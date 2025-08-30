Baja a IGR 1 el incendio de Colinas-Fasgar y León controla los focos activos tras 21 días Las bajas temperaturas, las nubes y la llovizna de la noche han contribuido a frenar el avance de los focos activos en la provincia leonesa que aún mantiene tres incendios en nivel de peligrosidad 1

I. Santos León Sábado, 30 de agosto 2025, 14:03 | Actualizado 14:16h.

León avanza a paso firme hacia la dura tarea de la reconstrucción, pero por fin doblega las decenas de incendios activos y en elevados índices de peligrosidad que tenían a la provincia en vilo. Tras semanas de complicaciones, este sábado 30 de agosto, parece que el fin está está cerca. Baja a nivel de peligrosidad 1 el incendio de Fasgar y Colinas tras una noche «muy favorable» y la evolución de los focos activos de la provincia a lo largo de 21 días permite desconvocar el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado).

El incendio de Fasgar Colinas ha tenido una evolución muy favorable, ya que las bajas temperaturas, las nubes y la llovizna han contribuido a frenar el avance de los focos activos en la zona de Tremor de Arriba. Esto no implica que esté todo hecho, ya que ahora «hay que trabajar en labores de de consolidación del perímetro en este en este incendio», tal y como ha reflejado el delegado de la Junta de Castilla y León en la provincia, Eduardo Diego Pinedo.

Por su parte, el incendio IGR1 de Llamas de Cabrera, la meteorología ha contribuido a consolidar el perímetro de la zona oeste y se sigue trabajando en técnicas y funciones de liquidación de este incendio. El de Barniedo de la Reina está el perímetro estabilizado con reproducciones que están siendo atendidas por los medios que se disponen en la zona y se trabaja en esa consolidación del perímetro del incendio.

Y el incendio de La Baña, otro de los que está aún en nivel uno, la evolución es muy favorable con pequeñas reproducciones cerca de la cantera de La Baña, que están siendo resueltas sin grandes problemas y también se está en esa fase de vigilancia activa para consolidar lo que es el perímetro de este incendio.

Disolución del Cecopi

El Centro de Coordinación Operativa Integrado, Cecopi se ha disuelto tras la buena evolución de los incendios forestales en León. Cabe señalar que el pasado 9 de agosto, ante la magnitud de los incendios declarados en Orallo, Llamas de Cabrera, Fasgar y Yeres y la posterior propagación de las llamas por distintas zonas de la provincia, se activó en León el Cecopi provincial.

Un centro en el han estado presentes diferentes administraciones y cuerpos y fuerzas de seguridad. El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Aláiz Moretón, ha formado parte de manera permanente de este órgano de coordinación, dirigido por la delegación territorial de la Junta,con Eduardo Diego Pinedo a la cabeza, trabajando intensamente durante jornadas críticas en las que llegaron a registrarse más de 20 incendios de forma simultánea, varios de ellos catalogados en nivel IGR2, un escenario absolutamente excepcional en la provincia.

Por ello, también han formado parte del Cecopi la Guardia Civil, la Policía Nacional y la UME, así como otras administraciones estatales como la Dirección General de Tráfico, DGT.

Este sábado, con la bajada del nivel de gravedad del incendio de Fasgar, se ha decidido disolver el Cecopi provincial aunque se mantiene la atención ante posibles reproducciones en los próximos días.

Unas 15.000 personas fuera de sus hogares

Durante la emergencia, el subdelegado ha coordinado, a instancias de la dirección de extinción, la actuación de la Guardia Civil y la Policía Nacional, garantizando la seguridad de los ciudadanos y en especial de las cerca de 15.000 personas que tuvieron que ser desalojadas de sus hogares de manera preventiva.

Asimismo, se ha realizado un seguimiento constante del trabajo de los medios estatales dependientes del Gobierno de España, como la Unidad Militar de Emergencias (UME), las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) y el resto de recursos del Miteco, además de la colaboración de otros cuerpos del Ejército, de comunidades autónomas vecinas y de medios internacionales activados a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil.

Ampliar Héctor Aláiz y Eduardo Diego, en el último Cecopi en León.

«Coordinación ejemplar»

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Aláiz Moretón, ha querido subrayar el esfuerzo colectivo: «La coordinación entre instituciones, fuerzas de seguridad, servicios de emergencias y ayuntamientos ha sido ejemplar. Gracias a ese trabajo conjunto hemos conseguido garantizar la seguridad de miles de personas y proteger en lo posible nuestro patrimonio natural».

También ha tenido palabras para los vecinos afectados: «Quiero trasladar mi apoyo y solidaridad a todas las personas que han tenido que abandonar sus casas en estos días tan difíciles. El Gobierno de España ya ha declarado zonas catastróficas y las ampliará para que todos los damnificados reciban las ayudas necesarias», ha detallado Alaiz Moretón quien ha querido agradecer a Cruz Roja la labor realizada con las personas que se han visto obligadas a dejar sus casas. «Tampoco me olvido de los fallecidos cuya pérdida sigue siendo una profunda herida en la provincia», puntualizó.

También Eduardio Diego Pinedo, delegado de la Junta de Castilla y León en la provincia, ha querido agradecer «a todas las instituciones y administraciones presentes en el Cecopi provincial, también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil, Policía Nacional por su trabajo, tanto en lo que ha sido la fase de evacuaciones y de confinamientos, pero también en labores de investigación de los diferentes incendios».No se olvidó tampoco de agradecer la colaboración de la UME y del Ministerio de Defensa en lo que ha sido «el apoyo logístico al operativo contra incendios, así como también su actividad en la extinción de los incendios».

Un trabajo incesante que finaliza después de 21 días en los que se han tenido hasta 16 incendios de gravedad 2 y que «ahora mismo nos encontremos en esta situación de mejoría y de evolución muy muy favorable». Finalmente, Diego Pinedo ha querido agradecer «la colaboración y comprensión de todos aquellos vecinos de los diferentes pueblos de la provincia de León que se han visto afectados por los incendios».

