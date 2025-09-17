Sin rastro de José Luis tras 40 días de búsqueda en la montaña leonesa El varón, de 65 años, fue visto por última vez a primeros de agosto en La Pola de Gordón

Leonoticias León Miércoles, 17 de septiembre 2025, 10:42 Comenta Compartir

Se solicita la colaboración ciudadana para recabar pistas sobre el paradero de un varón que desaparecía hace más de 40 días en la provincia de León.

La Guardia Civil continúa con la búsqueda de José Luis García Calvo, de 65 años de edad, desaparecido a principios del mes de agosto en la localidad de Pola de Gordón.

También falta de su domicilio el vehículo de su propiedad, Renault Clío color gris, matrícula: 8368-MHX.

Solicitan colaboración ciudadana

El cuerpo pide ayuda a la ciudadanía. Para ello reclaman alguna información que pueda ayudar a su localización, y que se ponga en contacto de inmediato con la Guardia Civil en teléfono de emergencias 062.

Esta misma mañana, se están realizando nuevas tareas de búsqueda en pistas y embalses cercanos a la localidad de La Pola de Gordón.

En el dispositivo participan patrullas de Seguridad Ciudadana, Usecic Comandancia con el apoyo de un dron, Seprona, y el helicóptero de la Unidad Aérea de León, ampliándose el dispositivo con nuevas unidades especializadas si fuese necesario.