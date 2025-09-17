leonoticias - Noticias de León y provincia

¿Cuánto sabes de pueblos de León?

¿Cuánto saben los leoneses sobre sus pueblos? Te retamos con este divertido cuestionario a poner a prueba tus conocimientos

Dani González

Dani González

León

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 08:20

León es una tierra plagada de pueblos, cada uno con su peculiaridad, su idiosincrasia y sus tradiciones.

Leonoticias, a través de este quiz con diez preguntas, quiere poner a prueba los conocimientos de sus usuarios en cuanto a sus pueblos.

¿Te atreves a jugar con nosotros?

1 de 10

Es uno de los pueblos más bonitos de España con una preciosa iglesia mozárabe

En sus montañas se gestó la leyenda de San Genadio y cómo logró obtener el reposo que requería para meditar.

2 de 10

Este pueblo tiene un extenso nombre y ha sido declarado conjunto histórico

Tiene el nombre más largo de un pueblo en España y está a las faldas de la sierra de Gistredo

3 de 10

Tiene la peculiaridad de tener una parte alta y una parte baja que están separadas por casi un kilómetro de distancia

Está bañado por el río Eria y cuenta con casi un millar de habitantes, además de una importante historia: en el siglo XII, se dictó un fuero para esta localidad por parte del rey Alfonso VII.

4 de 10

Puedes llegar hasta mí a través de la Ruta del Cares y hasta 1990 tenía dos núcleos, Arriba y Abajo, pero el primero de ellos ya está deshabitado.

De este pueblo son naturales varios pioneros en el mundo del montañismo y la escalada a principios del siglo XX

5 de 10

En el corazón de la Omaña, en este pueblo se hallaron explotaciones de oro de la época romana

En el campo de Santiago, anexo a este pueblo, nace el río Boeza que cruza todo El Bierzo. Pero esta localidad no es berciana.

6 de 10

Este pueblo es conocido y reconocido por sus castros y sus danzantes

El valle de Fornela no pasa desapercibido a la vista, así que se pueden imaginar que sus paisajes son también muy atractivos

7 de 10

Un lago baña mi montaña y, sin querer, mi nombre ya te lo he dicho

Las empresas pizarreras y 'El Cazario' son otros de los elementos diferenciadores de esta población

8 de 10

Estoy enclavado en la montaña central leonesa y de mis calles nace la ruta de los Calderones

El turismo activo y de naturaleza da vida a esta localidad, a unos 40 minutos en coche desde León y con apenas una veintena de habitantes.

9 de 10

Mi vínculo con el oro romano de Las Médulas me lo da un lago lleno de leyendas y misterios

¿Alguien sabe dónde dicen que está la espada Durandarte? Pues búscala en las aguas del lago que comparte nombre con el de esta localidad

10 de 10

En este pueblo se habla gallego y tuvo explotaciones de wolframio

Por tanto, es limítrofe con Galicia y está atravesado por el río Selmo

leonoticias ¿Cuánto sabes de pueblos de León?

