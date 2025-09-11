El jurado internacional de los «Óscar de la alimentación» se rinde a la cecina de buey de León: «¡Impresionante!» El exclusivo manjar logra un prestigioso reconocimiento en los Great Taste de Londres

Leonoticias León Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:22 Comenta Compartir

Una cecina de buey de León logra colarse entre los alimentos más exclusivos del mundo logrando un prestigioso reconocimiento en los Great Taste de Londres, un certamen conocido como los Óscar de la alimentación que reconocen los productos más codiciados de todo el globo.

La cecina de buey IGP 'El Abuelo Maragato' de la marca leonesa Cecinas Nieto logra, en el marco de este certamen organizado por la Guild of Fine Food de Reino Unido, tres estrellas de oro. Anualmente se celebra este certamen en el que participan productos de más de cien países que son valorados por los mejores críticos gastronómicos, chefs, cocineros, restauradores, compradores, jefes de compras y elaboradores así como escritores y periodistas de gran renombre. Para participar solo es necesario realizar una inscripción del alimento como tal. El jurado está compuesto por más de 500 expertos jueces independientes de diferentes ámbitos y son ellos los que otorgan el reconocimiento a los mejores productos internacionales del año.

Los alimentos que se presentan a este selecto concurso pueden optar a una estrella Great Taste de oro (los jueces valoran que el producto tiene un sabor fantástico), 2 estrellas (el producto es delicioso), y 3 estrellas Great Taste de oro (los jueces valoran que el producto es extraordinariamente bueno y delicioso).

El jurado experto: «¡Qué carne tan impresionante!»

El premio recae en el producto leonés tanto por su sabor como por su exclusividad considerando que la población de bueyes en España es casi testimonial.

Los jueces en sus comentarios destacaban la calidad del producto con notas como: «¡Qué carne de vacuno tan impresionante! De color intenso y brillante, con un veteado fabuloso en todo el corte y un aroma tentador, rico y sabroso. Su textura suave, que se deshace en la boca, libera un sabor umami sabroso que luego dan paso a notas dulces y untuosas de grasa. Esta carne tiene un sabor robusto, complejo y profundo, testimonio de una carne de calidad y evidencia de una producción cuidadosa. Sabe deliciosa».

Para Conchi Nieto, responsable de exportación de la marca, este reconocimiento supone un «gran orgullo como empresa y como elaboradores de un alimento artesano» y celebra que un producto como la cecina de bey sea «valorado fuera de nuestras fronteras como un alimento excepcional».

Bueyes de más de siete años y 700 kilos

Cecinas Nieto es la segunda generación al frente de esta pyme astorgana que emplea una materia prima «excepcional» seleccionando los bueyes que por sus cualidades de carne y peso (animales de edades superiores a 7 años, de más de 700 kilos), son aptos para elaborar este «exquisito manjar». La carne tiene un proceso de curación de al menos dos años, por ello desarrolla unas «cualidades sensoriales y organolépticas únicas y diferenciadas. Este preciado alimento solo lleva sal, humo y el lento transcurrir del tiempo», detalla Nieto.

Las principales razas de bueyes que selecciona la marca son Rubios, Miñotos portugueses, Cachenos o Casinos, que se adquieren principalmente en mataderos gallegos con producciones muy limitadas, ya que hay muy pocos ejemplares.

El buque insignia de la casa es la Cecina de León IGP, que se elabora con carne de vaca vieja: de hecho, en la edición 2019 de los Great Taste, su cecina premium El Abuelo Maragato Halal consiguió las tres estrellas de oro, llegar a la final de esa edición, y hacerse con el tenedor de oro, el preciado Golden Fork Trophy.

La diferencia entre la carne de buey y de vaca

La principal diferencia entre la carne de buey y la de vaca es su sabor, siendo la primera más fuerte y característico que lo convierte en un alimento «excepcional».