carucedo

Orellán

Voces

Las Médulas

Yeres

Castroquilame

Nivel 2 - Llamas de Cabrera

Superficie: entorno a 1482 (estimado)

Ponferrada

Santalavilla

Llamas de Cabrera

Benuza

Castrillo de Cabrera

Nivel 2 - Paradiña

Paradiña

Pobladura de Somoza

Nivel 1 - Orallo

Brañas de Abajo

Brañas de Arriba

Orallo

Nivel 1 - Fasgar

 

 

Montrondo

Salientes

Fasgar

El incendio de Zamora

Afecta ya a la provincia de León.

San Esteban de Nogales ya ha sido desalojado.

Se van a evacuar los pueblos de San Félix de la Valdería, Pobladura de Yuso, Calzada de la Valdería, Ferechales de la Valdería, Pinilla de la Valdería, Castrocalbón y San Esteban de Nogales (alrededor de 1.700 habitantes)

Cubo de Benavente

Uña de quintana

Molezuelas de la Carballeda

Riesgo de incendio

para el 11 de agosto

Riesgo de incendio

para el 12 de agosto

Fuente AEMET

Las intensas temperaturas, la falta de humedad, el viento en los peores momentos y una orografía particular son las causas que complican la extinción de los fuegos que asolan la provincia leonesa. Tres incendios forestales de nivel 2 de peligrosidad, otros dos de nivel 1 y un fuego que no entiende de fronteras provinciales mantienen a cerca de 3.000 leoneses fuera de sus casas cierran un lunes 11 de agosto negro para la provincia leonesa.

