Las noticias imprescindibles del jueves 11 de septiembre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

1 La publicidad de Galicia tumba al Camino de Santiago en León: «España ya no peregrina»

El presidente del Camino Francés Federación cuantifica un descenso del 20 por ciento de peregrinos españoles y señala a la publicidad de la Xunta de Galicia como incitante para andar solo los últimos cien kilómetros.

2 Todo lo que se sabe (de momento) de San Froilán 2025: fechas, conciertos y peñas

León se prepara para vivir sus fiestas más tradicionales a finales de septiembre y principios de octubre con su desfile de carros y pendones, las Cantaderas y la romería a La Virgen del Camino.

3 «Varapalo» al Ayuntamiento de León por «poner en riesgo» la seguridad en Armunia

El Procurador del Común se pronuncia sobre la última denuncia de la junta vecinal e insta al Consistorio a que cumpla con sus responsabilidades en la pedanía.

4 Investigan a un apicultor como presunto autor de un incendio forestal en León

El foco se inició el sábado 6 de septiembre en Toral de Fondo provocado supuestamente por una grave imprudencia del apicultor en su trabajo en las colmenas.

5 Alubiada en La Bañeza, Feria del Disco y circo en los barrios este fin de semana en León

La provincia se llena de planes para hacer hasta el domingo con mucho protagonismo para las orquestas con las últimas fiestas de pueblos de este verano.

6 La franquicia de comida asiática que se expande en León con tres locales

En tres versiones diferentes, el negocio ha ganado terreno en la ciudad tras sus recientes aperturas y ya cuenta con una réplica en Valladolid.

7 Muere la alemana que se precipitó 50 metros en la Ruta del Cares tras ser golpeada por una piedra

La mujer falleció el miércoles en el Hospital Universitario Central de Asturias.

8 Nadie quiere un quiosco en León... salvo para montar un bar

El único que resiste es el de la Inmaculada mientras que solo un negocio hostelero se interesa por los que licita el Ayuntamiento.

9 Lusio quiere resucitar: «Las Médulas son Patrimonio de la Humanidad y nosotros de nadie»

El delegado territorial de la Junta reconoce que la pequeña localidad del municipio de Oencia «es la imagen del pueblo más arrasado» y avanza que «se va a rehabilitar como el resto de viviendas de los afectados por los incendios».

10 El jurado internacional de los «Óscar de la alimentación» se rinde a la cecina de buey de León: «¡Impresionante!»

El exclusivo manjar logra un prestigioso reconocimiento en los Great Taste de Londres.