Nadie quiere un quiosco en León... salvo para montar un bar El único que resiste es el de la Inmaculada mientras que solo un negocio hostelero se interesa por los que licita el Ayuntamiento

Nadie quiere ser quiosquero en León. Es una realidad que viene estando a la orden del día durante los últimos años y que ha obligado a buscar diferentes usos a los locales destinados para ello.

Actualmente, la plaza de la Inmaculada alberga el único establecimiento independiente encargado de vender prensa escrita, revistas y dulces. El último quiosco tradicional en una era donde la digitalización y el monopolio de los supermercados han arrasado con todo.

Sin ofertas válidas por los quioscos

A pesar de la intención del Ayuntamiento de devolver la actividad a los locales de este tipo ubicados en San Marcos y la Pícara Justina, nadie está interesado en ellos o, al menos, no lo están para usarlos como quioscos.

Así se ha constatado tras la primera licitación publicada el pasado mes de agosto, que concluyó el 3 de septiembre con la declaración de desierto al no existir ninguna plica válida en el plazo establecido.

Para Rosa María Couto, dueña del establecimiento de la plaza de la Inmaculada, esto no supone ninguna novedad: «No me sorprende. En estos negocios, yo por ejemplo trabajo todos los días del año. ¿Quién quiere trabajar todos los días del año sin descansar? Sábados, domingos, festivos. Es de risa».

La falta de relevo generacional

A las condiciones se suma, además, una pérdida cada vez mayor de ingresos respecto a los gastos, algo que Rosa achaca a que «de una generación para abajo ya no compran aquí nada». «Los jóvenes se informan por internet, pero de cara a comprar un periódico o un libro o una revista, nada de nada. De cuarenta años para abajo poca gente ves comprando aquí», explica.

Más allá de la evidente carencia en la prensa escrita, el problema se extiende también a la adquisición de dulces: «Antes venían los niños a por chuches, pero ahora ya van al supermercado porque hay bolsas grandes más baratas y todo va cambiando».

La reconversión del establecimiento

Esto ha dibujado un nuevo escenario respecto a este tipo de locales que pasa por explotarlos por un uso diferente al que acostumbra hasta el momento. En este sentido, ya en el primer expediente publicado de la concesión demanial para la explotación de los kioscos, la empresa Hostelería de León La Payana S. L. presentó una oferta por el ubicado en la plaza de la Pícara justina.

El establecimiento hostelero, centrando la mirada en la expansión de su terraza y la posibilidad de utilizar el local como ampliación del interior del mismo ubicado en la calle de la Guardia Civil, llevó a cabo la presentación de una oferta, pero lo hizo por un cauce distinto al establecido por la documentación rectora, lo que significó el rechazo por parte del Ayuntamiento de León.

Una nueva oportunidad

Sin embargo, ha surgido una nueva oportunidad, después de que el área municipal de organización y recursos haya vuelto a publicar la licitación este mismo mes de septiembre. Ante este escenario, el establecimiento hostelero mantiene su interés en la adquisición del local, como ha podido saber este medio, por lo que apunta ya a una nueva solicitud, esta vez utilizando el cauce adecuado, para adquirir el establecimiento utilizado anteriormente como quiosco.

El inmueble, por un precio de 2.197,80 euros anuales en un contrato de cuatro años más otros dos prorrogables, ubicado en la confluencia entre la Plaza de la Pícara Justina y la calle Fuero, cuenta con ocho metros cuadrados de superficie útil que pueden ser utilizados para la venta de productos alimenticios y no alimenticios de diverso índole, flores, servicio de paquetería y venta de tickets y entradas.

De esta forma, aparece la que podría ser la única vía de escape para los establecimientos utilizados tradicionalmente como quioscos: la reconversión. Tras el arrincono a su uso tradicional causado por la inmediatez digital y las variaciones en el consumo, la hostelería aparece ahora como la única vía de escape para seguir aprovechando los escasos locales que aún siguen en pie.

Otra instalación también a subasta es la del quisco de la plaza de San Marcos con las mismas condiciones de duración (cuatro años más dos prorrogables) pero a un coste de 1.564,20 euros por año.