Liberan a una pareja tras sufrir un accidente de coche en Valencia de Don Juan

Un hombre y una mujer resultaron heridos tras volcar su turismo y no eran capaces de salir del interior de vehículo

León

Sábado, 11 de octubre 2025, 17:22

Un hombre y una mujer han sido rescatados en la tarde de este sábado tras sufrir un accidente vial en la localidad leonesa de Valencia de Don Juan.

Según informa el 112, el incidente tuvo lugar a las 15:22 horas en el kilómetro 25 de la LE-512, a la altura de Valencia de Don Juan, donde un hombre y una mujer estaban heridos y conscientes, pero no eran capaces de salir del vehículo siniestrado.

Acudieron hasta el punto de los hechos la Guardia Civil y los bomberos de la Diputación de León, además de un equipo médico de Valencia de Don Juan y dos ambulancias soporte vital básico que se han encargado de trasladar posteriormente a los dos heridos, un varón y una mujer de unos 70 años, al Hospital de León.

