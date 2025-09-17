Barri regresa al Reino: «No sé por qué, pero mi vínculo con León es muy fuerte»

Dani González León Miércoles, 17 de septiembre 2025, 08:22 Comenta Compartir

Será una sensación emotiva y, a la par, extraña para Diego Barri que, tras lograr el ascenso el pasado curso con la Cultural, regresará al Reino de León este sábado (16:15 horas), pero en esta ocasión como visitante defendiendo el escudo del Castellón.

«Va a ser un día emocionante. Vuelvo a la que considero y consideraré siempre mi casa, es una fecha marcada en rojo por mí desde que salió el calendario», explica el centrocampista salmantino a leonoticias, que sólo ha concedido dos entrevistas durante esta semana pese a la importante cantidad de solicitudes recibidas.

El charro creó un fuerte vínculo con León para el que no encuentra explicación, «simplemente pasó» y, pese a que militó sólo dos temporadas en la Cultural, «es como si fuesen diez por lo feliz y a gusto que he estado». «Siempre he sentido un cariño enorme y especial culminado con el ascenso, un recuerdo bonito y que se me va a quedar grabado para siempre. Tengo una foto celebrándolo en Guzmán enmarcada en el salón», señala Barri.

El centrocampista ha recalcado que lo dio «todo de mi dentro y fuera del campo» con el fin de lograr «el objetivo común»: «Creo que la afición de León lo sabe y lo valora».

Su salida de León: «Fue una negociación limpia»

El jugador también reconoce que le será «raro» salir al Reino de León este domingo siendo el rival, el visitante: «He bromeado con mi familia estos días acerca de si me iba a confundir de vestuario. Es lo que toca, se ha dado así, y trataré de hacerlo lo mejor posible mostrando siempre respeto por la Cultu».

Porque los caminos de Barri y la Cultural podían haber seguido juntos – de hecho, existía una cláusula de renovación automática -, pero club y jugador tenían dudas acerca de ello y lo hablaron a la cara y sin tapujos: «Fue una negociación limpia y llegamos a concluir que era la mejor solución. Por ello la relación sigue siendo tan buena», expone un Barri que tiene ganas de ver, no sólo a excompañeros, también a trabajadores del club y directivos.

Apostó por el Castellón, que este martes cambió de entrenador, por que «el estilo de juego y el proyecto me atraían» y creía que podía encajar en él. «De momento, estoy teniendo un rol importante y estoy contento por ello, no tanto por los resultados», sostiene.

Esta mala dinámica, a juicio del exculturalista, se debe a que están cometiendo «errores muy tontos». «Hacemos cosas bien, pero nos está faltando una pizca de suerte, aunque no quiero que suene a excusa. Nuestro nivel es más alto y tengo plena confianza en el grupo», señala.

Así ve a la Cultural

También afirma que ve todos los partidos de la Cultural, «salvo el último, el de Santander, el mejor, ya que coincidía con nuestro partido», y ve en los leoneses mimbres para lograr sus objetivos: «Les faltaba acoplar sus piezas y ahora, con la plantilla cerrada, van a ser mucho más competitivos».

Espera, por tanto, un partido «duro y complicado» ante una Cultural que llegará «con ese chute de energía» por la victoria en Santander, pero «tenemos nuestras armas» en una categoría que Barri considera como «la mejor segunda división del mundo»: «Es muy bonita y muy competida».

De esta manera, Barri regresará al Reino de León casi cuatro meses después de conseguir el ascenso, pero en esta ocasión como visitante. El salmantino sabe que será una sensación extraña pero, a la par, entrañable para él, que regresa a la que, insiste, considera su casa.

