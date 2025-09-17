Las noticias imprescindibles del miércoles 17 de septiembre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

1 Un ganadero leonés, asfixiado ante la falta de alimento de sus animales: «Solo me queda vender»

Manuel Pérez Martínez es un ganadero de 40 años que hacía uso del monte para desarrollar su labor como titular de una explotación ecológica. El pasado 12 de agosto, las llamas asomaron por el Tambarón. El incendio de Fasgar se extendía entre los valles de la sierra de Gistredo, en los terminos municipales de Murias de Paredes, Igüeña y Palacios del Sil. «Había sido muy fácil de apagar, pero lo dejaron», lamenta el también pedáneo de Valseco, pueblo afectado, que recuerda cómo las llamas se reactivaron en varias ocasiones.

2 Restablecida la circulación de tren entre León y Ponferrada tras sofocar el incendio de Quintana de Raneros

Controlado el incendio que ha sido declarado en la tarde de este martes en la localidad de Quintana de Raneros, perteneciente al municipio de Santovenia de la Valdoncina.

3 Localizan el cuerpo sin vida del montañero perdido en el pico Gilbo

El dispositivo de búsqueda del montañero perdido en el pico Gilbo ha localizado el cuerpo sin vida de este varón cuya desaparición se denunció este mismo martes.

4 El Gobierno planta cara a la UE y mantiene el peaje de la León-Asturias hasta 2050

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha remitido este miércoles una «amplia respuesta» a la Comisión Europea sobre la concesión de la autopista AP-66, el peaje de la León-Asturias, tras cumplirse el plazo de dos meses del dictamen que insta a España a respetar las normas sobre contratos de concesión de autopistas.

5 Sin rastro de José Luis tras 40 días de búsqueda en la montaña leonesa

Se solicita la colaboración ciudadana para recabar pistas sobre el paradero de un varón que desaparecía hace más de 40 días en la provincia de León.

6 Barri regresa al Reino: «No sé por qué, pero mi vínculo con León es muy fuerte»

Será una sensación emotiva y, a la par, extraña para Diego Barri que, tras lograr el ascenso el pasado curso con la Cultural, regresará al Reino de León este sábado (16:15 horas), pero en esta ocasión como visitante defendiendo el escudo del Castellón.

7 La bandera de Palestina, sin stock en los comercios leoneses

El apoyo a Palestina se ha intensificado en las últimos semanas y, de forma particular, durante este mes de septiembre, con motivo de la celebración de la Vuelta a España en la que participa un equipo israelí.

8 ¿Cuánto sabes de pueblos de León?

León es una tierra plagada de pueblos, cada uno con su peculiaridad, su idiosincrasia y sus tradiciones. Leonoticias, a través de este quiz con diez preguntas, quiere poner a prueba los conocimientos de sus usuarios en cuanto a sus pueblos.

9 Arde el rural: un mural reivindicativo por los incendios decora un pueblo de León

La artista zamorana Laura Merayo crea una simbólica obra con la que reivindica de forma crítica la gestión de los fuegos que arrasaron el noroeste de España.

10 Las siete embajadas de León en España: de Bilbao en 1930 a Cantabria en 2001

La Diputación reúne a los representantes de las Casas de León repartidas por el país que difunden nuestras tradiciones y donde desfilarán una vez al año los pendones.

