leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Protección Civil rebaja a 11 los incendios activos: «Preocupan especialmente los de Porto e Igüeña»
Colmenas de Álvaro Lobato, uno de los apicultores más afectados, después del incendio de Castrocalbón.

Apicultores consideran «insuficientes» las ayudas por colmena: «Pedimos excavadoras y nos dan palas»

El sector reclama compensaciones reales por las colmenas y tres años de lucro cesante, mientras la Junta defiende que la cuantía fue consensuada con las organizaciones agrarias

Diego Nicolás Alonso

Sábado, 30 de agosto 2025, 09:13

La Junta de Castilla y León ha aprobado en Consejo de Gobierno una ayuda de 150 euros por colmena, con un máximo de 18.000 euros por explotación, dirigida a los apicultores afectados por los incendios forestales. Estas cantidades, que se suman a las coberturas de los seguros, forman parte de un paquete global de 2,53 millones de euros para agricultores y ganaderos.

La medida, sin embargo, ha generado malestar en el sector apícola. Desde UCALE-COAG consideran que «la cifra es insuficiente» y que «no refleja el valor real de las explotaciones». Su representante, Nacho Rodríguez, explica que una colmena puede superar en la actualidad los 380 euros de coste, ya que muchas contienen entre 20 y 30 kilos de miel que tampoco se han tenido en cuenta en las indemnizaciones. «De nada me sirve si necesito una excavadora para cavar un agujero y me dan una pala», ilustra, convencido de que las ayudas aprobadas pueden dejar a muchas explotaciones «al borde del cierre».

Los apicultores reclaman que se establezcan dos líneas de compensación: la primera, que la Junta asuma la diferencia entre lo que cubre el seguro -tasado entre 90 y 100 euros por colmena, «muy por debajo del valor de mercado»- y el coste real; y la segunda, que se reconozca tres años de lucro cesante, a razón de 20 kilos de miel por colmena y seis euros por kilo. La organización sostiene que los efectos del fuego no solo afectan a las colmenas destruidas, sino también a las que han quedado en zonas arrasadas, donde las abejas no podrán producir durante varias campañas.

Por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, la respuesta es diferente. Se recuerda que el baremo de 150 euros por colmena «se consensuó con las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs) en la reunión del pasado viernes», donde participaron COAG, UPA, UCCL y Asaja. «Entiendo que entre sus asociados hay apicultores, y por tanto sus intereses están representados», sostiene.

En este punto, COAG introduce un matiz. Según Nacho Rodríguez, la reunión en Valladolid «no puede considerarse una negociación», ya que la Junta acudió con el presupuesto cerrado. Afirma que la propuesta inicial era de 125 euros por colmena, la misma que en la Sierra de la Culebra, y que tras las peticiones de subida se elevó a 150. «No fue un acuerdo real, simplemente se pidió más y no había más», asegura.

Mientras la administración defiende que las cuantías se fijaron en consenso con las OPAs, los apicultores insisten en que esas cantidades «no garantizan la supervivencia del sector». Además de la pérdida directa de colmenas, recuerdan que los incendios «también arrasan los pastos», lo que dificulta el traslado y la recolocación de las explotaciones en otras zonas. «Somos fundamentales para la polinización y nos están dejando de lado», advierte Rodríguez.

Noticias relacionadas

Los incendios arrasan el futuro de la apicultura en León: «Aunque las abejas sobrevivan, el lugar ya no sirve»

Los incendios arrasan el futuro de la apicultura en León: «Aunque las abejas sobrevivan, el lugar ya no sirve»

Así es el plan de ayuda: 185.000 euros para viviendas, 500 por familia desalojada y 5.500 por empresa

Así es el plan de ayuda: 185.000 euros para viviendas, 500 por familia desalojada y 5.500 por empresa

Mapa y listado de los 191 pueblos de León afectados por los incendios

Mapa y listado de los 191 pueblos de León afectados por los incendios

Con ambas posiciones sobre la mesa, la brecha entre lo que la Junta considera un acuerdo suficiente y lo que los apicultores reclaman como compensación justa sigue abierta.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Me salió del alma», el bombero que negó la mano a Mañueco denuncia la falta de reconocimiento
  2. 2 Se aprueban las licencias para construir casi 200 nuevas viviendas en León capital
  3. 3 El alemán que llegó a Lusio para tener ovejas y hacer quesos: «Lo he perdido todo»
  4. 4 Dos influencers leoneses aparecen en la lista Forbes de mejores creadores de contenido
  5. 5 Cómo pedir la tarjeta de Buscyl para viajar gratis en Castilla y León
  6. 6 Ingresa en Psiquiatría el joven detenido como presunto autor del incendio de Berlanga
  7. 7 La Iglesia se reinventa en redes sociales con los misioneros digitales: «El joven evangeliza al joven»
  8. 8 León comienza a ver la luz: solo un incendio en IGR 2 y sin poblaciones evacuadas o confinadas
  9. 9 Un pueblo de León compra una parcela a Hacienda para proteger un yacimiento arqueológico
  10. 10 Los bomberos forestales de León llaman a la sociedad a movilizarse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Apicultores consideran «insuficientes» las ayudas por colmena: «Pedimos excavadoras y nos dan palas»

Apicultores consideran «insuficientes» las ayudas por colmena: «Pedimos excavadoras y nos dan palas»