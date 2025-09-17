leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dispositivo e imagen del desaparecido.

Sin rastro de José Luis tras 40 días de búsqueda en la montaña leonesa

El varón, de 65 años, fue visto por última vez a primeros de agosto en La Pola de Gordón

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 10:42

Se solicita la colaboración ciudadana para recabar pistas sobre el paradero de un varón que desaparecía hace más de 40 días en la provincia de León.

La Guardia Civil continúa con la búsqueda de José Luis García Calvo, de 65 años de edad, desaparecido a principios del mes de agosto en la localidad de Pola de Gordón.

También falta de su domicilio el vehículo de su propiedad, Renault Clío color gris, matrícula: 8368-MHX.

Solicitan colaboración ciudadana

El cuerpo pide ayuda a la ciudadanía. Para ello reclaman alguna información que pueda ayudar a su localización, y que se ponga en contacto de inmediato con la Guardia Civil en teléfono de emergencias 062.

Esta misma mañana, se están realizando nuevas tareas de búsqueda en pistas y embalses cercanos a la localidad de La Pola de Gordón.

En el dispositivo participan patrullas de Seguridad Ciudadana, Usecic Comandancia con el apoyo de un dron, Seprona, y el helicóptero de la Unidad Aérea de León, ampliándose el dispositivo con nuevas unidades especializadas si fuese necesario.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pediatra de León, nominada a los Doctoralia Awards que reconocen a los mejores profesionales
  2. 2 La «futbolista más guapa del mundo» y su nueva relación con León
  3. 3 Los dos acusados de la muerte del leonés José Antonio Justel, antes de salir del pub de Gijón: «Te vamos a matar, primo, primo»
  4. 4 Las elecciones en Castilla y León se celebrarán el 15 de marzo
  5. 5 Las obras del puente de los Leones obligan a reorganizar el tráfico a Policía
  6. 6 La bandera de Palestina, sin stock en los comercios leoneses
  7. 7 La Junta nombra interventor en San Andrés para desbloquear el pago de 300 nóminas a funcionarios
  8. 8 La gran laguna de Buscyl: la tarjeta gratuita no está habilitada para la compra online
  9. 9 La cara y cruz de la peatonalización de la calle Fuero: «No estoy contenta con el Ayuntamiento»
  10. 10 Ni venta online ni en taquilla para jugar en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Sin rastro de José Luis tras 40 días de búsqueda en la montaña leonesa

Sin rastro de José Luis tras 40 días de búsqueda en la montaña leonesa