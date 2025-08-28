20 días de infierno en Fasgar: «Seguimos metidos contra el incendio» El fuego sigue asolando el poco monte que aún queda sin arder tras casi tres semanas luchando contra las llamas

Borja Pérez Jueves, 28 de agosto 2025, 19:37 | Actualizado 20:37h. Comenta Compartir

Veinte días de lucha contra el fuego. Es la cruda realidad que ha vivido y sigue viviendo Fasgar y, en líneas generales, el término de Murias de Paredes, tras el incendio que se inició el pasado viernes 8 de agosto y se mantiene en nivel 2 prácticamente tres semanas después.

A pesar de que el final de la ola de calor supuso en impulso para los medios en las labores de extición de los múltiples incendios que han asolado la provincia, todavía no ha sido posible contrarrestar el impulso de las llamas para frenar su avance.

Un volcán en pleno monte

De hecho, tras veinte días de lucha sin tregua contra el fuego, en el intento de contactar con los principales afectados por las llamas, la respuesta de Felix García, presidente de la junta vecinal de Fasgar, evidencia la angustiosa realidad del momento que atraviesan: «Está la cosa mal, seguimos metidos contra el incendio».

A esto se suma que, este mismo miércoles, la Asociación de Trabajadores de las Brigadas Forestales (ATBRIF) publicó en sus redes sociales un vídeo que demuestra la potencia actual de unas llamas que «como si de un volcán se tratase», se volvieron a desatar en el incendio forestal de Igüeña-Fasgar-Colinas del Monte de Martín Moro Toledano, como así reza la publicación.

20:45🎥#IFIgüeña #LeónESP



Y como si de un volcán se tratará se vuelve a desatar el incendio forestal de Igüeña-Fasgar-Colinas del Monte de Martín Moro Toledano desde la posición de @briftabuyo RD.



El incendio un día más fuera de capacidad de extinción.



Somos #BRIF @mitecogob pic.twitter.com/LosZ5Ihmwj — ATBRIF (@AT_Brif) August 27, 2025

Así van ya veinte días, desde que, según las informaciones de incendios forestales de la Junta de Castilla y León, el pasado día 8 de agosto a las 17:24 horas se originaran las primeras llamas. De hecho, según pudo saber este medio, el 112 recibió durante el primer fin de semana de la ola de incendios 65 llamadas procedentes de la localidad alertando del foco activo.

Tras ser evacuados por los medios hasta en dos ocasiones y cuando parecía que podía llegar a controlarse, el día 19 se sumó un nuevo incendio intencionado en Colinas del Campo de Martín Moro Toledano, originado de forma intencionada por detrás del operativo que trabaja en labores de extinción en Fasgar, lo que ha complicado aún más el trabajo de los días posteriores.

El fuego endemoniado

Ya el pasado día 20 de agosto, Rosi Fernández, vecina de Fasgar y voluntaria en la lucha contra los incendios, admitió a leonoticias que «esto es un sinvivir» después de llevar doce días en los que «el fuego va y viene, se apaga y se enciende». Ocho días más tarde, la situación no ha cambiado.

En aquel momento, Rosi explicaba algo similar a lo descrito por la BRIF este mismo miércoles con respecto a las llamas: «El fuego está endemoniado, con el viento cambia de dirección y está volviendo a meterse encima del pueblo».

Medios desplegados

Actualmente, según los datos de la Junta de Castilla y León, se encuentran 21 medios trabajando en Fasgar, de los 93 en total que han colaborado desde el origen del fuego. Entre los encargados de frenar las llamas se encuentran cuatro cuadrillas terrestres, tres autobombas, dos brigadas forestales, además de cuatro técnicos, seis agentes medioambientales y dos medios externos.

Ver 27 fotos El humo visto desde las calles de Fasgar Dani González

Además, hay otros 32 medios centrados en las labores de extinción del incendio de Colinas de Martín Moro Toledano, con cuatro cuadrillas terrestres, tres autobombas, cuatro brigadas forestales, doce medios aéreos, un técnico, siete agentes medioambientes y un medio de refuerzo que no pertenece a la Junta.

El incendio que más preocupa

Mientras la situación de los incendios en la provincia, en líneas generales, avanzó este miércoles de forma «muy positiva», con el realojo de múltiples localidades, Eduardo Diego Pinedo, delegado de la Junta de castilla y León, admitió que el de Fasgar/Colinas es el que más preocupa por ser un fuego «en una situación de muy mal acceso, con mucha altitud y vientos muy descontrolados».

Además, reconoció que estas condiciones «han dificultado los trabajos que se han planteado en los diferentes planes para atajarlo». Se sigue trabajando contra él, sobre todo intentando evitar que se acerque a más poblaciones, intentando controlar cuanto antes unas llamas que han convertido el mes de agosto en un auténtico infierno en la zona.

Última hora sobre el incendio En la tarde del jueves, Agustín Argulo, director técnico de extinción del incendio de Fasgar, iniciado hace ya veinte días, ha actualizado la situación del fuego, admitiendo que la situación hoy a lo largo del día ha sido «más favorable que estos días de atrás. El frente principal lo tenemos en la zona este del incendio, hacia la esquina de Tremor. Toda la parte oeste hacia Colinas y el sur hacia Igüeña ha estado bastante fría, ha habido algún pequeño punto caliente que se ha podido sujetar. La situación en esa zona sigue siendo fría y favorable. Todo lo que es la parte este del incendio, teníamos el objetivo en que no se abriera hacia el sur y hemos estado trabajando en el sureste del incendio y hemos hecho una línea de control por encima de Tremor de Arriba para defender ese pueblo». Con 74 kilómetros de perímetro, la tarea principal pasa por ir «conteniendo el incendio y estrechándolo más hacia el norte». Argulo ha contado también el momento más tenso del día, que se ha podido solucionar finalmente: «A las 4/5 de la tarde hemos tenido problemas de con el viento y ha habido unas carreras del incendio hacia la parte norte que podía haber pasado de nuevo hacia el valle de Fasgar, pero hemos podido sujetarlo con la alineación de cortafuegos. Ahora estamos con fuego técnico rematando con todo ese perímetro del norte». No hay nuevas poblaciones en riesgo, comon así lo confirma el director técnico de extinción, que se muestra optimista en cuanto a la climatología prevista: «Hoy el perímetro ha crecido hacia el este, pero como las condiciones de primera hora de la mañana han sido favorables, igual que esta próxima noche, con humedad y temperaturas bajas, eso nos ayuda. El perímetro ha crecido de forma contenida porque hemos tenido bastante medios aéreos». Actualmente, trabajan en el incendio «medios aéreos holandeses -los Chinook-, medios de la Comunidad Valenciana, de Madrid, la UME, medios aéreos del ministerio y las BRIF».

Temas

Incendios forestales