Imagen de archivo de la avenida Doctor Fleming de León, escenario de uno de los sucesos.

Un patinete y un turismo atropellan a dos mujeres casi de forma simultánea en León

En un lapso de apenas nueve minutos se produjeron estos dos sucesos con dos mujeres heridas de 62 y 68 años

Leonoticias

Leonoticias

León

Sábado, 11 de octubre 2025, 18:20

Un patinete y un turismo han atropellado a dos mujeres prácticamente de forma simultánea en dos puntos de la ciudad de León en la tarde de este sábado.

El primero de los atropellos tuvo lugar a las 17:49 horas, según informa el 112, en la avenida Doctor Fleming de León.

Un turismo arrolló a una mujer de 62 años, que se quejaba de dolor en el tobillo. Al lugar de los hechos acudieron agentes de la Policía Local de León y la Policía Nacional, además de profesionales sanitarios.

Nueve minutos después, a las 17:58 horas, un patinete arrolló a una mujer de 68 años en la avenida Fernández Ladreda, en la glorieta anterior al centro comercial Carrefour.

La herida presentaba dolor en el codo y a este punto acudieron agentes de la Policía Local de León y la Policía Nacional, además de profesionales sanitarios.

