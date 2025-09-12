Ana G. Barriada León Viernes, 12 de septiembre 2025, 08:18 Comenta Compartir

Cuando los fogones se enciendan a primerísima hora de la mañana de este domingo 14 de septiembre en la plaza Mayor de La Bañeza a buen seguro que Luis Javier Adiego Marqués (La Bañeza, 1973) ya estará más que preparado para afrontar uno de los días más especiales de su vida. Militar, «hijo de la Azucarera» como se define a sí mismo, amante de la fotografía y uno de los cocineros que cada año preparan con mimo las alubias de su tierra para el disfrute de su gente logra este 2025 uno de los mayores honores de un bañezano: ser el Alubiero Mayor de la XXII Feria Agroalimentaria de La Bañeza.

Fue en un cena de amigos donde un nutrido grupo de las cerca de 250 personas que colaboran en dar vida a la Alubiada organiza cada año la edición de la misma cuando recibió la noticia de su nombramiento. Alegría y orgullo son sin duda las palabras que definen lo que sintió este bañezano, nacido en la Clínica de Maternidad de Santa Ana y criado en el barrio de la Azucarera, al recibir un título que lo convierte en el representante de esta edición y al que se homenajeará el mismo domingo.

Forma parte de la organización de la Alubiada desde sus inicios y vive el nombramiento con el deseo de representar «a todos los que formamos parte de esto, desde el primero hasta el último». Este año será protagonista, aunque siempre lo ha sido de otra manera estando detrás de los fogones de las alubias, siendo uno de los 15 cocineros que se afanan en preparar el plato principal de un menú que este año estará acompañado por escabeche y, como postre, el tradicional bollo de San Lázaro.

El secreto de unas buenas alubias

Como Alubiero Mayor, ¿dónde está la clave para hacer unas buenas alubias? Aunque suene «a tópico», Adiego lo tiene claro: el secreto está en «hacerlas con cariño y con ganas».

«La receta es muy sencilla y, si el producto es tan bueno como lo es la alubia de La Bañeza y se cocina con mimo y pasión, salen perfectas», reconoce, al tiempo que sitúa este manjar, junto con las ancas de rana, como «el emblema de nuestra tierra, nuestro producto estrella».

De cocinar al Jefe del Estado Mayor del Aire a los fogones de la Alubiada

Bañezano de nacimiento, de crianza y de sentimiento, en 1997 ingresaba en la Escuela de Técnicas de Seguridad, Defensa y Apoyo (ETESDA) del Ejército del Aire y del Espacio, en la Base Aérea de Zaragoza. Fue precisamente allí donde descubrió su otra vocación, la cocina. Durante once años cocinó al más alto nivel en la Residencia Oficial del Jefe del Estado Mayor del Aire y del Espacio, para ser destinado a la Academia Básica del Aire y del Espacio en La Virgen del Camino, donde continuó dejando huella.

Luis Javier Adiego Marqués participando en la Alubiada de La Bañeza.

Ya en León, el militar descubrió otra de sus pasiones: la fotografía. Desde 2018 regenta su propio estudio que compaginó durante unos años con su cerrara en el Ejército para dedicarse, desde que pasó a reserva, al 100% a esta pasión que ha convertido en oficio y donde reconoce estar «encantando. No puedo pedir más a la vida».

El Gordo «en el peor sentido»: del cierre de Azucarera a los incendios de verano

Y todo ello en su hogar, La Bañeza. Hijo de Luis Adiego, secretario de la Azucarera, y de María Marqués, fue precisamente el barrio de la Azucarera testigo de sus primeros pasos. Se define a sí mismo como «hijo de la Azucarera» porque su abuelo, su padre y hasta ahora su hermana trabajaron en las instalaciones que este 2025 anunciaban su cese de actividad en la ciudad. Una noticia que sumía a la comarca en la rabia y la tristeza, sentimiento que preludiaba un año «muy complicado» y que para el Alubiero Mayor era un golpe a nivel personal. «Fue mi casa, donde me crié, y cada vez que paso por delante se me cae el alma a los pies», lamenta.

«La Azucarera de La Bañeza fue mi casa, donde me crié, y cada vez que paso por delante se me cae el alma a los pies»

El cierre de la Azucarera dio paso a otro triste episodio con las inundaciones del mes de julio que por suerte no tuvieron graves afecciones en la ciudad. Pero lo peor estaría por venir, con los desoladores incendios de este verano que se cebaban con Tierras Bañezanas. La capital de comarca tiraba de solidaridad para acoger a los miles de desplazados que tuvieron que desalojar sus casas por el avance de las llamas en pueblos cercanos, y vivía entre el humo y la angustia los peores momentos con la muerte de dos jóvenes que lucharon por proteger a los suyos.

Con todo, el Alubiero Mayor concluye que La Bañeza ha vivido un 2025 «muy, muy malo. Nos ha tocado El Gordo en el peor sentido». Por eso quiere que la Alubiada sirva como punto de unión para todos los vecinos, como una oportunidad «para olvidarnos de los malos tragos, reencontrarnos, apoyarnos como paisanos que somos, evadirnos y disfrutar unidos de lo nuestro».