Las siete embajadas de León en España: de Bilbao en 1930 a Cantabria en 2001 La Diputación reúne a los representantes de las Casas de León repartidas por el país que difunden nuestras tradiciones y donde desfilarán una vez al año los pendones

Ana G. Barriada León Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:53 | Actualizado 13:01h. Comenta Compartir

Sonaban flauta y tamboril en el patio de los Guzmanes porque la ocasión lo merecía. Representantes de las siete Casas de León en toda España se citaban este miércoles en el hogar de la Diputación provincial para estrechar lazos y celebrar una interesante jornada informativa con el objetivo de facilitar su trabajo por difundir la cultura y las tradiciones leonesas por todo el país.

Estas instituciones nacieron hace casi cien años cuando se puso la primera piedra de la Casa de León en Bilbao en 1930. Desde entonces leoneses que tuvieron que emigrar de nuestra tierra a otras zonas del país no dudaron en unirse para seguir recordando y manteniendo presente la memoria de sus hogares. Hoy son siete estas casas repartidas de norte a sur y de este a oeste de la península, que se suman a las cinco repartidas por todo el mundo especialmente en América.

Anualmente cuentan con subvenciones de 12.000 euros, cifra muchas veces inferior ya que, como reconocía el diputado de cultura y responsable del ILC, Emilio Martínez, es «muy difícil justificar las inversiones porque no controlan bien los gastos». Precisamente ese es uno de los objetivos de la reunión que se ha convocado este miércoles: explicar a los miembros novedades en los trámites administrativos y cómo hacer las justificaciones para que todo el dinero se emplee.

Las Casas de León en España Hogar Leonés en Bilbao (creado en 1930): Arsenio Díez Díez, miembro de la junta directiva

Centro Leonés 'Virgen del Camino' de Valladolid (1979): María Dolores Lorenzo, secretaria

Casa de León en Asturias (1984): José María Fernández Chimeno, presidente

Casa de León en A Coruña (1988, aunque hay documentos desde 1914): Avelino Abajo Ares, presidente

Casa de León en Cantabria (2001): José Villaverde, presidente

Casa de León en Sevilla (1998): Luis Bandera, socio y presidente de la Asociación de Pendones Reino de León

Casa de León en Madrid (1951): Diego San Martín, presidente

Porque la importancia de estas casas para la institución provincial es evidente, ya que se han convertido, según explicaba el propio presidente Gerardo Álvarez Courel, en una «extensión de nuestra provincia» y en portavoces de «todo lo que tiene que ver con nuestras tradiciones, patrimonio y cultura».

Ampliar Representantes de todas las casas de León en España en el Palacio de los Guzmanes. Campillo

Precisamente con ese objetivo de convertirse en embajadores de León en sus ciudades el ILC trabaja en llevar cada año los pendones de León a una de estas casas, actividad que se suele hacer con la de Sevilla para dar a conocer una de las insignias de la provincia en otros territorios y, de este modo, agradecer y fomentar la participación de los más jóvenes, nietos o biznietos de emigrantes, para que conozcan sus raíces.

La lenta burocracia para llevar las ayudas fuera de nuestras fronteras

Más allá de nuestras fronteras se encuentran cinco casas de León repartidas por el globo, especialmente en América y destacando Argentina. No son novedosos los problemas ya denunciados varias veces por algunas de estas casas como la de Cuba por el retraso en la llegada de las ayudas.

Según explica Emilio Martínez, en el caso de estas casas en el extranjero el proceso de justificación y trámites es «más difícil incluso porque están acostumbrados a otro tipo de pagos y les cuesta », por lo que compromete un contacto continuado de la Diputación para que puedan realizar «todas las actividades que viven intensamente por ejemplo de cara a San Froilán» y para que la cultura y la tradición de León «se vean fuera de nuestras fronteras».

Presupuestos 2026 Con el nuevo curso político arrancado tras las vacaciones de verano y preguntado por los medios de comunicación, Álvarez Courel anunciaba que las diferentes áreas de la institución ya han recibido el aviso para aportar sus presupuestos de cara a elaborar el documento para que echen a andar en 2026. El objetivo es trabajar en el mismo en los próximos meses e, igual que se hizo en 2024, tener aprobado en diciembre de este 2025 los presupuestos para cumplir los trámites y que entren en vigor el 1 de enero de 2026. En cuanto a la ejecución de los presupuestos de este año y atendiendo a los datos de otros ejercicios, en presidente provincial calcula que cuando acabe el curso y se liquiden las cuentas rondará una ejecución de «el 75 u 80%, una buena cifra». Aunque reconoce que es prácticamente«imposible» llegar al 100%, asegura que la cifra es positiva y que en ocasiones aunque los trámites «son más lentos de lo que nos gustaría» el objetivo es «asegurarse de que todo lo que se haga se haga bien».