Imagen del incendio de Quintana de Raneros desde la A-66. L. N.

Restablecida la circulación de tren entre León y Ponferrada tras sofocar el incendio de Quintana de Raneros

El fuego se activó a las 16:10 horas de este miércoles y hasta trece medios trabajaron para extinguir las llamas

Borja Pérez

Borja Pérez

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:09

Controlado el incendio que ha sido declarado en la tarde de este martes en la localidad de Quintana de Raneros, perteneciente al municipio de Santovenia de la Valdoncina.

El foco se ha activado a las 16:10 horas de este miércoles, según la información de los servicios a de la Junta de Castilla y León.

Hasta trece medios han trabajado en las labores de extición, intentando que las llamas no afectaran al recorrido habitual de la A-66, entre los que se encontraban cuatro agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres, dos autobombas, dos brigadas forestales y dos helicópteros.

Sin conocimiento en torno a los motivos por los que se ha inciado la llama, cabe destacar que León está inmerso en días donde, de nuevo, el riesgo de incendios es máximo por el anticiclón que atraviesa el país.

Según ha informado ADIF, se ha restablecido la circulación en la vía entre León y Ponferrada tras sofocar el incendio y revisar la infraestructura.

