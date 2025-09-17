Arde el rural: un mural reivindicativo por los incendios decora un pueblo de León La artista zamorana Laura Merayo crea una simbólica obra con la que reivindica de forma crítica la gestión de los fuegos que arrasaron el noroeste de España

Tres palabras con tanta fuerza como reivindicación a sus espaldas. 'Arde el rural' es el título del mural que una artista zamorana ha creado en un pueblo de León con el que quiere denunciar la gestión de los incendios forestales que este verano han arrasado el noroeste peninsular y lanzar una voz de ayuda para el mundo rural en general.

Detrás de la enorme obra que decora una pared del pueblo leonés de San Pedro Bercianos está la muralista zamorana Laura Merayo. La creación de este trabajo se enmarca en el Suco, un festival de arte y tradición que la localidad celebra desde el pasado 12 de septiembre para poner en valor la cultura en el mundo rural. Tres días de talleres, conferencias y proyecciones por las que han pasado artistas llegados de toda España finalizaron el pasado día 14 abordando temas como el campo, las herramientas agrícolas, los trajes tradicionales y una miscelánea de asuntos siempre relacionados con la vida en el pueblo.

Entre las obras creadas en estos días destaca el mural de Merayo. Su objetivo con 'Arde el rural' es «reivindicar de forma crítica e irónica la gestión de los incendios que han sacudido el oeste peninsular».

Merayo incluye en la parte superior de la intervención los nombres de las zonas más afectadas por los incendios forestales del verano de 2025: El Bierzo, León, Zamora, Salamanca, Ourense, Cáceres, Badajoz, Palenciao Lugo, al tiempo que muestra las más de 343.000 hectáreas calcinadas en estos territorios.

Un crucigrama de «rabia, dolor, crisis y abandono»

Mediante el símil con una portada de pasatiempos como los autodefinidos, la artista relata un juego crítico a esta situación tan dura que han pasado todos los vecinos y afectados por esta catástrofe. Rabia, dolor, crisis, tierra, abandono, olvido... son varias de las palabras que se pueden encontrar en este crucigrama reivindicativo. En la parte izquierda de la obra se reinterpreta una de las impactantes fotografías tomadas por Emilio Fraile, fotógrafo zamorano, del incendio forestal de Puercas en Zamora, donde una vecina observa el fuego que poco a poco se aproxima hacia el pueblo.

Con este mural se pretende «dar voz a lo ocurrido y sobre todo intentar que no se olvide. El arte público de los murales permite a cualquier persona acceder a él solamente saliendo a la calle, solamente visitando San Pedro Bercianos en León», señala la artista.

Un mensaje más que la muralista lanza a través de sus obras en las que siempre suele abordar temas de folcklore, tradiciones y cultura y que decoran localidades como Guardo, Palencia, Zamora, Benavente o Salamanca.