Así son los grandes incendios que calcinan León y El Bierzo
La provincia leonesa sufre las peores consecuencias de la ola de calor con una decena de incendios activos y miles de leoneses desalojados de sus casas
Inés Santos y Laura Mayo
León
Lunes, 11 de agosto 2025, 23:07
La ola de calor que tiene a España abrasada está pasando factura en la provincia leonesa en forma de incendios forestales. La zona más dañada es la comarca de El Bierzo, que desde el viernes no ha dejado de arder.
En concreto, hay al menos tres incendios forestales en nivel 2, que han provocado el desalojo de unas 3.000 personas a lo largo de toda la provincia y han obligado a cortar varias carreteras. Unos fuegos que han puesto en jaque parajes de la provincia leonesa de gran valor, como Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1997 debido a su extraordinario valor como paisaje cultural, donde las llamas también lograron entrar.
El incendio que más preocupa a las autoridades es el que se originó en la pedanía de Yeres el sábado, pasadas las 16.30 horas. Las llamas entraron en el casco urbano de Las Médulas, dañando varias viviendas, mientras Carucedo está «totalmente rodeado».
Incendios activos en el Bierzo
Focos activos en la comarca del Bierzo, León. Acualizado a las 19:30h del 11 de agosto.
Orallo
Anllares del Sil
Fasgar
Sésamo
Paradiña
Cabañas de la Dornilla
Villaverde de los Cestos
Villavieja
Llamas de Cabrera
Yeres
Varios pueblos han sido desalojados
NIVEL 2 - Yeres (Las Médulas)
Superficie: entorno a 1833 ha (estimación parcial por nubes)
Carucedo
Orellán
Voces
Las Médulas
Yeres
Castroquilame
Nivel 2 - Llamas de Cabrera
Superficie: entorno a 1482 (estimado)
Ponferrada
Santalavilla
Llamas de Cabrera
Benuza
Castrillo de Cabrera
Nivel 2 - Paradiña
Paradiña
Pobladura de Somoza
Nivel 1 - Orallo
Brañas de Abajo
Brañas de Arriba
Orallo
Nivel 1 - Fasgar
Montrondo
Salientes
Fasgar
El incendio de Zamora
Afecta ya a la provincia de León.
San Esteban de Nogales ya ha sido desalojado.
Se van a evacuar los pueblos de San Félix de la Valdería, Pobladura de Yuso, Calzada de la Valdería, Ferechales de la Valdería, Pinilla de la Valdería, Castrocalbón y San Esteban de Nogales (alrededor de 1.700 habitantes)
Cubo de Benavente
Uña de quintana
Molezuelas de la Carballeda
Riesgo de incendio
para el 11 de agosto
Riesgo de incendio
para el 12 de agosto
Fuente AEMET
Incendios activos en el Bierzo
Focos activos en la comarca del Bierzo, León. Acualizado a las 19:30h del 11 de agosto.
Orallo
Anllares del Sil
Fasgar
Sésamo
Paradiña
Cabañas de la Dornilla
Villaverde de los Cestos
Villavieja
Llamas de Cabrera
Yeres
Varios pueblos han sido desalojados
NIVEL 2 - Yeres (Las Médulas)
Superficie: entorno a 1833 ha (estimación parcial por nubes)
Carucedo
Orellán
Voces
Las Médulas
Yeres
Castroquilame
Nivel 2 - Llamas de Cabrera
Superficie: entorno a 1482 (estimado)
Ponferrada
Santalavilla
Llamas de Cabrera
Benuza
Castrillo de Cabrera
Nivel 2 - Paradiña
Paradiña
Pobladura de Somoza
Nivel 1 - Orallo
Brañas de Abajo
Brañas de Arriba
Orallo
Nivel 1 - Fasgar
Montrondo
Salientes
Fasgar
El incendio de Zamora
Afecta ya a la provincia de León.
San Esteban de Nogales ya ha sido desalojado.
Se van a evacuar los pueblos de San Félix de la Valdería, Pobladura de Yuso, Calzada de la Valdería, Ferechales de la Valdería, Pinilla de la Valdería, Castrocalbón y San Esteban de Nogales (alrededor de 1.700 habitantes)
Cubo de Benavente
Uña de quintana
Molezuelas de la Carballeda
Riesgo de incendio
para el 11 de agosto
Riesgo de incendio
para el 12 de agosto
Fuente AEMET
Incendios activos en el Bierzo
Focos activos en la comarca del Bierzo, León. Acualizado a las 19:30h del 11 de agosto.
Orallo
Anllares del Sil
Fasgar
Sésamo
Paradiña
Cabañas de la Dornilla
Villaverde de los Cestos
Villavieja
Llamas de Cabrera
Yeres
Varios pueblos han sido desalojados
NIVEL 2 - Yeres (Las Médulas)
Superficie: entorno a 1833 ha (estimación parcial por nubes)
Nivel 1 - Orallo
Brañas de Abajo
Carucedo
Brañas de Arriba
Orellán
Voces
Las Médulas
Orallo
Yeres
Castroquilame
Nivel 1 - Fasgar
Nivel 2 - Llamas de Cabrera
Superficie: entorno a 1482 (estimado)
Montrondo
Salientes
Ponferrada
Santalavilla
Fasgar
Llamas de Cabrera
Benuza
El incendio de Zamora
Castrillo de Cabrera
Afecta ya a la provincia de León.
San Esteban de Nogales ya ha sido desalojado.
Se van a evacuar los pueblos de San Félix de la Valdería, Pobladura de Yuso, Calzada de la Valdería, Ferechales de la Valdería, Pinilla de la Valdería, Castrocalbón y San Esteban de Nogales (alrededor de 1.700 habitantes)
Nivel 2 - Paradiña
Paradiña
Cubo de Benavente
Uña de quintana
Pobladura de Somoza
Molezuelas de la Carballeda
Riesgo de incendio
para el 11 de agosto
Riesgo de incendio
para el 12 de agosto
Fuente AEMET
Incendios activos en el Bierzo
Focos activos en la comarca del Bierzo, León. Acualizado a las 19:30h del 11 de agosto.
Orallo
Anllares del Sil
Fasgar
Sésamo
Paradiña
Cabañas de la Dornilla
Villaverde de los Cestos
Villavieja
Llamas de Cabrera
Yeres
Varios pueblos han sido desalojados
NIVEL 2 - Yeres (Las Médulas)
Superficie: entorno a 1833 ha (estimación parcial por nubes)
Nivel 1 - Orallo
Brañas de Abajo
Carucedo
Brañas de Arriba
Orellán
Voces
Las Médulas
Orallo
Yeres
Castroquilame
Nivel 1 - Fasgar
Nivel 2 - Llamas de Cabrera
Superficie: entorno a 1482 (estimado)
Montrondo
Salientes
Ponferrada
Santalavilla
Fasgar
Llamas de Cabrera
Benuza
El incendio de Zamora
Castrillo de Cabrera
Afecta ya a la provincia de León.
San Esteban de Nogales ya ha sido desalojado.
Se van a evacuar los pueblos deSan Félix de la Valdería, Pobladura de Yuso, Calzada de la Valdería, Ferechales de la Valdería, Pinilla de la Valdería, Castrocalbón y San Esteban de Nogales (alrededor de 1.700 habitantes)
Nivel 2 - Paradiña
Paradiña
Cubo de Benavente
Uña de quintana
Pobladura de Somoza
Molezuelas de la Carballeda
Riesgo de incendio
para el 11 de agosto
Riesgo de incendio
para el 12 de agosto
Fuente AEMET
Las intensas temperaturas, la falta de humedad, el viento en los peores momentos y una orografía particular son las causas que complican la extinción de los fuegos que asolan la provincia leonesa. Tres incendios forestales de nivel 2 de peligrosidad, otros dos de nivel 1 y un fuego que no entiende de fronteras provinciales mantienen a cerca de 3.000 leoneses fuera de sus casas cierran un lunes 11 de agosto negro para la provincia leonesa.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.