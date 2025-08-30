Apicultores consideran «insuficientes» las ayudas por colmena: «Pedimos excavadoras y nos dan palas» El sector reclama compensaciones reales por las colmenas y tres años de lucro cesante, mientras la Junta defiende que la cuantía fue consensuada con las organizaciones agrarias

La Junta de Castilla y León ha aprobado en Consejo de Gobierno una ayuda de 150 euros por colmena, con un máximo de 18.000 euros por explotación, dirigida a los apicultores afectados por los incendios forestales. Estas cantidades, que se suman a las coberturas de los seguros, forman parte de un paquete global de 2,53 millones de euros para agricultores y ganaderos.

La medida, sin embargo, ha generado malestar en el sector apícola. Desde UCALE-COAG consideran que «la cifra es insuficiente» y que «no refleja el valor real de las explotaciones». Su representante, Nacho Rodríguez, explica que una colmena puede superar en la actualidad los 380 euros de coste, ya que muchas contienen entre 20 y 30 kilos de miel que tampoco se han tenido en cuenta en las indemnizaciones. «De nada me sirve si necesito una excavadora para cavar un agujero y me dan una pala», ilustra, convencido de que las ayudas aprobadas pueden dejar a muchas explotaciones «al borde del cierre».

Los apicultores reclaman que se establezcan dos líneas de compensación: la primera, que la Junta asuma la diferencia entre lo que cubre el seguro -tasado entre 90 y 100 euros por colmena, «muy por debajo del valor de mercado»- y el coste real; y la segunda, que se reconozca tres años de lucro cesante, a razón de 20 kilos de miel por colmena y seis euros por kilo. La organización sostiene que los efectos del fuego no solo afectan a las colmenas destruidas, sino también a las que han quedado en zonas arrasadas, donde las abejas no podrán producir durante varias campañas.

Por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, la respuesta es diferente. Se recuerda que el baremo de 150 euros por colmena «se consensuó con las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs) en la reunión del pasado viernes», donde participaron COAG, UPA, UCCL y Asaja. «Entiendo que entre sus asociados hay apicultores, y por tanto sus intereses están representados», sostiene.

En este punto, COAG introduce un matiz. Según Nacho Rodríguez, la reunión en Valladolid «no puede considerarse una negociación», ya que la Junta acudió con el presupuesto cerrado. Afirma que la propuesta inicial era de 125 euros por colmena, la misma que en la Sierra de la Culebra, y que tras las peticiones de subida se elevó a 150. «No fue un acuerdo real, simplemente se pidió más y no había más», asegura.

Mientras la administración defiende que las cuantías se fijaron en consenso con las OPAs, los apicultores insisten en que esas cantidades «no garantizan la supervivencia del sector». Además de la pérdida directa de colmenas, recuerdan que los incendios «también arrasan los pastos», lo que dificulta el traslado y la recolocación de las explotaciones en otras zonas. «Somos fundamentales para la polinización y nos están dejando de lado», advierte Rodríguez.

Con ambas posiciones sobre la mesa, la brecha entre lo que la Junta considera un acuerdo suficiente y lo que los apicultores reclaman como compensación justa sigue abierta.