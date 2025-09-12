Atropellan a una mujer de 35 años en León El accidente ocurrió a primera hora de la mañana de este viernes 12 de septiembre en la calle Vegamián

Una mujer de 35 años ha resultado herida este viernes 12 de septiembre tras ser atropellada por un turismo en la calle Vegamián, número 16, en la ciudad de León.

El suceso tuvo lugar a las 09:08 horas, cuando el Centro de Coordinación de Emergencias de Castilla y León recibió la llamada de aviso.

La víctima, que sufrió un golpe en la cadera y manifestó dolor en la zona, fue atendida por Emergencias Sanitarias Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico al lugar.

La Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía también intervinieron para asegurar la zona y gestionar el incidente.