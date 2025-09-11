«Varapalo» al Ayuntamiento de León por «poner en riesgo» la seguridad en Armunia El Procurador del Común se pronuncia sobre la última denuncia de la junta vecinal e insta al Consistorio a que cumpla con sus responsabilidades en la pedanía

El Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana, ha emitido una resolución que supone «un duro varapalo institucional a la deficiente gestión y fata de diligencia del Ayuntamiento de León» ante la ausencia de mantenimiento de solares y fincas de Armunia que se había denunciado desde la junta vecinal.

El dictamen insta a la corporación municipal a extremar la vigilancia y a actuar con firmeza frente al abandono de solares en esta zona, cuya situación genera «un serio riesgo de incendios, problemas de seguridad y un notable deterioro de la calidad de vida vecinal», explica el pedáneo José Luis Moreno.

La resolución se deriva de la queja formal presentada por la Junta Vecinal de Armunia, que, con el apoyo de todas las asociaciones vecinales, denunció el estado de dejadez de numerosas fincas. Este paso marcó un hito en la unidad vecinal de la pedanía, que se movilizó de manera conjunta para exigir responsabilidades ante lo que consideran «una clara falta de respuesta municipal».

El Procurador del Común recuerda que, aunque los propietarios están obligados por ley a conservar sus terrenos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, es el Ayuntamiento de León el responsable de garantizar el cumplimiento de esa obligación. Para ello debe dictar órdenes de ejecución, aplicar sanciones e incluso recurrir a la ejecución subsidiaria, en caso de que los propietarios no actúen.

En su resolución, la Institución formula tres recomendaciones esenciales como son: exigir con firmeza el cumplimiento de los deberes urbanísticos de los propietarios, intensificando la vigilancia y la potestad sancionadora; garantizar limpiezas y desbroces periódicos, incluyendo la ejecución subsidiaria a costa de los propietarios cuando sea necesario; y dar prioridad a la intervención en los solares de Armunia, que originaron la queja vecinal.

El Procurador advierte de que la inacción municipal «no solo deteriora la imagen de la ciudad, sino que también pone en riesgo la seguridad y la salud de los vecinos, especialmente en época estival por el peligro de incendios».

Con esta resolución, el Procurador del Común respalda la iniciativa de la Junta Vecinal de Armunia y de las asociaciones vecinales, dando al Ayuntamiento de León un plazo de dos meses para comunicar si acepta o no las recomendaciones.