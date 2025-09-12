Se busca quien explote la estación de Leitariegos, con ingresos medios de 315.000 euros Las ofertas tendrán en esta ocasión la ventaja de poder cerrar los negocios en caso de que la falta de nieve cierre la instalación

Un rendimiento que podría ascender a 1,2 millones de euros en cuatro años según las estimaciones que hace la Diputación de León. Todo ello en base a los ingresos obtenidos en los cinco años anteriores -excluyendo el último ejercicio- por la explotación de dos bares y un albergue.

La estación de Leitariegos busca una empresa que se encargue de gestionar los servicios que ofrece en la zona baja y alta.

Con un canon mínimo del 1,5% de los ingresos que obtenga la estación durante la temporada invernal, se ofrece la posibilidad de hacerse con estos negocios desde el 1 de septiembre de 2025 y hasta el 31 de agosto de 2026, con tres prórrogas anuales opcionales.

El estudio del canon variable recoge ingresos en los cursos anteriores que oscilan entre los 251.970 euros del año de la pandemia y los 607.353 euros del extraordinario invierno 2022-2023. Sin embargo, las condiciones adversas de 2024-2025 han llevado a excluirlo de la ecuación por «la anómala facturación debido a las obras de ampliación de la estación que impidieron su normal funcionamiento».

Condiciones y precios

La oferta sería para gestionar dos bares -uno en zona alta y otro en zona baja-, ambos prefabricados, y con un periodo de apertura aproximado de 9 a 17 horas. El personal mínimo sería de un responsable y tres camareros.

Además, el albergue Octavio Álvarez Carballo deberá permanecer abierto siempre que la estación esté abierta y esta es una novedad importante porque permitirá cerrarlo en caso contrario. «Era una ruina tenerlo abierto mientras la estación no funcionaba», explican fuentes cercanas a estos negocios, y se facilita así la concurrencia a la oferta. Aquí deberán trabajar un cocinero, un ayudante, un camarero y un operario de limpieza.

Los precios de los productos ofrecidos deben garantizar un menú de 7,27 euros y un desayuno de 1,65 euros para los trabajadores de la estación. Del mismo modo, el resto de usuarios se encontrarán menús a 20 euros -15,45 euros el infantil- y productos como café -2,20 euros-, refrescos -2,75 euros- y bocadillos -entre 4 y 6 euros-. En el caso del albergue, dispondrá de habitaciones dobles por 70 euros y de 10 plazas por 150, en temporada alta.

Se estiman unos ingresos que alcanzarían los 315.867,77 euros al año y un valor estimado del contrato a cuatro años de 1.263.471 euros.