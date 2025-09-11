Alubiada en La Bañeza, Feria del Disco y circo en los barrios este fin de semana en León La provincia se llena de planes para hacer hasta el domingo con mucho protagonismo para las orquestas con las últimas fiestas de pueblos de este verano

A.G.B León Jueves, 11 de septiembre 2025, 08:21 Comenta Compartir

Alubiada en La Bañeza

La Bañeza ya tiene todo preparado para celebrar este fin de semana la XXII Feria Agroalimentaria y la tradicional Alubiada que este 2025 marca récord de expositores y donde se esperan repartir más de 4.000 raciones de este producto tan típico como sabroso en la plaza Mayor de la localidad.

Fiestas de pueblos

El verano encara su recta final y muchos pueblos de la provincia celebran este fin de semana sus fiestas como Valencia de Don Juan, Bembibre o La Virgen del Camino. Os dejamos las principales verbenas y las orquestas que actúan en este enlace.

Fidexoven

#Findexoven, el superevento de la juventud de Villaquilambre, vuelve los días 13 y 14 de septiembre al pabellón de CEIP Los Adiles de Villaobispo. Se trata de una acción gratuita abierta de 11:00 a 21:00 y con más de un centenar de actividades para todos los públicos. Este año se espera superar los 5.000 visitantes.

Como novedad, se celebrará el domingo un 'Carnaval friki' en el que todos lo asistentes que acudan disfrazados y se hagan una foto con Mickey Mouse se llevarán un regalo. Además, el domingo de 12:00 a 14:00 tendrá lugar el primer premio #findexoven de Go karts a pedales.

Torneo de Golf de Elbierzonoticias

ElBierzonoticias celebra su primer torneo de golf por todo lo alto. Golf Bierzo acogerá este sábado 13 la primera edición de un torneo que espera convertirse en una cita asegurada en el calendario berciano. Con salida a tiro el sábado a las 9:30, o con la posibilidad de participar el viernes 12 a las 14:00 horas, la competición busca disfrutar de esta disciplina en un inmejorable ambiente deportivo.

Feria de Discos

Más de 1.000 ejemplares de discos y CD llenos de música que ha marcado a varias generaciones se citan este fin de semana en León. El Hotel Conde Luna acoge el domingo 14 de septiembre una nueva Feria de Discos con entrada gratuita de 11 a 14:30 y de 16 a 20:30 horas.

Orquestra Juvenil de Viseu

El Auditorio Ciudad de León acoge este sábado, 13 de septiembre, a las 20:00 horas, el concierto de la Orquestra Juvenil de Viseu (OJV), formación portuguesa creada en 2014 con el impulso del municipio de Viseu y el Conservatorio Regional de Música Dr. José de Azeredo Perdigão.

El acceso será gratuito mediante invitación, que podrá retirarse en la taquilla del Auditorio en horario de 10:00 a 13:00 horas los días 10, 11 y 12 de septiembre y el mismo sábado 13 desde las 18:00 horas. Se podrá retirar un máximo de dos invitaciones por persona.

'Clown en el camino'

El Festival de Verano 'León, Cuna del Parlamentarismo', impulsado por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, ofrecerá este fin de semana, del 12 al 14 de septiembre, el ciclo 'Clown en el camino', que ofrecerá un total de seis actuaciones circenses diferentes para todos los públicos en diferentes barrios de ciudad.

La primera actuación, el 12 de septiembre, correrá a cargo de Pablo Picallo (Argentina), con su espectáculo 'Match Pint' y será en el barrio de La Lastra a las 18 horas. El ciclo se trasladará a las 19.30 horas al Polígono X con el Circo en la Luna (Asturias) y su espectáculo 'Punk Purri Malabang'.

El 13 de septiembre, a las 18 horas, Margarito & Cía (Burgos), acercarán a la plaza de Santo Martino 'Clown Talent', un espectáculo clown y de acrobacias aéreas al más puro estilo de teatro en la calle, donde la propuesta del juego es hacer creer a los asistentes que han sido los espectadores del programa que se acaba de terminar. Ese mismo día, a las 19.30 horas, el paseo Quintanilla acogerá 'Los centella', de Garrapete Producciones (Palencia).

El 14 de septiembre, Producciones Kinser (Zaragoza) acercará su espectáculo 'Historias con Jano' al anfiteatro de San Marcos, a las 18 horas. A las 19.30 horas en el parque de Quevedo acogerá el espectáculo 'Al fin y al cabo' de El Gran Rufus mostrará los equilibrios y malabares que hay que hacer para tener una vivienda digna.

Documental 'Notas para Pedro Blanco'

Este jueves 11 de septiembre a las 20:00 horas el Teatro El Albéitar de León capital estrena el documental 'Notas para Pedro Blanco' de Ismael Aveleira e Isabel Barrionuevo, dedicado al insigne pianista, compositor, profesor e intelectual leonés Pedro Blanco (León, 1883-Oporto, 1919). La presentación de este trabajo coincide en el marco de la celebración del 38º Festival de Música Española.

Documental 'Cicatrices mineras'

El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, con sede en Sabero proyecta este viernes, a las 18.00 horas, el documental 'Cicatrices mineras', documental dirigido por Daniel Cuellas de Paz y que recuerda el impacto del cierre de las minas en las cuencas de El Bierzo y Laciana.

El documental, que tiene una duración de 95 minutos, busca dar voz a quienes vivieron esta realidad, mostrando las huellas que el carbón ha dejado en la vida y cultura de la zona.

Charla por las enfermedades raras

La Fundación Renacimiento Rural Leonés organiza en su sede de Santibáñez de la Isla una charla este viernes a las 20:00 horas a cargo de Ramón Carro Andrés, presidente de Moteros Solidarios y padre de un joven con una enfermedad rara que versará sobre la realidad que atraviesan estas familias y la necesidad de invertir en investigación.

Temas

Planes de León