Rastrean el pico Gilbo de Riaño en busca de un montañero perdido desde este martes

Uno de los agentes de la Guardia Civil que trabaja en las batidas.

Dani González León Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:00 | Actualizado 17:54h.

Varios efectivos buscan a un hombre de 68 años extraviado desde la mañana de este martes en el entorno del pico Gilbo, ubicado en la localidad leonesa de Riaño.

Desde la mañana de este miércoles, la Guardia Civil se ha puesto en contacto con el 112 para activar un dispositivo de búsqueda en el entorno de esta conocida montaña, anexa al embalse de Riaño, para localizar a este montañero.

El aviso de su desaparición lo dio la propia familia del montañero, que no ha logrado contactar con él desde la mañana del martes, cuando era ubicado por sus familiares en el entorno del Gilbo. El vehículo del desaparecido ha sido localizado en el párking de inicio de la ruta.

La búsqueda se centra en una zona de montaña entre los picos Gilbo y Cueto Cabrón, y en ella participa el helicóptero del Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta de Castilla y León, junto con agentes de montaña de la Guardia Civil de Sabero y uno de sus helicópteros y un dron. A estas labores, se han incorporado también efectivos del Greim de Cangas de Onís.