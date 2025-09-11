Todo lo que se sabe (de momento) de San Froilán 2025: fechas, conciertos y peñas

Ana G. Barriada León Jueves, 11 de septiembre 2025, 14:45 Comenta Compartir

Todavía queda mucho por descubrir, pero León ya empieza a perfilar sus fiestas de San Froilán 2025. La autenticidad de los carros engalanados, la grandeza de los pendones concejiles, el olor a morcilla, el sabor de la tradición de los perdones, el orgullo de las Cantaderas y el color del mercadillo medieval volverán a convertir León en tierra de fiesta a finales de este mes de septiembre y principios de octubre.

A la espera de que el Ayuntamiento de León presente el programa oficial de estas fiestas que, como siempre, actualizaremos en una noticia para que lo podáis consultar y cada día publicaremos un artículo con las actividades de la jornada, esto es lo que ya se sabe de este San Froilán 2025.

1 El cartel

Toda fiesta que se precie comienza por tener un cartel anunciador, y San Froilán 2025 ya tiene el suyo bajo el título de 'Afamiar', un término leonés que significa tener mucha hambre y que no puede venir más a cuento en unas fiestas donde las gastronomía es, sin duda, uno de los platos principales.

Detrás de la obra de la leonesa Marta Prieto Martínez se esconde la esencia misma de esta fiesta. Los colores típicos del traje regional con el rojo, amarillo y azul por excelencia, las cenefas florales y los tonos tierra que luce una paisana leonesa se acompañan de los relicarios con símbolos como el propio San Froilán, el gallo de San Isidoro o la Virgen del Camino, todo coronado con el rosetón de la Catedral en una composición donde no falta la ofrenda de chorizo, morcilla o rosquillas.

2 La música con el Proyecto Península

El segundo ingrediente clave en toda fiesta es la banda sonora. Al compás de dulzaina y tambor las bandas más actuales volverán a llenar de vida la ciudad en una nueva edición del Proyecto Península, un ciclo de conciertos que se asienta con fuerza en León y que tiene como objetivo poner en valor la riqueza cultural de Iberia.

El primero de los grupos ya confirmados es Sanguijuelas del Guadiana, que actuará en una remozada plaza Mayor que tras meses de obras vuelve a acoger su actividad tradicional el jueves 2 de octubre. El grupo extremeño se ha convertido en toda una revelación en el panorama musical español con su tema 'Revolá' que se ha colado en la lista de los más escuchados.

3 Desfile de carros, pendones, ceremonia de las Cantaderas y romería

Imprescindible la tradición en las fiestas más queridas por los leoneses donde más que nunca se pone en valor el 'ser de León'. Como viene siendo habitual, los desfiles de carros engalanados y pendones se celebrarán el domingo previo al 5 de octubre, día de San Froilán. Así, toda la provincia se dará cita el domingo 28 de septiembre en el centro de León para disfrutar de uno de los distintivos de nuestra tierra con sus carros por las calles y sus pendones concejiles al viento.

A la espera de conocer el número definitivo de carros y pendones que participarán en los desfiles de este 2025 (el pasado año participaron unos 20 carros, un número inferior a otras ediciones (cerca de 50) por discrepancias entre una asociación y el Ayuntamiento; los pendones en 2024 fueron más de 170 de 234 pueblos), sí se saben más detalles como que los participantes se citarán a las 12:30 horas en el parking de San Pedro para iniciar el recorrido que retoma el itinerario tradicional por a avenida Los Cubos en dirección a la plaza del Espolón, Arco de la Cárcel, Serranos, Pablo Flórez, plaza de Regla, calle Ancha, Varillas, Platerías, Plegaria, plaza San Martín, Zapaterías, plaza de Don Gutierre, Fernández Cadórniga, Juan II y plaza del Grano, donde se hará la entrega de los premios.

También la celebración de la ceremonia de las Cantaderas se celebrará en el claustro de la Catedral este 28 de septiembre, cuando la plaza de Regla comience a recibir los pendones que decoran un emblemático espacio.

La romería de San Froilán se celebrará, como siempre, en 5 de octubre, cuando más de 60.000 personas peregrinen hasta La Virgen del Camino con más de 200 pendones y medio centenar de carros para honrar al santo tocándole las narices y disfrutar del pulpo, la morcilla y los perdones.

4 Día de Peñas

Por San Froilán tampoco pueden faltar las peñas. Este año, se celebrará su día el sábado siguiente a San Froilán, el 11 de octubre. En el plano festivo, destacar que el día 4 de octubre habrá una nueva edición del Monoloco Fest.

5 Mercado medieval

El mercado de las tres culturas es otro clásico de San Froilán en León. El entorno del parque del Cid y el barrio romántico y Santa Marina se prepara para acoger las casetas que llenan de artesanía, gastronomía y mucha magia esta zona en octubre. El pasado año duró cinco días, y se prevé, a falta de anuncio oficial, que en esta ocasión ocurra lo mismo a lo largo de la primera semana de octubre.

6 Ruta de la morcilla

Otro clásico ya afianzado es la Ruta de la Morcilla que se celebra del 26 de septiembre al 13 de octubre. Dos semanas en las que establecimientos hosteleros de la ciudad ofrecerán a los clientes sus tapas con la morcilla como protagonista y que invita a realizar un recorrido tanto gastronómico como cultural con dos premios a la mejor morcilla tradicional y la mejor innovación.