Atropellan a una mujer de 70 años a la entrada de un centro comercial de León

Nuevo atropello en la ciudad de León. En esta ocasión, ha sucedido en el barrio de Eras de Renueva de la capital leonesa.

La víctima, una mujer de 70 años que a primera hora de la mañana de este sábado 11 de octubre era atropellada por un turismo en la avenida Reyes Leoneses, a la altura del centro comercial León Plaza.

La mujer presentaba dolor en una pierna y por ello el servicio de emergencias del 112 de Castilla y León, al recibir el aviso a las 10:07 horas, movilizaba a Sacyl para atender a la mujer.

También se desplazaban al punto dotaciones de la policía local de León y de la nacional para regular el tráfico.