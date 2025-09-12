La hostelería teme perder el 30% de cada terraza y avanza recortes de personal Denuncian que el Ayuntamiento de León haya incorporado «más requisitos» de los presentados en un principio en una ordenanza que tropieza en la «falta de personal» municipal

La nueva ordenanza de las terrazas aprobada por el Ayuntamiento de León sigue siendo un quebradero de cabeza para la hostelería leonesa. Los retrasos en la revisión de la documentación por falta de personal y los nuevos requerimientos que no venían reflejados en el texto inicial están dibujando un escenario muy diferente al previsto inicialmente.

El texto municipal, aprobado el 31 de mayo de 2024, fue publicado el 10 de diciembre del mismo año, pero los ajustados plazos marcados inicialmente y la lentitud en la tramitación han provocado que muchos establecimientos sigan aún sin autorización formal.

Retraso en los plazos

Óscar García, presidente de la Asociación de Hostelería de León, explica a leonoticias que «los plazos marcados tras publicar la ordenanza fueron en algunos casos el 31 de diciembre del 2024 y en otro el 25 de enero, lo que derivó en una presentación de la documentación bastante incorrecta».

La existencia de decenas de casos cuya información no estaba completa ha retrasado los tiempos, teniendo que iniciar posteriormente «el turno de reclamarles esa información de forma correcta», como afirma Paula Álvarez, gerente de la asociación.

Primeros pasos del Ayuntamiento

«En todos los sectores nos está ocurriendo ahora mismo que hay falta de personal y al Ayuntamiento también le ocurre eso, por lo que ha ido de una forma muy lenta, para todo lo rápido que querían que fuera, todo tenía que estar solucionado en verano, pero no ha podido ser», reconoce.

Hasta el momento, el Ayuntamiento ha aplicado la nueva ordenanza con la eliminación de todas aquellas autorizaciones que no estaban bien solicitadas o ni siquiera estaban solicitadas.

El impacto en la hostelería leonesa

Los hosteleros, por su parte, han mostrado su malestar público porque están pudiendo observar en determinadas revisiones que «se están pidiendo determinadas casuísticas que no vienen reflejadas en la ordenanza, de distancias, y eso va a hacer que se eliminen más veladores todavía de los que ya teníamos previstos».

Los locales asociados admiten el miedo palpable en el ambiente de que «si tienen que cumplir realmente todo lo que pone la ordenanza se pueden llegar a perder hasta un 30% de la capacidad de la terraza de cada establecimiento». Esto supondría, en términos generales, la reducción global de las terrazas y en consecuencia, de «puestos de trabajo».

El siguiente paso ha sido comprobar las ubicadas en la calzada, más complejas por «tener muchos más requisitos no solamente técnico sino también estructurales, lo que conlleva la necesidad de un informe técnico más exhaustivo», como admiten desde la asociación, antes de dar el salto a «las terrazas del casco histórico y las dispuestas en las aceras».

La agilización de los nuevos establecimientos

Para agilizar los trámites respecto a las nuevas aperturas y no privar a los establecimientos emergentes del servicio de terraza, Paula asegura que «lo que ha hecho el ayuntamiento es agilizar el trámite para que, en todos aquellos establecimientos nuevos, un técnico va a ir a visitar una vez que esté toda la documentación ver in situ la terraza y adecuar el plano exactamente». «Con todo esto sabemos que se han autorizado estas terrazas nuevas, pero del resto todavía no tenemos constancia de ninguna autorización», asiente.

Respecto a todas aquellas terrazas que aún no se ha actualizado a los requisitos de la nueva ordenanza, la asociación reconoce que «nos informan de que van a conceder un plazo de un mes para poder actualizarlas, cosa que vemos muy complicada porque un mes van a ser prácticamente todo en el mismo espacio de tiempo y a ver quién consigue que de hoy para mañana le hagan una estructura en un plazo tan corto».

Así, sin un plazo fijo para llegar a la aplicación definitiva de la nueva ordenanza en todos los establecimientos y con las casuísticas técnicas añadidas, los hosteleros seguirán esperando por las autorizaciones finales.