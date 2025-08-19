Los incendios más devastadores de León en el siglo XXI El fuego originado en Molezuelas de la Carballeda que posteriormente saltó y arrasó la zona de Castrocalbón entra directo a lo más alto de la escala tras arrasar cerca de 40.000 hectáreas

El mes de agosto de 2025 será recordado como un mes y un año devastador para la provincia de León por los incendios que han arrasado gran parte del terreno. No hay atisbo de duda de que este es el momento más crítico de la historia del lugar en cuanto a incendios se refiere, llegando a 22 focos activos este domingo 17 de agosto tras nueve días de labor incansable para intentar extinguirlos.

Sin embargo, la historia de León, más allá de lo ocurrido en los últimos días, ha sufrido otros episodios que se han quedado marcados en las retinas de los vecinos con el paso de los años.

Desde Castrocontrigo hasta Barjas, pasando por pueblos que a día de hoy vuelven a estar en plena lucha contra las llamas, el fuego ha dejado una huella imborrable en muchos de ellos.

Castrocontrigo, el incendio más recordado

A expensas de contar con las cifras oficiales de incendios como el de Castrocalbón -que apunta a ser el peor de la historia de España con más de 30.000 hectáreas- o el de Yeres/Llamas de la Cabrera, es Castrocontrigo el encargado de liderar la provincia de León en con el peor incendio visto hasta el momento.

Originado el 19 de agosto de 2012 de manera intenciona, las llamas se expandieron con una intensidad asombrosa por la sierra del Teleno hasta arrasar 11.724 hectáreas de momento, con el 90% de arbolado y el resto de matorral y pasto.

Ya en aquel momento, sucedió algo similar a lo que ha ocurrido en los incendios que siguen arrasando la provincia de León en este 2025. Los medios no llegaron a tiempo para frenar el incendio en sus inicios y la inversión térmica provocó la rápida propagación de las llamas hasta convertirlo en el fuego más devastador del siglo.

El fuego de La Cabrera

La Cabrera también cuenta en sus últimos años con un sello imponente en el historial de incendios, después de que en el mismo mes de agosto del año 2017 el fuego devastara el territorio en torno al municipio de Encinedo.

Las llamas dejaron 9.821 hectáreas calcinadas, situando el incendio como el segundo más importante de la provincia. El fuego, intencionado, se llevó por delante 3.330 hectáreas de superficie arbolada, 5.944 matorrales y brezales, además pastos y zona no forestal.

Los casos más destacados

Sin duda, estos dos incendios han sido los más destacados del siglo, dejando en el tercer puesto al ocurrido en Benuza allá por el año 2005. Tras originarse el 3 de agosto en Pombriego y arrasar 3.290 hectáreas, se quedó cerca de Las Medulas en lo que fue un primer aviso de lo que ha ocurrido este año.

Dentro de esta desgraciada lista de localidades asoladas por las llamas, destacan también Fabero en 2016, con 2.621 hectáreas arrasadas; Peranzanes en 2009, con 2.301; Quintana del Castillo en 2015, con 2.209; Benuza de nuevo, con 1.522; Ponferrada en 2022 y 2017, con 1.406 y 1251 respectivamente, y Boca de Huérgano en 2022, con 1.155.

A nivel nacional, el mayor incendio registrado es el de Minas de Riotinto en el año 2004, localidad onubense, donde se originó un fuego que posteriormente traspasaría la frontera de Sevilla hasta arrasar 29.867 hectáreas, la mayor cifra hasta el momento.

Se acercan a esa cifra el incendio en Cortes de Pallás, en Valencia, con 28.879 hectáreas calcinadas y, especialmente recordados, los dos de Zamora, en Losacio y Riofrío de Aliste, que se acabaron uniendo y devorando a su paso más de 50.000 hectáreas de la Sierra de la Culebra.

Para tomar dimensión respecto a estos grandes fuegos de la historia del país, cabe destacar que la red internacional de satélites Copernicus ha cifrado el perímetro de territorio quemado en el incendio de Castrocalbón en 39.714 hectáreas, diez mil más que el mayor hasta el momento, a expensas de conocer cuánta parte del terreno interior está a salvo.

Englobando todos los incendios que han afectado a León en los últimos años, concretamente desde el 2015 hasta el pasado año, la provincia vio quemarse un total de 52.674 hectáreas, colocándose como la segunda con más territorio calcinado, únicamente por detrás de Zamora, -72.031-, y superando a Ávila -37.299-.

A pesar de toda esta obligada experiencia en extinción de incendios graves a lo largo de los años no parece haber surtido efecto a la hora de prevenir el terreno antes estas catástrofes, como así se ha podido comprobar con los últimos incendios que asolan la provincia y están dejando este 2025 como uno de los años más devastadores de la historia del país.