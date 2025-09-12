Las noticias imprescindibles del viernes 12 de septiembre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Leonoticias León Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:06

1 El programa completo de San Froilán 2025 en León

Todas las actividades y horarios de las fiestas más típicas de la capital del Viejo Reino que se celebran del 26 de septiembre al 6 de octubre.

2 La hostelería teme perder el 30% de cada terraza y avanza recortes de personal

Denuncian que el Ayuntamiento de León haya incorporado «más requisitos» de los presentados en un principio en una ordenanza que tropieza en la «falta de personal» municipal.

3 300 drones iluminarán un San Froilán de récord con 357 pendones de 231 pueblos de León

Tradición e innovación se dan la mano en el programa de San Froilán 2025 con las actuaciones de Xoel López o Blanca Paloma como contrapunto a los desfiles de carros engalanados, pendones y Cantaderas.

4 Atropellan a una mujer de 35 años en León

El accidente ocurrió a primera hora de la mañana de este viernes 12 de septiembre en la calle Vegamián.

5 Los municipios que van a contracorriente de la despoblación en León: «Muchos han querido quedarse»

Cinco municipios lejos de los alrededores de los dos grandes núcleos urbanos de la provincia, León y Ponferrada, ganan población en lo que va de siglo XXI: «Ofrecemos todos los servicios que puede tener una ciudad».

6 Lucas Ribeiro ya es nuevo jugador de la Cultural

El brasileño, autor del mejor gol del Mundial de Clubes, firma por el club leonés tras lograr desvincularse del Mamelodi Sundowns.

7 Se busca quien explote la estación de Leitariegos, con ingresos medios de 315.000 euros

Las ofertas tendrán en esta ocasión la ventaja de poder cerrar los negocios en caso de que la falta de nieve cierre la instalación.

8 La residencia universitaria de León que despide tras 21 años a su cocinera Mari: «El comedor no será lo mismo»

La merecida jubilación llega a la trabajadora a la que compañeros y residentes del centro han homenajeado en su último día.

9 El militar «hijo de la Azucarera» que se luce tras los fogones: «El año ha sido horrible y merecemos disfrutar»

El cierre de Azucarera, las inundaciones y los terribles incendios que asolaron Tierras Bañezanas este verano quedan atrás para disfrutar de uno de los eventos gastronómicos más importantes de la provincia este domingo 14 de septiembre.

10 Agallas, el perro berciano que lucha por sobrevivir y busca un hogar

Fue recogido por la Asociación Peludines sin Suerte herido y deshidratado tras ser atacado en Villafranca del Bierzo por otro animal.

