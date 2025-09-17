¿Cuánto sabes de pueblos de León?

Dani González León Miércoles, 17 de septiembre 2025, 08:20 | Actualizado 08:42h. Compartir

León es una tierra plagada de pueblos, cada uno con su peculiaridad, su idiosincrasia y sus tradiciones.

Leonoticias, a través de este quiz con diez preguntas, quiere poner a prueba los conocimientos de sus usuarios en cuanto a sus pueblos.

¿Te atreves a jugar con nosotros?



















1 de 10 Es uno de los pueblos más bonitos de España con una preciosa iglesia mozárabe En sus montañas se gestó la leyenda de San Genadio y cómo logró obtener el reposo que requería para meditar. Castrillo de los Polvazares Peñalba de Santiago Sus 15 habitantes censados disfrutan de uno de los entornos más bellos de la provincia leonesa. Encinedo Los Barrios de Luna 2 de 10 Este pueblo tiene un extenso nombre y ha sido declarado conjunto histórico Tiene el nombre más largo de un pueblo en España y está a las faldas de la sierra de Gistredo Palazuelo de Torío Oseja de Sajambre y de Valdeón Candín-Valle de Ancares Colinas del Campo de Martín Moro Toledano Esta localidad de nombre tan extenso ofrece una panorámica única en el norte del Bierzo Alto 3 de 10 Tiene la peculiaridad de tener una parte alta y una parte baja que están separadas por casi un kilómetro de distancia Está bañado por el río Eria y cuenta con casi un millar de habitantes, además de una importante historia: en el siglo XII, se dictó un fuero para esta localidad por parte del rey Alfonso VII. Castrocalbón Esta localidad es la más importante de la comarca de La Valdería y cuenta con distintos vestigios históricos. Castrocontrigo Cea San Justo de la Vega 4 de 10 Puedes llegar hasta mí a través de la Ruta del Cares y hasta 1990 tenía dos núcleos, Arriba y Abajo, pero el primero de ellos ya está deshabitado. De este pueblo son naturales varios pioneros en el mundo del montañismo y la escalada a principios del siglo XX Maraña Caín El 'Cainejo' y las 'Cainejas' tomaron su apodo de su pueblo, conocido también por la vistosa Ermita de la Corona. Soto de Sajambre San Emiliano 5 de 10 En el corazón de la Omaña, en este pueblo se hallaron explotaciones de oro de la época romana En el campo de Santiago, anexo a este pueblo, nace el río Boeza que cruza todo El Bierzo. Pero esta localidad no es berciana. Villablino Riello Fasgar El Valle de Gordo de Fasgar tiene vestigios de estas explotaciones mineras romanas y ahora es uno de los entornos más impresionantes de la provincia de León Villamanín 6 de 10 Este pueblo es conocido y reconocido por sus castros y sus danzantes El valle de Fornela no pasa desapercibido a la vista, así que se pueden imaginar que sus paisajes son también muy atractivos Peranzanes Los castros y los danzantes de Peranzanes y Chano son dos de los elementos más vistosos de esta localidad. Bembibre Cabrillanes Almanza 7 de 10 Un lago baña mi montaña y, sin querer, mi nombre ya te lo he dicho Las empresas pizarreras y 'El Cazario' son otros de los elementos diferenciadores de esta población Isoba Santa María del Monte de Cea Laguna de Negrillos La Baña El monumento natural del Lago de La Baña es uno de los entornos naturales más valiosos de la provincia de León, en esta localidad que vive de la pizarra. 8 de 10 Estoy enclavado en la montaña central leonesa y de mis calles nace la ruta de los Calderones El turismo activo y de naturaleza da vida a esta localidad, a unos 40 minutos en coche desde León y con apenas una veintena de habitantes. Piedrasecha Ubicado en el municipio de Carrocera, la ruta de Los Calderones es una de las más visitadas en la geografía leonesa Calderón de Arriba Ciñera Vegacervera 9 de 10 Mi vínculo con el oro romano de Las Médulas me lo da un lago lleno de leyendas y misterios ¿Alguien sabe dónde dicen que está la espada Durandarte? Pues búscala en las aguas del lago que comparte nombre con el de esta localidad Yeres Oencia San Cristóbal de la Valdueza Carucedo Esta localidad da nombre a este lago, de donde han nacido más leyendas como la de la ondina Carissia. 10 de 10 En este pueblo se habla gallego y tuvo explotaciones de wolframio Por tanto, es limítrofe con Galicia y está atravesado por el río Selmo Vega de Valcarce Oencia Esta localidad es limítrofe con la comarca de Valdeorras y cuenta con un importante patrimonio cultural e histórico. Castrillo de Cabrera Noceda de Bierzo Compartir mi resultado ¿Cuánto sabes de pueblos de León? WhatsApp

