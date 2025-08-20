La Bañeza organiza un torneo de fútbol en homenaje a Abel y Jaime, fallecidos en los incendios El encuentro, que se celebrará el domingo en el estadio La Llanera con la participación de La Bañeza FC, CD Eria y Unión Valdornesa CD, recaudará fondos destinados a los damnificados

La Bañeza muestra su cara más solidaria con los miles de damnificados por los incendios que han asolado León este mes de agosto y que han tenido especial incidencia en la comarca y las zonas limítrofes a las Tierras Bañezanas.

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Bañeza ha acogido este miércoles la presentación oficial del Triangular Solidario de fútbol, que se celebrará el próximo domingo 24 de agosto a las 18:00 horas en el estadio La Llanera y que servirá también como homenaje a los tres fallecidos por los incendios en León.

En el encuentro deportivo participarán La Bañeza FC, el CD Eria de Castrocalbón y la Unión Valdornesa CD, en un evento de carácter benéfico que tiene como objetivo recaudar fondos en favor de los damnificados por los incendios que recientemente han afectado a las comarcas de la zona y continúan afectando a la provincia de León.

El acto de presentación contó con la presencia del alcalde de la ciudad, Javier Carrera, el concejal de Eventos Deportivos, José Carlos Prieto, el padrino del evento, exárbitro y colaborador de El Chiringuito de Jugones, Rafa Guerrero, así como con David Murciego 'Murci', exjugador de Jiménez de Jamuz y coorganizador de la iniciativa. También estuvieron presentes Gonzalo Prieto, presidente de La Bañeza FC; Francisco Aldonza, en representación del CD Eria; Antonio González, de la Unión Valdornesa CD, y Hermógenes Celada, de la Peña UD Las Palmas La Bañeza.

En recuerdo y homenaje de Jaime Aparicio y Abel Ramos

Durante la presentación, el alcalde Javier Carrera agradeció la implicación de los clubes y organizadores, destacando el carácter solidario de la tierra y recordando a las víctimas: «Un acto solidario para ayudar a quienes han perdido tanto, incluso la vida, por salvar pueblos y personas. Somos una tierra solidaria y capaz de dar la vida por los demás». Carrera tuvo además un recuerdo especial para Jaime Aparicio y Abel Ramos, así como para las personas que permanecen hospitalizadas y el tercer fallecido por los incendios en El Bierzo.

El concejal José Carlos Prieto subrayó que este evento quedará en la memoria de todos «no solo por los fallecidos, sino también por los heridos y afectados», reiterando la importancia de la participación ciudadana: «Es nuestro deber estar presentes; esto nunca debería haber ocurrido».

Por su parte, Murci señaló que la propuesta nació con el propósito de «rendir homenaje a Abel y Jaime, que dieron su vida por salvar casas y negocios, y ayudar a todas las personas que han sufrido y siguen sufriendo por los incendios». Asimismo, realizó un llamamiento a la ciudadanía para que acuda al estadio: «Queremos que el domingo La Llanera se convierta en un punto de fuerza y unión para demostrar que este pueblo y esta comarca saben estar al lado de quienes más lo necesitan».

La recaudación se destina a los damnificados

El presidente de La Bañeza FC, Gonzalo Prieto, agradeció la colaboración ciudadana ante estas situaciones e informó de la habilitación de una Fila 0 para quienes no puedan asistir, con aportaciones a través del número de cuenta de Eurocaja Rural: ES02 3081 0455 82 5000705853, disponible previsiblemente hasta el 31 de agosto. Las entradas tendrán un coste simbólico de cinco euros, destinándose íntegramente a los damnificados por los incendios.

También intervinieron Francisco Aldonza, del CD Eria, quien destacó la cercanía del incendio en Castrocalbón y la necesidad de llenar el estadio; Antonio González, de la Unión Valdornesa CD, que recordó especialmente a las víctimas y a José Luis, vecino de Villamontán hospitalizado por quemaduras; y Hermógenes Celada, de la Peña UD Las Palmas La Bañeza, que puso a disposición de la organización tanto el apoyo material y humano.