Mari con el ramo de despedida. Residencia Universitaria La Asunción

La residencia universitaria de León que despide tras 21 años a su cocinera Mari: «El comedor no será lo mismo»

La merecida jubilación llega a la trabajadora a la que compañeros y residentes del centro han homenajeado en su último día

A.G.B

A.G.B

León

Viernes, 12 de septiembre 2025, 16:43

«Hoy, después de 21 años con nosotros, se jubila nuestra cocinera Mari». Con este escueto pero cargado de significado mensaje la Residencia Universitaria La Asunción de León despedía a través de redes sociales a una de las trabajadoras que, sin duda, se echará de menos. Porque sin ella en las cocinas «el servicio de comedor no va a ser lo mismo».

La jubilación llega a esta trabajadora que ha dejado huella en los paladares y estómagos de los residentes de un centro que recordará sus lentejas y «su ya famoso pollo a la Mari».

Con un precioso ramo de flores que le otorgaban en el último servicio en el comedor universitario compañeros y jóvenes despedían a María Ángeles Cabello 'Mari', cuyo nombre pasa a formar parte de la historia del comedor que desde este mismo 12 de septiembre está dedicado a ella en reconocimiento, como explica la placa en la entrada que así lo indica, a su «dedicación y profesionalidad».

Mari pasa así a convertirse en un personaje ya célebre de un centro residencial ubicado junto al campus de Vegazana, en el colegio La Asunción, que desde hace 20 años es vivienda y hogar de los estudiantes de fuera que cursan sus estudios en la Universidad de León.

Tiene capacidad para 90 personas y es habitual ver en sus habitaciones a deportistas que compaginan sus estudios con la alta competición.

