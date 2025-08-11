Así son los grandes incendios que calcinan León y El Bierzo

Inés Santos y Laura Mayo León Lunes, 11 de agosto 2025, 23:07 Comenta Compartir

La ola de calor que tiene a España abrasada está pasando factura en la provincia leonesa en forma de incendios forestales. La zona más dañada es la comarca de El Bierzo, que desde el viernes no ha dejado de arder.

En concreto, hay al menos tres incendios forestales en nivel 2, que han provocado el desalojo de unas 3.000 personas a lo largo de toda la provincia y han obligado a cortar varias carreteras. Unos fuegos que han puesto en jaque parajes de la provincia leonesa de gran valor, como Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1997 debido a su extraordinario valor como paisaje cultural, donde las llamas también lograron entrar.

El incendio que más preocupa a las autoridades es el que se originó en la pedanía de Yeres el sábado, pasadas las 16.30 horas. Las llamas entraron en el casco urbano de Las Médulas, dañando varias viviendas, mientras Carucedo está «totalmente rodeado».

Incendios activos en el Bierzo Focos activos en la comarca del Bierzo, León. Acualizado a las 19:30h del 11 de agosto. Orallo Anllares del Sil Fasgar Sésamo Paradiña Cabañas de la Dornilla Villaverde de los Cestos Villavieja Llamas de Cabrera Yeres Varios pueblos han sido desalojados NIVEL 2 - Yeres (Las Médulas) Superficie: entorno a 1833 ha (estimación parcial por nubes) Carucedo Orellán Voces Las Médulas Yeres Castroquilame Nivel 2 - Llamas de Cabrera Superficie: entorno a 1482 (estimado) Ponferrada Santalavilla Llamas de Cabrera Benuza Castrillo de Cabrera Nivel 2 - Paradiña Paradiña Pobladura de Somoza Nivel 1 - Orallo Brañas de Abajo Brañas de Arriba Orallo Nivel 1 - Fasgar Montrondo Salientes Fasgar El incendio de Zamora Afecta ya a la provincia de León. San Esteban de Nogales ya ha sido desalojado. Se van a evacuar los pueblos de San Félix de la Valdería, Pobladura de Yuso, Calzada de la Valdería, Ferechales de la Valdería, Pinilla de la Valdería, Castrocalbón y San Esteban de Nogales (alrededor de 1.700 habitantes) Cubo de Benavente Uña de quintana Molezuelas de la Carballeda Riesgo de incendio para el 11 de agosto Riesgo de incendio para el 12 de agosto Fuente AEMET

Las intensas temperaturas, la falta de humedad, el viento en los peores momentos y una orografía particular son las causas que complican la extinción de los fuegos que asolan la provincia leonesa. Tres incendios forestales de nivel 2 de peligrosidad, otros dos de nivel 1 y un fuego que no entiende de fronteras provinciales mantienen a cerca de 3.000 leoneses fuera de sus casas cierran un lunes 11 de agosto negro para la provincia leonesa.