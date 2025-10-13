Un puente de atropellos en León: seis heridos de 62 a 90 años en tres días El puente del Pilar termina con un preocupante dato en la capital con varios atropellos con personas mayores implicadas

Ana G. Barriada León Lunes, 13 de octubre 2025, 15:50

Concluye un puente del Pilar marcado por los atropellos en distintas zonas de la ciudad de León. En estos tres días de puente, han sido seis las víctimas de atropellos, todos ellos menos una personas de avanzada edad.

La jornada del sábado 11 de octubre fue la que más siniestros registró. El primero de ellos fue a las 10:07 horas, cuando el 112 recibió una llamada alertando de que un turismo había arrollado a una mujer de unos 70 años frente al centro comercial León Plaza en la avenida Reyes Leoneses. La mujer resultó herida de una pierna y fue atendida in situ por Sacyl.

Por la tarde de la misma jornada se registraron el resto de sucesos, todos ellos con implicación de vehículos y peatones. Se producía de forma casi simultánea dos atropellos en la capital con apenas 10 minutos de diferencia.

A las 17:49 horas un turismo atropellaba a una mujer de 62 años en la avenida Doctor Fleming de León, hiriéndola en un tobillo. A las 17:58 horas un patinete arrollaba a otra mujer, en este caso de 68 años, en la avenida Fernández Ladreda, en la rotonda del Carrefour, con afección en uno de sus hombros.

Más sucesos: un vuelco de un turismo o un nonagenario desaparecido

A primera hora de la noche otros dos atropellos se sucedían en León. A las 21:00 horas otro patinete se llevaba por delante a una joven en la avenida de Nocedo. Era algo más tarde, a las 22:19 horas, cuando otros dos ancianos se veían implicados en un atropello.

Ocurría en la plaza de la Pícara, en la avenida República Argentina, cuando dos ambulancias se desplazaban para atender a un hombre de 90 años y una mujer de 70 que fueron trasladados al hospital de León.

El puente ha estado marcado por otros sucesos en la provincia, como el vuelco de un turismo en Valencia de Don Juan, un atropello en Ponferrada, un choque en una carretera nacional del Bierzo o la mejor noticia: la aparición de un nonagenario desaparecido en Escuredo.

Concluye así un puente del Pilar que pone sobre aviso a peatones y conductores por el aumento de atropellos en las vías de la capital leonesa.