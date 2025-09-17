La bandera de Palestina, sin cabida en los comercios leoneses Algunos negocios del centro de la ciudad reconocen que los proveedores no les surten ese material a pesar de atravesar un momento de mayor demanda por las protestas

Borja Pérez Miércoles, 17 de septiembre 2025, 08:18 Comenta Compartir

El apoyo a Palestina se ha intensificado en las últimos semanas y, de forma particular, durante este mes de septiembre, con motivo de la celebración de la Vuelta a España en la que participa un equipo israelí.

En torno a esta cita, y en un clima social de creciente debate, numerosas personas han recurrido a la bandera palestina como símbolo visible de solidaridad, tanto en protestas como en otros espacios con amplia repercusión.

Se trata, sin duda, de un gesto cargado de intencionalidad políticia y, sobre todo, emocional, utilizándolo como modo de acompañamiento na la población de Gaza en medio de la violencia cotidiana que sufre.

Una tarea complicada

De la misma forma que ha ocurrido en otros lugares, con especial relevancia en Bilbao y Madrid, el paso de la Vuelta a España por la provincia de León ha dejado imágenes multitudinarias de manifestantes ondeando la bandera de Palestina.

Pero, más allá de estas estampas, acceder a ella en los negocios locales no es una tarea ni mucho menos sencilla. De hecho, ninguno de los establecimientos consultados por este medio -todos ellos especializados en materiales del mismo índole- las tienen a su disposición.

Los responsables de algunos de estos negocios, como es el caso de Samarcanda o Modes, ambas ubicadas en el barrio Húmedo, reconocen que no es una cuestión de falta de interés en comercializarlas, sino que son los proveedores los que no las surten, algo que viene ocurriendo ya desde el inicio del conflicto. Otros, a pesar de contar en su catálogo con otro tipo de banderas, como pueden ser los diferentes bazares de la ciudad, no han llegado siquiera a plantearse su venta.

El monopolio de la venta online

La ausencia en tiendas físicias contrasta con la facilidad con la que se encuentra este producto en internet. En una sociedad que cada vez tiende más a la digitalización, las principales plataformas internacionales de venta de todo tipo de artículos se han consolidado como el canal prácticamente exclusivo para adquirir banderas palestinas, acaparando un mercado al que el pequeño comercio leonés no accede.

Desde la asociación Educación con Palestina en León, reconocen la ausencia de venta de banderas en establecimientos físicos y admiten que, en su caso, también han optado por una tienda online para la personalización del nuevo material que exhibirán en los siguientes actos.

De esta forma, a pesar de que la bandera palestina aparece con cada vez más fuerza, su venta física es una misión imposible en León, lo que evidencia, también en este ámbito, la deriva hacia lo digital.