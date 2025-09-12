El programa completo de San Froilán 2025 en León Todas las actividades y horarios de las fiestas más típicas de la capital del Viejo Reino que se celebran del 26 de septiembre al 6 de octubre

Las fiestas que más prestan a los leoneses vuelven para recibir el otoño. Del 26 de septiembre al 6 de octubre, la capital del Viejo Reino celebra sus fiestas de San Froilán 2025, donde tradición y modernidad se dan la mano. Este es el programa completo de actividades.

Calentando motores: actividades previas

JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE

19:00 h Concierto de la Banda de Música de León. Organiza Concejalía de Acción y Promoción Cultural Templete de Música del paseo Condesa de Sagasta.

20:30 h Concierto: Oh! Gunquit (Londres). Organizado por León es Acción y el Área de Cultura de la Universidad de León dentro del Festival León es Acción 2025. En la Cafetería I del Campus de Vegazana. Avda. Emilio Hurtado.

VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE

Del 19 al 21 de septiembre. Fiestas del barrio de Eras de Renueva. Con distintas actividades y atracciones infantiles. 21:00 h Verbena popular. Ven a bailar con discoteca móvil La Locura. Organiza: Asociación Vecinal Junco. Explanada de los Pendones Leoneses.

DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE

Fiestas del barrio de San Pedro de las Huertas-La Serna. Con distintas actividades para todos los públicos. 12:00 h III Muralismo y taller de arte urbano en calle Ana María Matute. 18:00 h Espectáculo de Magia. Con el Mago Cess en Jardín de las Artes. 22:00 h Verbena popular, con la Orquesta Imperia en el Jardín de las Artes. Organiza Asociación Vecinal San Pedro de las Huertas. Jardín de las Artes de San Pedro.

SÁBADO 20 DE SEPTIEMBRE

De 11:00 a 21:30 h XI Romería de la Melonera. Con pasacalles, música, talleres de oficios, degustaciones. Plaza del Grano.

11:00 Pasacalles por las calles del barrio del Mercado y bailes regionales en la plaza del Grano, reparto de la parva, pregón, reparto de porciones de melón y sandía, concejo.

Por la tarde Bailes regionales, Filandón, reparto de porciones de melón y sandía, recuperaciónón de la tradición «Sacá de la cama», ronda y contrarronda en la plaza del Grano.

Talleres durante todo el día: taller de quesos, indumentaria tradicional, cestos con caña de centeno, oficios varios.

11:00 h XII Carrera Solidaria 'Corre por la vida'. Organizado por ALCLES. Salida y meta en la plaza de San Marcos.

De 11:00 a 14:30 h XIII Feria del Voluntariado. Organizado por la Plataforma de Entidades de Voluntariado de León. Avenida Ordoño II.

21:00 h Actuación Musical del Grupo Sala 2. 23:00 h II Edición de San Pedro Fest. Con la actuación de Antiguas Raves y otros Dj's. Organiza Asociación Vecinal San Pedro de las Huertas. Jardín de las Artes. Dentro de las fiestas del barrio de San Pedro de las Huertas-La Serna.

22:00 h Verbena popular con orquesta. Organiza: Asociación Vecinal Junco. Explanada de los Pendones Leoneses.

DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE

9:30 h 29º Día de la Bici. Salida a las 10:30 desde la calle Fray Luis de León, frente a El Corte Inglés. Recorrido: La Corredera, Alcalde Miguel Castaño, Núñez de Balboa, Príncipe de Asturias, avenida de la Universidad, Padre Risco, Mariano Andrés, Álvaro López Núñez, Cruz Roja de León, avenida Peregrinos, puente Gutiérrez Mellado, paseo de Salamanca, plaza de Guzmán, Ordoño II, calle Ancha, plaza de Regla. Inscripciones en la planta de deportes (Planta 6ª) de El Corte Inglés de León hasta el sábado 20 de septiembre.

13:00 h Baile Vermut.

18:00 h Equinoccio de Otoño 25. Actuación del Probe Miguel & Isma. Organiza Asociación Vecinal San Pedro de las Huertas. Dentro de las fiestas del barrio de San Pedro de las Huertas-La Serna. Parque de las Artes de San Pedro.

JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:30 h XLV Feria de Alfarería y Artesanía de la Ciudad de León. Ruiz de Salazar y Pilotos Regueral.

20:00 h 'La Maga del chocolate'. Cocina en directo de los perdones avellaneros mientras cuenta la historia de los Perdones y de San Froilán. Evento para mayores y pequeños con degustación de chocolates. Organizado por Editorial Péndula y Chocolate Fábula en Centro Cultural Péndula. Plaza de Colón, 1. Gratis hasta completar aforo.

22:00 h XVIII Festival Celta Internaciónal 'Reinu De Llión'. Budiño (Galicia). Plaza Mayor.

VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE

De 9:00 a 14:00 h Mercado abierto de Papalaguinda, antiguo Colón. Paseo de Papalaguinda.

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:30 h XLV Feria de Alfarería y Artesanía de la Ciudad de León. Ruiz de Salazar y Pilotos Regueral.

De 12:00 a 1:00 h Festival de food trucks Ciudad de León COME Y CALLE. Música en directo, dj's, talleres, mercadillo vintage. Jardín de San Francisco.

De 12:00 a 21:00 h Exposición Jardín de las Artes. Organizado por las asociaciones culturales Jardín de las Artes y León con Arte. Plaza de San Marcelo, junto a Botines.

De 17:00 a 19:00 h Los Gigantes y cabezudos por nuestras pedanías y barrios. Los Juncales, La Vega.

22:00 h XVIII Festival Celta Internaciónal 'Reinu De Llión'. Startijenn (Bretaña Francesa). Plaza Mayor.

22:00 h Pasacalles de luz y percusión. Una revisión (o reversión) de los tradicionales bailes de diablos y correfuegos. Compañía Bàcum (Catalunya). Salida desde San Marcelo, recorrido por las calles del casco histórico, para finalizar en la plaza de San Isidoro.

SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE

De 9:00 a 14:00 h Mercado tradicional. Plaza Mayor.

De 10:00 a 14:00 h Mercado de Antigüedades del Barrio del Mercado. Plaza Don Gutierre y calle Fernández Cadórniga.

De 12:00 a 1:00 h Festival de food trucks Ciudad de León COME Y CALLE. Música en directo, dj's, talleres, mercadillo vintage. Jardín de San Francisco.

De 12:00 a 14:00 h Heraldos Mensajeros. Acompañados de su correspondiente palafrenero, leerán el edicto del Rey Ramiro invitando a los actos de la tarde, con la entrega de las doncellas. Organiza: Federación de AA.VV. de León Rey Ordoño en colaboración con el Ayuntamiento de León. Diferentes plazas del centro histórico de León: San Isidoro, Regla, Mayor, San Martín, Don Gutierre y San Marcelo.

De 12:00 a 14:00 h Los Gigantes y cabezudos por nuestras pedanías y barrios. Desfile por Oteruelo de la Valdoncina.

De 12:00 a 21:00 h Exposición Jardín de las Artes. Organizado por las asociaciones culturales Jardín de las Artes y León con Arte. Plaza de San Marcelo, junto a Botines.

13:00 h Muestra de Perro Leonés de Pastor. Aprendiendo a conocer nuestra raza. Organiza: Asociación de Criadores de Perro Leonés de Pastor. Plaza San Isidoro.

13:00 h León Street Music Edición San Froilán 2025. Festival de grupos musicales leoneses: 13:00 h Gastón y Manu, 14:00 h Alguien Más, 15:00 h Bel Prada, 16:00 h Kaioshin, 17:00 h Malos Versos, 18:00 h Flaco Mamba, 19:00 h Hardcobo Dj. Plaza del Grano.

18:45 h Acto de recogida de las Doncellas en cumplimiento del Tributo. Organiza: Federación de AA.VV. de León Rey Ordoño en colaboración con el Ayuntamiento de León.

A las 18:15 h, salida de las comitivas de las doncellas de las plazas del Grano y Puerta Castillo hacia la plaza de Regla para dirigirse a San Marcelo por la calle Ancha.

19:00 h XIII Xuntanza de bandas de gaitas. Con la participación de B.G. Ciudá de Llión (León), B.G. Templarios del Oza (Toral de Merayo) y B.G Saxum (Asturias). Plaza de Puerta Obispo (trasera de la Catedral).

19:00 h Bailes tradicionales. Actuación de los grupos Esla y Xeitu. Plaza de San Marcelo.

19:15 h Presentación de las Doncellas ante la Autoridad Municipal. Organiza Federación de AA.VV. de León Rey Ordoño en colaboración con el Ayuntamiento de León. Plaza de San Marcelo (casa consistorial). Constitución de la comitiva oficial y desfile por calle Ancha, El Cid y San Isidoro.

19:45 h Teatralización de la entrega de las Doncellas al representante del Emir. Organiza: Federación de AA.VV. Rey Ordoño en colaboración con el Ayuntamiento de León. Exhibición de danzas árabes, música medieval, espectáculo de fuego y entrega de las doncellas y rebelión de estas. Los leoneses se negarán a pagar el infame tributo de las 100 doncellas. Plaza de San Isidoro.

19:00 h Convivencia vecinal de otoño en Oteruelo. Concurso de baile por parejas y animación musical con el grupo FL Covers. Organiza: A.VV. Mirador de Oteruelo. Plaza del Caserín.

20:00 h Otoño musical en Santa Marina. Concierto solidario a beneficio de Cáritas con el Coro Iraurgi, de Guipúzcoa. Organiza: Parroquia de Santa Marina la Real, en colaboración con las cofradías y asociaciones vecinales del barrio. Iglesia Santa Marina la Real.

20:00 h León Sólo Música. Con la participación de los grupos: Shinova, Repion, Embusteros, Dridri DJ y Kill Vir DJ. Palacio de Congresos y Exposiciones de León. www.marcaentradas.com Shinova 20:30, 21:00 y

21:30 h Obra de microteatro: «¿Por qué?» de la compañía Raízde4teatro. Organizado por Asociación Flora Tristán y el Área de Cultura de la Universidad de León. Teatro El Albéitar. Avda. de La Facultad. Entrada mediante invitación a partir de las 20:15h en la taquilla del teatro.

22:00 h XVIII Festival Celta Internaciónal 'Reinu De Llión'. Hevia (Asturias). Plaza Mayor.

DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE

De 10:00 a 14:00 h Mercado Dominical El Rastro. Paseo de Papalaguinda.

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:30 h XLV Feria de Alfarería y Artesanía de la Ciudad de León. Ruiz de Salazar y Pilotos Regueral. 10:00 h

Concentración de Pendones Concejiles de la provincia de León. Alzamiento simultáneo de todos los participantes al ritmo del Himno de León. Plaza de San Marcos.

10:45 h Desfile de Pendones Concejiles de la provincia de León. Plaza de San Marcos. Inicio del desfile. Itinerario: Gran Vía de San Marcos, plaza de la Inmaculada, Gran Vía de San Marcos, plaza de Santo Domingo, calle Ancha y final en plaza de Regla. Organiza Asociación de Pendones Concejiles de la Provincia de León.

11:00 h Tradicional celebración del 'Foro u Oferta', con la participación de Las Cantaderas. Claustro de la Catedral de León. Plaza de Regla. A continuación, solemne Misa en la Catedral de León con la asistencia de la Corporación Municipal. Catedral de León.

De 12:00 a 00:00 h Festival de food trucks Ciudad de León COME Y CALLE. Música en directo, dj's, talleres, mercadillo vintage.Jardín de San Francisco.

12:45 h aproximadamente. Concurso y desfile tradicional de Carros Engalanados. Salida de la avenida Los Cubos, Carreras, plaza del Espolón, plaza Puerta Castillo, Serranos, plaza del Vizconde, Arvejal, Cardenal Landázuri, plaza de Regla, calle Ancha, Varillas, Cardiles, Platerías, Plegarias, plaza de San Martín, Zapaterías, Fernández Cadórniga, Juan II, plaza del Grano.

A partir de las 14:00 h, aproximadamente, llegada de Carros Engalanados y entrega de premios del concurso en la plaza del Grano con la actuación del grupo tradicional Hacendera y su grupo invitado Agrupación Folklórica Cuélebre.

19:00 h Bailes tradicionales. Actuación de los grupos Abesedo y Tenada. Plaza de San Marcelo.

19:30 h Concierto: Niño de Elche. Organizado por: el Festival Palabra y el Área de Cultura de la Universidad de León. Teatro El Albéitar. Avda. de la Facultad.

LUNES 29 DE SEPTIEMBRE

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:30 h XLV Feria de Alfarería y Artesanía de la Ciudad de León. Ruiz de Salazar y Pilotos Regueral.

De 12:00 a 00:00 h Festival de food trucks Ciudad de León COME Y CALLE. Música en directo, dj's, talleres,mercadillo vintage.Jardín de San Francisco.

MARTES 30 DE SEPTIEMBRE

De 9:00 a 14:00 h Mercado abierto de Papalaguinda, antiguo Colón. Paseo de Papalaguinda.

De 12:00 a 00:00 h Festival de food trucks Ciudad de León COME Y CALLE. Música en directo, dj's, talleres, mercadillo vintage. Jardín de San Francisco.

19:30 h 25 aniversario de la fundación del Colegio Profesional de Fisioterapeutasde Castilla y León (CPFCYL). Cinefórum. «El dolor se aprende y se puede desaprender». Sala Región del Edificio Fierrodel Instituto Leonés de Cultura de la Diputación Provincial de León. C/ Santa Nonia, 3.

MIÉRCOLES 1 DE OCTUBRE

De 9:00 a 14:00 h Mercado tradicional en la Plaza Mayor.

De 9:00 a 14:00 h Mercado abierto de Papalaguinda.

De 12:00 a 00:00 h Festival de food trucks Ciudad de León COME Y CALLE. Música en directo, dj's, talleres, mercadillo vintage. Jardín de San Francisco.

20:00 h Martin Marin en concierto con 'Bibliobús en Verso, 50 aniversario'. Evento poético musical Organizado por Editorial Péndula en Centro Cultural Péndula. Plaza de Colón, 1. Entrada gratuita hasta completar aforo.

JUEVES 2 DE OCTUBRE

De 9:00 a 14:00 h Mercado tradicional en la Plaza Mayor.

De 12:00 a 00:00 h Festival de food trucks Ciudad de León COME Y CALLE. Música en directo, dj's, talleres, mercadillo vintage. Jardín de San Francisco.

18:00 h Presentación del libro 'La verdadera historia de la Virgen del Camino: Historia y Tradición Leonesa'. Del autor Jorge Martínez Montero. Un riguroso trabajo de investigación y documentación de más de diez años de trabajo, a través del cualse da a conocer el origen, la tradición y el fervor devocional de la imagen mariana por parte de la ciudadanía leonesa durante más de cinco siglos de historia. Palacio del Conde Luna.

18:30 h Inauguración oficial del Mercado Medieval de las Tres Culturas. Ambientación teatral y musical de la época. Hasta las 00:00 h. Plaza de San Isidoro y alrededores.

18:30 h Tarde de fiesta en las Ventas y Equinoccio de Otoño '25. Animación musical en el barrio con la Clave de Sol. Organizan: A.VV. Mariano Andrés y Federación de AA.VV. de León Rey Ordoño. Plaza Juan de Austria (Iglesia de San José de las Ventas).

19:00 h Bailes tradicionales. Actuación de los grupos Barandal y Andadura. Plaza de San Marcelo.

20:00 h Taller gratuito de bailes latinos: «A bailar en San Froilán». Organiza Asociación Cubana-Leonesa. Centro Cívico León Oeste. Barrio El Crucero.

20:30 h Proyecto Península. Tradición contemporánea. Actuación de Rodrigo Martínez (León). Uno de los máximos representantes del folk leonés contemporáneo. Plaza Mayor.

22:00 h Proyecto Península. Tradición contemporánea. Actuación de Sanguijuelas del Guadiana (Extremadura). Rock, flamenco, rumba y autotune. Plaza Mayor.

VIERNES 3 DE OCTUBRE

De 9:00 a 14:00 h Mercado abierto de Papalaguinda, antiguo Colón. Paseo de Papalaguinda.

De 12:00 a 00:00 h Mercado Medieval de las Tres Culturas. Ambientación teatral y musical de la época. Plaza de San Isidoro y alrededores. (Ver programa temático)

De 12:00 a 00:00 h Festival de food trucks Ciudad de León COME Y CALLE. Música en directo, dj's, talleres, mercadillo vintage. Jardín de San Francisco.

De 17:00 a 19:00 h Los Gigantes y cabezudos por nuestras pedanías y barrios. Desfile por Armunia.

19:00 h Bailes tradicionales. Actuación de los grupos Agavica y Calecho. Plaza de San Marcelo.

20:00 h Otoño Musical en Santa Marina. Concierto solidario a beneficio de Cáritas, con el Coro San Marcos y laCoral Facundina, de Sahagún. Organiza: Parroquia de Santa Marina la Real en colaboracióncon las cofradías y asociaciones vecinales del barrio. Iglesia Santa Marina la Real.

22:00 h Proyecto Península. Tradición contemporánea. Actuación de Blanca Paloma (Elche). Una fusión de lírica sensorial y teatralidad visual. Representó a España en Eurovisión 2023 con 'Eaea'. Plaza Mayor.

SÁBADO 4 DE OCTUBRE

De 9:00 a 14:00 h Mercado tradicional de la Plaza Mayor.

De 10:00 a 14:00 h Mercado de Antigüedades del Barrio del Mercado. Plaza Don Gutierre y calle Fernádez Cadórniga.

De 12:00 a 00:00 h Mercado Medievalde las Tres Culturas. Ambientación teatral y musical de la época. Plaza de San Isidoro yalrededores.

De 12:00 a 1:00 h Festival defood trucks Ciudad de León COME Y CALLE. Música en directo, dj's, talleres,mercadillo vintage. Jardín de San Francisco.

De 12:00 a 14:00 h Los Gigantes y cabezudos por nuestras pedanías y barrios. Trobajo del Cerecedo.

De 12:00 a 21:00 h Exposición Jardín de las Artes. Organizado por las asociacionesculturales Jardín de las Artes y León con Arte.Plaza de San Marcelo,junto a Botines.

De 15:00 a 3:30 h Monoloco León 2025. Con la actuación de Morad, Michenlo, Luchork, Alex Martíny muchas sorpresas más.Parking del Palacio de Congresosy Exposiciones.Entradas en: soyelmonoloco.com Más información en: Instagram @soyelmonoloco

19:00 h Bailes tradicionales. Actuación de los grupos Zarzagán y Acedera. Plaza de San Marcelo.

22:00 h Espectáculo de luminotecnia de 300 drones 'Las tradiciones de San Froilán'.Un diseño exclusivo para León. Zona ribera del río Bernesga, junto al IES Eras de Renueva.

22:15 h Proyección videomapping Catedral de León.

23:00 h Proyecto Península. Tradición contemporánea. Actuación de El Nido (Burgos). Grupo de folk-rock castellanocon suelo de tradición oral reinventada. Plaza Mayor.

DOMINGO 5 DE OCTUBRE

De 10:00 a 14:00 h Mercado Dominical, El Rastro. Paseo de Papalaguinda.12:00 h Solemne Misa en La Virgen del Camino con laasistencia de los ayuntamientosdel Voto y las autoridades.Santuario de La Virgen del Camino.

De 12:00 a 21:00 hExposición Jardín de las Artes. Organizado por las asociacione culturales Jardín de las Artes y León con Arte. Plaza de San Marcelo, junto a Botines.

De 12:00 a 00:00 h Mercado Medieval de las Tres Culturas. Ambientación teatraly musical de la época. Plaza deSan Isidoro y alrededores. (Verprograma temático)

De 12:00 a 1:00 h Festival defood trucks Ciudad de León COME Y CALLE. Música en directo, dj's, talleres, mercadillo vintage. Jardín de San Francisco.

13:00 h Banda de Música de León. Templete de la Música del paseo Condesa de Sagasta.Entrada gratuita.

19:00 h Bailes tradicionales. Actuación de los grupos Aguzo y San Pedro del Castro. Plazade San Marcelo.

20:00 h Otoño Musical en Santa Marina. Conciertosolidario a beneficio de Cáritascon la Agrupación PolifónicaCentro Asturiano, de Avilés.Organiza: Parroquia de SantaMarina la Real en colaboracióncon las cofradías y asociacionesvecinales del barrio. Iglesia SantaMarina la Real.

20:30 h Proyecto Península.Tradición contemporánea.Actuación de Fetén Fetén(Burgos). Este dúo explora uncurioso mundo de instrumentos insólitos, fusionando lotradicional con lo moderno. Plaza Mayor.

22:00 h Proyecto Península. Tradición contemporánea. Actuación de María José Llergo (Pozoblanco, Córdoba).Cantante, compositora y multiinstrumentista española conocida por fusionar el flamenco con el pop, la electrónica y el hip hop. PlazaMayor.

LUNES 6 DE OCTUBRE

De 12:00 a 22:30 h Mercado Medieval de las Tres Culturas. Ambientación teatral y musical de la época. Plaza de San Isidoroy alrededores. (Ver programa temático)

De 12:00 a 00:00 h Festivalde food trucks Ciudad de León COME Y CALLE. Música en directo, dj's, talleres,mercadillo vintage.Jardín de San Francisco.

19:00 h Bailes tradicionales. Actuación de los grupos Tierrasde León Trancare y Malvasía. Plaza de San Marcelo.

20:30 h Proyecto Península. Tradición contemporánea. Actuación de Xoel López (ACoruña). Figura clave del indieespañol, construye paisajessonoros que mezclan pop, rock yfolk con una sensibilidadmelódica muy personal.Plaza Mayor.

Programa Deportivo

SÁBADO 20 SEPTIEMBRE

De 11:00 a 14:00 h XII Carrera Solidaria de ALCLES'Corre por la Vida'.Organizado por la AsociaciónLeonesa con las Enfermedades de laSangre, en la plaza de San Marcos. Información: www.alcles.org

JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE

20:00 h IX Foro Internacional del Deporte Ciudad de León. Entrevista Alberto Contador, ciclista ganadordel Tour de Francia. Organizado por la Asociación GoldenDreams Team. Auditorio Ciudad deLeón. Compra de entradas en lapágina www.forosfid.org

VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE

11:00 h Exhibición Nacional de Perros Guía. Organizado por la ONCE, en el Pabellón de la Torre. Calle Encinar.

20:00 h IX Foro Internacional del Deporte Ciudad de León. Entrevista con Iker Casillas, exjugador de fútbol del Real Madrid y de la Selección Española. Organizado por la Asociación GoldenDreams Team. Auditorio Ciudad deLeón. Venta de entradas en la página www.forosfid.org

SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE

De 09:00 a 20:00 III Torneo de Vóleibol Pepe Valladares.Organizado por Club DeportivoAULE, en el Pabellón MargaritaRamos. Calle Moisés de León.

De 09:00 a 15:00 hXI Torneo de Balonmano Veteranos San Froilán.Organiza La Asociación de Veteranosde Balonmano. Palacio de los Deportes Urbano González Escapa.

De 9:00 a 21:00 hOpen San Froilán de Squash,organiza el Club Squash León. Pistas de squash del Estadio Hispánico.

De 10:00 a 13:00 h Deporte en el Reino.Organizado por Centros DeportivosVIVAGYM, en la plaza de San Marcos.

18:00 h IX Foro Internacional del Deporte Ciudad de León, Primer pase con Paul Montiel, deportista ycomunicador. Segundo pase con Mireia Belmonte, Campeona Olímpica de Natación.Organizado por la Asociación Golden Dreams Team. Auditorio Ciudad deLeón. Compra de entradas en la página www.forosfid.org

SÁBADO 4 DE OCTUBRE

De 8:30 a 14:30 h I Copa de España de Krav Maga.Organizado por la FederaciónTerritorial de Luchas, en elLuchódromo. Calle El Encinar.

11:00 h Concurso San Froilán Deportes Autóctonos.Organiza la Delegación Provincialde Deportes Autóctonos FEDACYL.Bolera 5 de octubre.Calle 5 de octubre.

16:30 h Concurso Senior San Froilán Bolo Leonés. Organiza la Delegación Provincial de Deportes Autóctonos FEDACYL. Bolerade Nocedo. Avenida de Nocedo.

DOMINGO 5 DE OCTUBRE

12:00 h Corro de Lucha base San Froilán. Organiza la Federación de Lucha de Castilla y León. Plaza de Regla. Acceso gratuito. 17:00 h Corro Senior de LuchaLeonesa San Froilán. Organiza la Federación de Lucha de Castilla y León. Plaza de Regla. Acceso gratuito.

LUNES 6 DE OCTUBRE

11:30 h Concurso Social de Bolosy Rana San Francisco. Organiza el Club de Bolos San Francisco. Bolera del Club en Jardín de San Francisco.

Mercado Medieval de las Tres Culturas

JUEVES 2 DE OCTUBRE

12:00 El mercado abre sus puertas

12:15 Risas y sonrisas

13: 15 Sonidos de tiempos lejanos

13:30 Pasacalles música del medievo

13:45 Los bufones de la Corte

14:00 Sonidos de oriente

14:00 El viajero de los mil mundos

18:30 Inauguración Oficial del Mercado Medieval de las TresCulturas de León 2024.

20:00 El comerciante de especias

20:00 Pasacalles de gran formato: El gran dragón

20:00 Los hechiceros. Pócimas y embrujos

20:30 Los músicos del averno

21:15 Personaje oscuro de otros tiempos

22:00 Músicadesde Marrakech

22:15Pasacalles musical

22:30 Espectáculo nocturno. Elconjuro. Fuego, circo y otrasperipecias.

VIERNES 3 DE OCTUBRE

12:00 Llegados de tierras lejanas

12:00 Sonidos de antaño

12:30 El vendedor de sueños

13:30 Pasacalles músicadel medievo

13:30 Risas y sonrisas

13:45 Espectáculo infantil:Cuentacuentos del medievo

14:00 Sonidos de oriente

14:00 El zancudo perdido

17:45 Caminante errante

18:00 Pasacalles música medieval

18:30 Los equilibristas

18:45 Espectáculo familiar:Circo medieval

19:30 El comerciante de especias

20:30 Pasacalles de granformato: El gran dragón

20:30 Demoños. Personajes fantásticos

20:30 Los músicos del averno

21:15 Personaje oscurode otros tiempos

22:00 Pasacalles musical

22:15 Música del lejano Oriente

22:30 Espectáculo nocturno.Deus Focum. Fuego, circoy otras peripecias

SÁBADO 4 DE OCTUBRE

12:00 Juglarías y sonrisas

12:00 Pasacalles música medieval

12:30 El soldado enfurruñado

13:30 Pasacalles música delmedievo

13:30 Los bufones de la Corte

13:45 Espectáculo infantil:Cuentacuentos del medievo

14:00 Sonidos de oriente 14:00 El comerciante de especias

17:45 Elviajero errante

18:00 Sonidos deantaño

18:30 Sonrisas y otrasrisas

18:45 Espectáculo familiar: Circo medieval

19:30 El zancudoperdido

20:30 Pasacalles de granformato: Demonium

20:30 Llegados de tierras lejanas

20:30 Los músicos del averno

21:15 El hechizado

22:00 Música árabe

22:15 Sonidos del medievo

22:30 Espectáculo nocturno. En llamas. Fuego, circo y otras peripecias

DOMINGO 5 DE OCTUBRE

12:00 El clan de los Mac Wapos

12:00 Sonidos de antaño

12:30 El comerciante

13:30 Sonidos de oriente

13:30 Los bufones del reino

13:45 Espectáculo infantil: Cuentacuentos del medievo.

14:00 Pasacalles músicadel medievo

14:00 El viajero de los mil mundos

17:45 El comerciante de especias

18:00 Pasacalles música medieval

18:30 Juglarías

18:45 Espectáculo familiar:Dioses del aire

19:30 Caminante errante

20:30 Pasacalles de granformato: El gran dragón

20:30 Personajes fantásticosdel averno

20:30 Sonidos de otras tierras

21:15 Hechizados

22:00 Pasacalles musical

22:15 Música del lejano Oriente

22:30Espectáculo nocturno. Ardem medievus. Fuego y circo

LUNES 6 DE OCTUBRE

12:00 El clan de los Mac Wapos

12:00 Sonidos de antaño

12:30 El comerciante

13:30 Sonidos de oriente

13:30 Los bufones del reino

13:45 Espectáculo infantil: Cuentacuentos del medievo

14:00 Pasacalles música del medievo

14:00 El viajero de los mil mundos

17:45 El vendedor de especias

18:00 Sonidos de otras tierras

18:30 Los juglares del reino

18:45 Espectáculo familiar: Circo en la calle

19:30 De demonios

20:30 Pasacalles de gran formato: El gran dragón

20:30 Personajes fantásticos del averno

20:30 Pasacalles música medieval

21:30 Pasacalles gran formato de despedida. ¡Hasta pronto! Hechizados

22:30 El mercado medieval se despide hasta el próximo año.