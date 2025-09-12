Lucas Ribeiro ya es nuevo jugador de la Cultural El brasileño, autor del mejor gol del Mundial de Clubes, firma por el club leonés tras lograr desvincularse del Mamelodi Sundowns

El fichaje se anunciaba antes de la rueda de prensa.

Rubén Fariñas León Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:00 | Actualizado 13:08h. Comenta Compartir

Ha sido el último culebrón del mercado para la Cultural. La opción saltó horas después del cierre del periodo de fichajes, y rápidamente el conjunto leonés se puso a gestionar la llegada de un jugador que invitaba a ser diferencial para un equipo necesitado de pólvora ofensiva.

Lucas Ribeiro, jugador vinculado hasta ahora al Mamelodi Sundowns de Sudáfrica, ya es nuevo jugador de la Cultural y Deportiva Leonesa.

El atacante, autor del mejor gol del Mundial de Clubes, en un partido ante el Borussia Dortmund, ha logrado la autorización de la Fifa que le permite romper su relación contractual con el club de origen, quien reclamaba varios millones de euros para su salida.

Ribeiro llega con un contrato hasta 2026 y se encuentra a la espera de conocer los detalles de la firma.

Ribeiro, con experiencia en el fútbol francés y belga antes de llegar en 2023 al Sundowns, tenía propuestas también para regresar a Brasil, pero la opción del fútbol español seducía al atacante, que puede jugar tanto por dentro como por la banda.

Temas

Cultural y Deportiva Leonesa