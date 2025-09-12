300 drones iluminarán un San Froilán de récord con 357 pendones de 231 pueblos de León Tradición e innovación se dan la mano en el programa de San Froilán 2025 con las actuaciones de Xoel López o Blanca Paloma como contrapunto a los desfiles de carros engalanados, pendones y Cantaderas

Todo listo para que León vuelva a vivir otro San Froilán de récord. Del 26 de septiembre al 6 de octubre la capital del Viejo Reino vuelve a llenarse de tradición con las fiestas que más nos prestan a los leoneses y que ahondan en «nuestra identidad y nuestras raíces». Con ese objetivo y el de crear la perfecta sintonía entre innovación y tradición, la concejala de Fiestas, Camino Orejas, presentaba un completo programa de actividades con la música como ingrediente principal.

Diez días de fiesta que recuperan algunas de las actividades más exitosas del pasado año como el espectáculo de drones. La noche del 4 de octubre, 300 dispositivos iluminarán el cielo de León junto a la ribera del río Bernesga con un espectáculo sobre las tradiciones. Además, se implementa una novedad que abrirá las fiestas el día 26: un pasacalles de fuego y percusión que hace alusión a los tradicionales correfuegos.

Conciertos de una representante de Eurovisión y un consolidado artista indie

Los bailes tradicionales llenarán de vida la plaza de San Marcelo, y la música sonará en otros puntos como la plaza del Grano con el Street Music o el festival León Solo Música. Pero sin duda uno de los platos fuertes de estas fiestas es el ya consolidado Proyecto Península.

La cuarta edición de esta propuesta que pretende poner el valor la música de Iberia regresa a una remozada plaza Mayor para presentar artistas de primer nivel. Cinco días en los que la música empezará a sonar el día 2 con el leonés Rodrigo Martínez (20:30 horas) al que seguirán los extremeños Sanguijuelas del Guadiana (22:00 horas). El día 3 será Blanca Paloma (22:00 horas), representante de España en Eurovisión en 2023, la que presente a León su 'Ea, ea'. Los burgaleses El Nido (23:00) llegan el día 4 mientras el 5 lo hace Fetén Fetén (20:30) y María José Llergo (22:00). El gallego Xoel López (20:30), una de las voces más consolidadas del panorama indie en español, actuará la noche del 6 de octubre para cerrar las fiestas.

Más pendones, menos carros y la romería de siempre

La parte más tradicional y nuestra de San Froilán se celebrará, como siempre, el domingo anterior al 5 de octubre. Así, el domingo 28 de septiembre un récord de pendones desfilará por el centro de León hasta la plaza de Regla. 357 varas de 251 pueblos se darán cita en un desfile que no dejará de lado los carros engalanados. 26 de ellos saldrán del parking de San Pedro para recorrer el casco histórico. Al igual que el año pasado, el número de carros es menor que otros años (unos 50) por discrepancias con algunos grupos que han declinado, como en 2024, participar, aunque según la concejala 26 es un número «perfecto» para el desfile.

También en esta jornada del 28 de spetiembre se celebrará en el claustro de la Catedral la tradicional ceremonia de las Cantaderas o el Foro u Ofrenda con el concejal Jon Fernández como representante del consistorio. El día 5, como siempre, será la romería a La Virgen del Camino para tocar las narices al santo y disfrutar de los perdones.

Mercado de las Tres Culturas y Come y Calle

Las fiestas recuperan un año más la Feria de Alfarería en el entorno de Botines y la Diputación del 25 al 29 de septiembre que dará paso a las cerca de 200 casetas que conformarán el Mercado Medieval de las Tres Culturas en el Cid y Santa María del 2 al 6 de octubre. Los Gigantes y Cabezudos en esta edición recorrerán las pedanías y el Come y Calle vovlerá a llenar de vida el Jardín de San Francisco destacando la actuación musical de Triángulo de Amor Bizarro. No faltará tampoco la Ruta de la Morcilla.

Las fiestas de San Froilán 2025, que cuentan con un presupuesto de 320.000 euros, prometen dejar muy buen sabor de boca a León en la celebración más nuestra.